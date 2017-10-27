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Главная Лента новостей Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве газа в Рубцовске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве газа в Рубцовске

30.10.2017 09:09

В результате взрыва две квартиры оказались полностью разрушены
В результате взрыва две квартиры оказались полностью разрушены

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двоих человек в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме в Рубцовске. Люди погибли под завалами, еще девять человек эвакуированы, сообщает ТАСС.

Спасатели начали разбор завалов в ночь на 29 октября
Спасатели начали разбор завалов в ночь на 29 октября

На сайте СУ СКР по Алтайскому краю указано, что 28 октября 2017 около 23:45 в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. «Завалы разобрали, нашли двоих человек - они погибли», - приводит ТАСС слова представителей МЧС.

На сайте ведомства указано, что полностью разрушены две квартиры. Людям, лишившимся жилья, были предложены места для размещения. «В дальнейшем они будут размещены либо в пунктах временного размещения жилья, либо в маневренном фонде Рубцовска. Проживание в доме сейчас невозможно. Подлежит ли восстановлению дом, будут решать специалисты, после того как обследуют здание», - приводятся на сайте слова начальника ГУ МЧС Игоря Лисина. Ведомство также уточняет, что все меры поддержки пострадавшим будут оказаны. Что это будет – восстановление жилья или компенсация – решат в правительстве края и администрации Рубцовска. 

СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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