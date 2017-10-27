Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте

Барнаульское ДСУ-4, бывшее подрядчиком на строительстве террас Нагорного парка, весной проведет обследование склонов, по итогам которого станет ясно, как дальше чинить потрескавшийся асфальт. Не исключено, что придется полностью перекладывать грунт и асфальт в рамках гарантийных обязательств. Однако уже сейчас ясно, что причиной ситуации, скорее всего, стали ошибки при проектировании, рассказал ИА «Банкфакс» замдиректора ДСУ-4 Вячеслав Пастухов.

Городские власти в программе «На первом плане Барнаул» уже сообщили, что ближайшие месяцы никаких глобальных работ на террасах проводиться не будет. В видео, опубликованном на сайте горадминистрации указано, что трещины на первом и третьем ярусах, вероятнее всего, появились из-за естественной усадки грунта, который напитался водой. Пока ДСУ-4 прибегло к временной мере — трещины засыпали грунтом и укрепили мастикой. Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат в видео указал, что зимой проводить работы не целесообразно. «Уже обсуждался вариант — полное вскрытие асфальтобетона, выемка грунта, засыпка нового сухого грунта, устройство нового асфальтобетона», — сообщил чиновник.

Вячеслав Пастухов рассказал «Банкфаксу», что это предварительные планы. Не исключено, что столь масштабные работы проводить не нужно. «Все станет ясно только весной. Возможно, полностью вскрывать асфальт и не потребуется. Но сейчас сложно оценить затраты по финансам и времени с нашей стороны», — сказал собеседник. Однако судя по всему, новым террасам парка может потребоваться переделка.

По словам замдиректора ДСУ-4, подрядчик полностью выполнил все работы в соответствии с проектом. И именно в нем, возможно, кроется корень бед террас Нагорного парка. «Момент такой, что при проектировании или в момент составления техзадания, возможно, были допущены ошибки. Мы-то все по технологии сделали, а уже в итоге стало ясно, что существуют серьезные проблемы с водоотведением. Грунт впитывает воду. И еще, например, на самой верхней части, где работает другой подрядчик и сейчас укладывается плитка, водоотведение не предусмотрено вовсе. Но мы за свой счет и по собственному решению проекты переделывать не можем. Тут должен вмешаться заказчик работ — город», — считает г-н Пастухов.

После весеннего обследования состояния склонов подрядчик направит в администрацию Барнаула свои предложения по ремонту и, возможно, коррекции проекта. «Городские власти занимаются содержанием этого объекта. Уборка мусора, очистка коллекторов — все это организуют городские власти. Могу сказать, что мы постоянно пишем письма властям с рекомендациями — например, летом, когда обкашивали склоны, надо было убирать траву, как раз чтобы она не забивала систему водоотведения. Весной, после обследования, мы обязательно напишем письмо со своими рекомендациями», — заверил Вячеслав Пастухов.

Отметим, что согласно информации сайта Госзакупок, разработка проектной и рабочей документации, а также проведение изысканий по террасированию склонов парка с водоотведением заказывались у единственного поставщика — барнаульского ООО «Сибгеострой». По данным ЕГРЮЛ, соучредителями компании являются Ольга Большакова (12 %), Аскар Рамазанов (12 %), Александр Демидов (51 %) и Виктор Леонтьев (25 %). Последний также занимает пост директора фирмы. Крупнейший соучредитель Александр Демидов также входил в число учредителей ныне ликвидированного ООО «Алтайводпроект». Проект террасирования и водоотведения обошелся властям почти в 3,9 млн рублей. Примечательно также, что во вкладке «Сведения о договоре» на сайте Госзакупок нет никаких документов.

Отметим, что Иван Гармат также заявил, что никакой опасности для людей нахождение на террасах сейчас не несет. «Если бы опасность была, мы бы все перегородили. Сейчас участок локализован и загерметизирован. Предпосылок для продолжения разрушения нет», — заявил чиновник.

Отметим также, что в конце октября стало известно о направлении обращения в прокуратуру Алтайского края по результатам проверки, проведенной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула. Как выяснило ведомство, подрядчик необоснованно изменил конструкцию и стоимость ограждения лестницы в Нагорный парк, а также не полностью выполнил работы, сообщалось на сайте крайкома КПРФ.