«Возраст соответствует, образование имеется»: бывший вице-мэр Бийска собрался на выборы президента России

28.10.2017 19:42
Общественник Андрей Нагайцев намерен принять участие в выборах президента России которые состоятся в марте 2018 года. Об этом эксцентричный общественник и политик заявил на своем персональном сайте и в социальных сетях.
«Все основные требования Конституции соблюдены – возраст соответствует, образование имеется; знания, умения, управленческие навыки получены на государственной и муниципальной службе, а также в бизнесе», - говорится в заявлении г-на Нагайцева. Потенциальный кандидат в президенты раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, уличив его в однобоком мышлении, отсутствии чувства патриотизма и проблемах с законом, а также прокомментировал президентские амбиции другого представителя оппозиционных сил – телеведущей Ксении Собчак, назвав ее выдвижение «неожиданным, но предсказуемым».
В завершение Андрей Нагайцев сообщил, что направил в администрацию президента обращение с просьбой о встрече, которая позволит «создать равные стартовые условия» всем возможным кандидатам.
Как уже сообщалось, г-н Нагайцев, в настоящее время позиционирующий себя как общественник (в качестве активного сторонника пропрезидентского «Народного фронта») участвует в федеральном политпроекте, являющемся правоопреемником некогда существовавшего движения «Отечество». В 2016 году возглавлял тергруппу «Единой России» на выборах в Алтайское Заксобрание. До этого политик проиграл партийные праймериз по выборам как в АКЗС, так и в Госдуму. Кроме того, в 2010 году Нагайцев претендовал на пост главы администрации Бийска, тогда избиравшегося посредством прямых выборов, однако для победы ему не хватило меньше 100 голосов. В 2013 году он непродолжительное время занимал пост вице-мэра Бийска по вопросам ЖКХ и благоустройства.
28.10.2017 20:06
28.10.2017 20:15
Среди предложенного набора ( Путин, Зюганов, Жирик, Миронов ) Нагайцев и впрямь предпочтительнее.
Если только не воспринимать всерьёз откровенных деградантов вроде Навального или Собчак.
28.10.2017 21:05
28.10.2017 21:20
28.10.2017 22:09
намерение полагаю нормальное, но вот
...что направил в администрацию президента обращение с просьбой о встрече... это как говорил Ельцин в 1998г - Вот такая, понимаешь, загогулина получается...
но попытка не пытка. Вперёд и с песней ..вставай страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ПЖиВ...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
28.10.2017 22:13
Что, уже ревнуешь? Где-нибудь в кулуарах Ксения встретит твоего Нагайцева и всё, забудет тебя Андрюха.
28.10.2017 22:58
28.10.2017 23:02
28.10.2017 23:08