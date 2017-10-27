«Возраст соответствует, образование имеется»: бывший вице-мэр Бийска собрался на выборы президента России

Общественник Андрей Нагайцев намерен принять участие в выборах президента России которые состоятся в марте 2018 года. Об этом эксцентричный общественник и политик заявил на своем персональном сайте и в социальных сетях.

«Все основные требования Конституции соблюдены – возраст соответствует, образование имеется; знания, умения, управленческие навыки получены на государственной и муниципальной службе, а также в бизнесе», - говорится в заявлении г-на Нагайцева. Потенциальный кандидат в президенты раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, уличив его в однобоком мышлении, отсутствии чувства патриотизма и проблемах с законом, а также прокомментировал президентские амбиции другого представителя оппозиционных сил – телеведущей Ксении Собчак, назвав ее выдвижение «неожиданным, но предсказуемым».

В завершение Андрей Нагайцев сообщил, что направил в администрацию президента обращение с просьбой о встрече, которая позволит «создать равные стартовые условия» всем возможным кандидатам.

Как уже сообщалось, г-н Нагайцев, в настоящее время позиционирующий себя как общественник (в качестве активного сторонника пропрезидентского «Народного фронта») участвует в федеральном политпроекте, являющемся правоопреемником некогда существовавшего движения «Отечество». В 2016 году возглавлял тергруппу «Единой России» на выборах в Алтайское Заксобрание. До этого политик проиграл партийные праймериз по выборам как в АКЗС, так и в Госдуму. Кроме того, в 2010 году Нагайцев претендовал на пост главы администрации Бийска, тогда избиравшегося посредством прямых выборов, однако для победы ему не хватило меньше 100 голосов. В 2013 году он непродолжительное время занимал пост вице-мэра Бийска по вопросам ЖКХ и благоустройства.