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Главная Лента новостей «Возраст соответствует, образование имеется»: бывший вице-мэр Бийска собрался на выборы президента России

«Возраст соответствует, образование имеется»: бывший вице-мэр Бийска собрался на выборы президента России

28.10.2017 19:42

Общественник Андрей Нагайцев намерен принять участие в выборах президента России которые состоятся в марте 2018 года. Об этом эксцентричный общественник и политик заявил на своем персональном сайте и в социальных сетях.

«Все основные требования Конституции соблюдены – возраст соответствует, образование имеется; знания, умения, управленческие навыки получены на государственной и муниципальной службе, а также в бизнесе», - говорится в заявлении г-на Нагайцева. Потенциальный кандидат в президенты раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, уличив его в однобоком мышлении, отсутствии чувства патриотизма и проблемах с законом, а также прокомментировал президентские амбиции другого представителя оппозиционных сил – телеведущей Ксении Собчак, назвав ее выдвижение «неожиданным, но предсказуемым».

В завершение Андрей Нагайцев сообщил, что направил в администрацию президента обращение с просьбой о встрече, которая позволит «создать равные стартовые условия» всем возможным кандидатам.

Как уже сообщалось, г-н Нагайцев, в настоящее время позиционирующий себя как общественник (в качестве активного сторонника пропрезидентского «Народного фронта») участвует в федеральном политпроекте, являющемся правоопреемником некогда существовавшего движения «Отечество». В 2016 году возглавлял тергруппу «Единой России» на выборах в Алтайское Заксобрание. До этого политик проиграл партийные праймериз по выборам как в АКЗС, так и в Госдуму. Кроме того, в 2010 году Нагайцев претендовал на пост главы администрации Бийска, тогда избиравшегося посредством прямых выборов, однако для победы ему не хватило меньше 100 голосов. В 2013 году он непродолжительное время занимал пост вице-мэра Бийска по вопросам ЖКХ и благоустройства. 


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Комментарий

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Комментариев 9
кошка

28.10.2017 20:06

это даже не смешно. амбиции зашкаливают. но пиар хороший может получиться, собственно это цель и есть.
Бийский Комсомол

28.10.2017 20:15

А почему бы и нет?
Среди предложенного набора ( Путин, Зюганов, Жирик, Миронов ) Нагайцев и впрямь предпочтительнее.
Если только не воспринимать всерьёз откровенных деградантов вроде Навального или Собчак.
технолог

28.10.2017 21:05

Андрюха полное дно,его даже трамп не сможет раскрутить с его деньгами)))нагай просрал все выборы в которых участвовал)))и этот дешевый пиар ему не поможет подняться.
Поклонница

28.10.2017 21:20

Нагайцев, ты опустился в моих глазах до Ксюши Собчак! Одумыйся!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

28.10.2017 22:09

Звезда в шоке. ЕБЖ долго.
намерение полагаю нормальное, но вот
...что направил в администрацию президента обращение с просьбой о встрече... это как говорил Ельцин в 1998г - Вот такая, понимаешь, загогулина получается...
но попытка не пытка. Вперёд и с песней ..вставай страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ПЖиВ...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.


гость

28.10.2017 22:13

Поклонница писал(а):
ты опустился в моих глазах до Ксюши Собчак!

Что, уже ревнуешь? Где-нибудь в кулуарах Ксения встретит твоего Нагайцева и всё, забудет тебя Андрюха.
Гость

28.10.2017 22:58

Вы случайно не знаете Корчагин на запоре не собирается в президенты?
гость

28.10.2017 23:02

Деревня дураков
Капслоку

28.10.2017 23:08

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