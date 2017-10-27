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Главная Лента новостей Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте

Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте

31.10.2017 13:31

Барнаульское ДСУ-4, бывшее подрядчиком на строительстве террас Нагорного парка, весной проведет обследование склонов, по итогам которого станет ясно, как дальше чинить потрескавшийся асфальт. Не исключено, что придется полностью перекладывать грунт и асфальт в рамках гарантийных обязательств. Однако уже сейчас ясно, что причиной ситуации, скорее всего, стали ошибки при проектировании, рассказал ИА «Банкфакс» замдиректора ДСУ-4 Вячеслав Пастухов.

Городские власти в программе «На первом плане Барнаул» уже сообщили, что ближайшие месяцы никаких глобальных работ на террасах проводиться не будет. В видео, опубликованном на сайте горадминистрации указано, что трещины на первом и третьем ярусах, вероятнее всего, появились из-за естественной усадки грунта, который напитался водой. Пока ДСУ-4 прибегло к временной мере — трещины засыпали грунтом и укрепили мастикой. Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат в видео указал, что зимой проводить работы не целесообразно. «Уже обсуждался вариант — полное вскрытие асфальтобетона, выемка грунта, засыпка нового сухого грунта, устройство нового асфальтобетона», — сообщил чиновник.

Вячеслав Пастухов рассказал «Банкфаксу», что это предварительные планы. Не исключено, что столь масштабные работы проводить не нужно. «Все станет ясно только весной. Возможно, полностью вскрывать асфальт и не потребуется. Но сейчас сложно оценить затраты по финансам и времени с нашей стороны», — сказал собеседник. Однако судя по всему, новым террасам парка может потребоваться переделка.

По словам замдиректора ДСУ-4, подрядчик полностью выполнил все работы в соответствии с проектом. И именно в нем, возможно, кроется корень бед террас Нагорного парка. «Момент такой, что при проектировании или в момент составления техзадания, возможно, были допущены ошибки. Мы-то все по технологии сделали, а уже в итоге стало ясно, что существуют серьезные проблемы с водоотведением. Грунт впитывает воду. И еще, например, на самой верхней части, где работает другой подрядчик и сейчас укладывается плитка, водоотведение не предусмотрено вовсе. Но мы за свой счет и по собственному решению проекты переделывать не можем. Тут должен вмешаться заказчик работ — город», — считает г-н Пастухов.

После весеннего обследования состояния склонов подрядчик направит в администрацию Барнаула свои предложения по ремонту и, возможно, коррекции проекта. «Городские власти занимаются содержанием этого объекта. Уборка мусора, очистка коллекторов — все это организуют городские власти. Могу сказать, что мы постоянно пишем письма властям с рекомендациями — например, летом, когда обкашивали склоны, надо было убирать траву, как раз чтобы она не забивала систему водоотведения. Весной, после обследования, мы обязательно напишем письмо со своими рекомендациями», — заверил Вячеслав Пастухов.

Отметим, что согласно информации сайта Госзакупок, разработка проектной и рабочей документации, а также проведение изысканий по террасированию склонов парка с водоотведением заказывались у единственного поставщика — барнаульского ООО «Сибгеострой». По данным ЕГРЮЛ, соучредителями компании являются Ольга Большакова (12 %), Аскар Рамазанов (12 %), Александр Демидов (51 %) и Виктор Леонтьев (25 %). Последний также занимает пост директора фирмы. Крупнейший соучредитель Александр Демидов также входил в число учредителей ныне ликвидированного ООО «Алтайводпроект». Проект террасирования и водоотведения обошелся властям почти в 3,9 млн рублей. Примечательно также, что во вкладке «Сведения о договоре» на сайте Госзакупок нет никаких документов.

Отметим, что Иван Гармат также заявил, что никакой опасности для людей нахождение на террасах сейчас не несет. «Если бы опасность была, мы бы все перегородили. Сейчас участок локализован и загерметизирован. Предпосылок для продолжения разрушения нет», — заявил чиновник.

Отметим также, что в конце октября стало известно о направлении обращения в прокуратуру Алтайского края по результатам проверки, проведенной комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула. Как выяснило ведомство, подрядчик необоснованно изменил конструкцию и стоимость ограждения лестницы в Нагорный парк, а также не полностью выполнил работы, сообщалось на сайте крайкома КПРФ.


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Комментарий

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Комментариев 12
Йа

31.10.2017 14:18

Как же "...по собственному решению проекты переделывать не можем. Тут должен вмешаться заказчик работ — город...". Так если возникли сомнения - необходимо было ставить заказчика в известность, а не идти по пути "И ТАК СОЙДЕТ"? А как же экспертизы проекта? Кто только не проверял и все равно ошибки в проекте? Типичная стратегия замалчивания - на "авось пронесет". Не пронесло - ищем крайнего))) Где же вездесущий розовощекий мальчуган хомочка, так весело рапортовавший что "все ОК"?
Попиарим коммуняк

31.10.2017 14:20

Правильно! Не только бабками но и взаимным пиаром крепится единство КПРФ с его спонсором из Бийска))
Маша знает к кому пристроиться и когда

31.10.2017 14:22

Ну да, депутат АКЗС Попов - прежний спонсор КПРФ где-то говорил, что от его услуг Маша отказалась. Ну не будет же она в магазин пешком ходить)!
гладко было на бумаге

31.10.2017 14:23

Но кто-то же выбрал этих недотёп проектировщиков! Кто? И он должен ответить!
ПОРА ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ КАРМАНОВ ГАЙДАРОВСКИХ !!??

31.10.2017 14:29

УПРАВЛЕНЦЕВ.... И это нужно назвать: Наказание индексом НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, от налогоплательщиков Алтая.
господа хорошие,

31.10.2017 14:32

так ведь вам и простые-рядовые горожане говорили, что все это "благолепие" на Горе строить нельзя. Не выдержат склоны такой чудовищной нагрузки - это ж и ежу понятно. Пустили пыль в глаза...
Гость

31.10.2017 14:51

Дело было не в бабине...
Вот что рубль вытворяет.
ФигВам

31.10.2017 14:52

Уга-ага-ааа. "Твой друг - тюрьма", это Папанов сказал, хм...
БГГ

31.10.2017 15:37

думали разровняют бульдозером склон террасами и все? а сваи вбивать для укрепления склона и отсутствия оползней. ведь оползневую зону никто не отменял. скорее всего в проекте были укрепительные работы, только вот на них забили или денег пожалели. вот и вылезло все. а что будет дальше, через год, два, три и более. опять проектировщики виноваты ,да?
лентяй

31.10.2017 15:47

Не долго музыка играла! Это только год прошел - весной вместе со снегом все террасы сойдут.
А денежки-то тю-тю!
На Аванесова знакомый живет чуть выше выставки - в огороде все лето вода на штык лопаты не копнешь, теплицу ставил - ее из земли выдавило , за два года весь карбонат полопался и металл сгнил, а у меня в Затоне такая же 10 лет простояла и ничего!
Делайте-не делайте водоотведение - бесполезно, там грунтовые воды рядом.
Хотя, что я вам, "умным" рассказываю - вы ж проектировали - сами все знаете
А

31.10.2017 16:02

Демидов, как только ушел из АлтайВодПроекта перекочевал в проектировщики Аферисты. С 2013 года все их работы сделаны мягко сказать Криво! Ущерб причинила эта конторка своими работами Огромный! В тюрьму вам нужно Демидов, в тюрьму!
ААА

31.10.2017 16:06

Демидова в месте с Химочкой на нары! Чем быстрее тем лучше, иначе они еще что нибудь натворят!