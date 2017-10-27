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Главная Лента новостей Главу алтайского сельсовета подвели под суд после зондирования муниципальных дорог

Главу алтайского сельсовета подвели под суд после зондирования муниципальных дорог

01.11.2017 09:21

Перед судом предстанет глава администрации Березовского сельского совета Первомайского района. Чиновника обвиняют в присвоении и растрате вверенных ему средств, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Предварительное следствие установило, что в мае 2015 года обвиняемый предоставил в администрацию подложный товарный чек о покупке щебня для нужд сельсовета. Однако стройматериалы чиновник фактически не приобретал. На основании фиктивных документов он получил из кассы более 99 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб муниципалитету. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). В ходе расследования дела также провели судебно-техническую экспертизу по спутниковым снимкам дистанционного зондирования Земли, результаты которой показали, что дорожного ремонта в селе Березовка с мая по сентябрь 2015 года не проводили.

Между тем обвиняемый активно мешал объективному расследованию уголовного дела, а также ненадлежащим образом вел себя, получив меру пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с этим суд заключил его под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении главы сельсовета направили в суд для рассмотрения по существу.


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Комментарий

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Комментариев 4
гсть

01.11.2017 10:37

Всех бы их проверить
Первомаец

01.11.2017 10:48

А его осенью опять избрали что-ли?
99 тыщ ! ! !

01.11.2017 14:18

Да чтож так мало - на курсы повышения квалификации к полковнику Захарченко или Васильевой . Чтобы знал как надобно воровать
Переживающий

01.11.2017 15:04

Интересно, а сколько бюджетных средств было потрачено на судебно-техническую экспертизу по спутниковым снимкам дистанционного зондирования Земли, уж наверное поболее 99 тысяч рублей…
Тем более, что заключение эксперта выдают на основе космических снимков…
А оно того стоило, чтобы уличить в растрате 99 тыс рублей….
А без этой экспертизы не могли доказать растрату, хотя о чем это я, суда же еще не было…
Вот то-то и оно, суда не было, а экспертизу по спутниковым снимкам уже провели…
Странно все это….