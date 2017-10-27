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Главная Лента новостей Жертвами кровавого нападения барнаульского стрелка едва не стали маленькие дети

Жертвами кровавого нападения барнаульского стрелка едва не стали маленькие дети

31.10.2017 10:27

Пострадавшая Олеся Титова
Пострадавшая Олеся Титова

Жительница Барнаула Олеся Титова, семья которой попала под пули арендодателя 29 октября, рассказала подробности случившегося. Как удалось выяснить журналистам, в момент нападения в квартире помимо нее, супруга и друга семьи находилось двое маленьких детей, которым мужчина также угрожал расправой.

Горожанка заявила съемочной группе «Катуни 24», что инцидент случился поздно вечером, когда они уже укладывались спать. «Все было нормально, муж уже ложился отдыхать, когда позвонили в домофон. Я взяла трубку, неизвестный мужчина представился мне хозяином квартиры и попросил поговорить с супругом, на что я согласилась и открыла ему дверь. Муж натянул трико и пошел в коридор, где уже стоял этот мужчина с оружием. Он его перезарядил и начал стрелять в нас, я тоже стояла рядом. Муж уполз в кухню и закрылся там, а мужчина начал туда ломиться и стрелять по дверям — дырки остались. Тут уже из комнаты выскочил друг нашей семьи, чтобы узнать, что случилось, тот и его сразу расстрелял», - вспоминает пострадавшая горожанка.

Однако больше всего в поведении стрелка женщину возмутило его хладнокровие — он никак не отреагировал на присутствие в квартире детей. Наоборот, мужчина высказал угрозу расправиться и с ними, если вопрос с хозяйкой не будет решен. «Если бы мне его дали, я бы разорвала его на части только за детей. Двое детей до сих пор сидят в комнате, не раздеваются, отказываются кушать, я не знаю, что с ними теперь делать. Я думаю, они нуждаются в психологической помощи сейчас», - переживает жительница Барнаула.

С журналистами «Наших новостей» она в свою очередь поделилась информацией о состоянии раненых супруга и приятеля: у одного из них пробито легкое, печень, у другого - ампутировали кисть руки. По данным источников ИА «Банкфакс» в городской больнице № 1, пострадавшие до сих пор находятся в реанимационном отделении.

При этом горожанка не понимает, какие претензии имеют к ним хозяйка квартиры и ее бывший муж. Она заявила «Нашим новостям», что договор аренды жилого помещения подписан до мая 2018 года. Поэтому, несмотря на кровавый инцидент, семья покидать съемное жилье не собирается. Впрочем, по словам соседей, в ситуации с нападением все выглядит не так однозначно, как об этом рассказывает Олеся Титова. Жильцы утверждают, что в указанной квартире регулярно шумели и веселились. Так что у пострадавшей семьи вполне могли быть недоброжелатели.

Добавим, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю уже принял к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении 56-летнего стрелка. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц). Мужчину уже задержали, в ближайшее время его могут заключить под стражу. Кроме того, исходя из тяжести совершенного деяния и наступивших последствий, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение по более тяжкой статье – ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.

Фото: PrintScreen сюжета «Катуни 24»

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Комментарий

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Комментариев 7
Становится страшно жить

31.10.2017 11:25

можно подумать что у нас есть черный рынок оружия , где можно купить все что душе угодно - вопрос только в цене вопроса . Плохо работаем господа правоохранители , плохо . Надо на опережение работать , а не по факту . Стыд и срам . Прямо Чикаго какое то ...или Коза Ностра
пострадавшим

31.10.2017 11:50

так платите вовремя арендную плату. Чего тянули и вносили своевременно плату , тоже наверное детьми прикрывались. А почему в чужой квартире находился посторонний человек. Вот так снимет квартиру семья, а потом вскладчину еще друзей пожить приглашает, а хозяин не в курсе. Сами виноваты.
поправка

31.10.2017 11:52

и не вносили своевременно плату.
гость

31.10.2017 12:45

Арендаторы платите согласно договора а не в состоянии опдачивать сьезжпйте и не морочте голову арендодателям.к старости люди расчитывали возможно жить с аренды не расчитывая на государственну пенсию.
Случаев очннь много когда арендаторы
не платят и не сьезжают еще и угражают. А при обращении в полицию те только советуют обращаться в суд. А это может растянутся на многие месяцы.
Это урок для всех кто снимет, берите ипатеку и будьте счастливы.
Чучмек

31.10.2017 12:49

2 гость 12:45

Это не повод хвататься за оружие, расхаживать с ним по улице и открывать стрельбу. Урода с АК вообще валить надо было на месте при задержании...
чучмеку

31.10.2017 13:33

как тогда себя и свое имущество защищать? Полиция не примет заявление, поскольку это гражданско-правовые отношения. Бывший муж скорее всего хотел зарвавшихся квартирантов припугнуть. Обнаглевшие квартиранты несомненно разговор начали с оскорблений мужчины. Так наверное они оскорбляли и его жену, раз она его попросила урегулировать этот "неплатежный" вопрос и мужчина для разговора принес с собой боевые "аргументы". Виноваты квартиранты.
гость

31.10.2017 15:32

Муж уже пошел спать,был штанов,так как пришлось надевать трико, а гость оставался один на один с хозяйкой.Антересненько.