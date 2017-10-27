Жертвами кровавого нападения барнаульского стрелка едва не стали маленькие дети

Пострадавшая Олеся Титова

Жительница Барнаула Олеся Титова, семья которой попала под пули арендодателя 29 октября, рассказала подробности случившегося. Как удалось выяснить журналистам, в момент нападения в квартире помимо нее, супруга и друга семьи находилось двое маленьких детей, которым мужчина также угрожал расправой.

Горожанка заявила съемочной группе «Катуни 24», что инцидент случился поздно вечером, когда они уже укладывались спать. «Все было нормально, муж уже ложился отдыхать, когда позвонили в домофон. Я взяла трубку, неизвестный мужчина представился мне хозяином квартиры и попросил поговорить с супругом, на что я согласилась и открыла ему дверь. Муж натянул трико и пошел в коридор, где уже стоял этот мужчина с оружием. Он его перезарядил и начал стрелять в нас, я тоже стояла рядом. Муж уполз в кухню и закрылся там, а мужчина начал туда ломиться и стрелять по дверям — дырки остались. Тут уже из комнаты выскочил друг нашей семьи, чтобы узнать, что случилось, тот и его сразу расстрелял», - вспоминает пострадавшая горожанка.

Однако больше всего в поведении стрелка женщину возмутило его хладнокровие — он никак не отреагировал на присутствие в квартире детей. Наоборот, мужчина высказал угрозу расправиться и с ними, если вопрос с хозяйкой не будет решен. «Если бы мне его дали, я бы разорвала его на части только за детей. Двое детей до сих пор сидят в комнате, не раздеваются, отказываются кушать, я не знаю, что с ними теперь делать. Я думаю, они нуждаются в психологической помощи сейчас», - переживает жительница Барнаула.

С журналистами «Наших новостей» она в свою очередь поделилась информацией о состоянии раненых супруга и приятеля: у одного из них пробито легкое, печень, у другого - ампутировали кисть руки. По данным источников ИА «Банкфакс» в городской больнице № 1, пострадавшие до сих пор находятся в реанимационном отделении.

При этом горожанка не понимает, какие претензии имеют к ним хозяйка квартиры и ее бывший муж. Она заявила «Нашим новостям», что договор аренды жилого помещения подписан до мая 2018 года. Поэтому, несмотря на кровавый инцидент, семья покидать съемное жилье не собирается. Впрочем, по словам соседей, в ситуации с нападением все выглядит не так однозначно, как об этом рассказывает Олеся Титова. Жильцы утверждают, что в указанной квартире регулярно шумели и веселились. Так что у пострадавшей семьи вполне могли быть недоброжелатели.

Добавим, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю уже принял к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, в отношении 56-летнего стрелка. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц). Мужчину уже задержали, в ближайшее время его могут заключить под стражу. Кроме того, исходя из тяжести совершенного деяния и наступивших последствий, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение по более тяжкой статье – ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.