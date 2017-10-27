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Главная Лента новостей Алтайская прокуратура проверит возможные нарушения на стройке лестницы в Нагорный парк

Алтайская прокуратура проверит возможные нарушения на стройке лестницы в Нагорный парк

30.10.2017 17:24

В прокуратуру Алтайского края направлены материалы проверки комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула, касающиеся строительства лестницы в Нагорный парк. Как выяснило ведомство, подрядчик необоснованно изменил конструкцию и стоимость ограждения лестницы, а также не полностью выполнил работы. О результате проверки сообщается на сайте крайкома КПРФ.

Запрос в финансовый комитет горадминистрации направил «Антикоррупционный комитет КПРФ», который в том числе занимается расследованием нарушений при строительстве лестницы в Нагорном парке Барнаула. Активистов интересовала законность расходования бюджетных средств.

Председатель финкомитета администрации Барнаула Надежда Тиньгаева сообщила коммунистам, что их подозрения в необоснованном изменении конструкции и стоимости ограждения лестницы подтвердились. «Как оказалось, подрядчик не только забыл «посадить чаек» на ограждения лестницы, но и увеличил смету на новое ограждение на 74,4 %! Дополнительные деньги подрядчик якобы нашел за счет экономии на устройстве дешевых железобетонных дождеприемников вместо дорогих чугунных. Комитет по финансам в дополнение к этому выявил завышение новой сметы на ограждения на 192 тысячи рублей», - говорится на сайте крайкома.

По утверждению «Антикоррупционного комитета», по итогам проверки информация о нарушениях законодательства направлена в прокуратуру, а в адрес заказчика работ по Нагорному парку – предписание об устранении нарушений.

Напомним, что в последние недели тема Нагорного парка вновь вызывает резонанс — на одной из его террас треснул асфальт. Огромный разлом длиной около 25 м проходил по самому нижнему ярусу недалеко от лестницы, горожане в соцсетях уже успели ужаснуться произошедшему. Примечательно, что инцидент произошел почти ровно через год после официального открытия объекта. Архитекторы и инженеры заявили, что лестница и террасы просто сползают по склону под собственным весом из-за ошибок при проектировании и неправильной работы водоотводящей системы.

25 октября в Барнауле побывал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, который в первую очередь проверил ход строительства набережной Оби и благоустройство склона парка. Несмотря на бравурное настроение городских властей, г-н Чибис нашел множество недочетов в проекте.


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Комментарий

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Комментариев 6
хто то

30.10.2017 17:56

Не может Чибис по определению найти недочёты в проекте, он вообще не строитель, он юрист-экономист. Он распил бабла увидеть только и может.
гость

30.10.2017 18:23

хто то писал(а):
Он распил бабла увидеть только и может.

Так недочеты в проекте и есть следствие распила бабла. Быстренько поделили, на оставшиеся быстренько проект сляпали , быстренько построили-такой сценарий мог быть?
Deckman

30.10.2017 18:35

Вот реальные дела моей партии-КПРФ,а не мифического ФБК Анального!
Гость

30.10.2017 18:40

Где берут деньги на откаты? За счёт изменений в проекте и замены дорогих комплектующих на более дешёвые.
хто то

30.10.2017 18:40

Да и проект слепила контора- однодневка, её заказчик выбрал под себя, несмотря на то, что тогда были в Барнауле достаточно серьёзные проектные фирмы. Правда сейчас и они загнулись, под чутким руководством краевой администрации.
Очевидец

30.10.2017 18:56

Как губернатор скажет, такое решение прокуратура и вынесет. Первый раз, что ли?..