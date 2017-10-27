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Главная Лента новостей Багаж сотни прилетевших в Барнаул авиапассажиров остался в столице

Багаж сотни прилетевших в Барнаул авиапассажиров остался в столице

01.11.2017 09:57

Участник сообщества Barnaul22 «ВКонтакте» Самвел Торосян стал заложником неприятной ситуации, произошедшей в аэропорту им. Г. С. Титова. По словам горожанина, по прилету в краевой центр он и еще более 100 пассажиров не получили свой багаж. Авиапутешественникам пришлось оформлять последующую доставку своих чемоданов, причем это коснулось и тех, кто следовал транзитом.

Как заявил Самвел Торосян, претензии к работе барнаульского аэропорта у него возникали и ранее, однако он был вынужден вновь воспользоваться его услугами. «Решил взять билет не в Новосибирск, как это обычно бывает, а сразу в Барнаул. Прошла та боль, которую предыдущие такие решения мне принесли, и решил попробовать еще раз. И, конечно же, это повторилось. Из Краснодара в Барнаул с пересадкой в Москве. Обычный, но выматывающий рейс. Мало того, что прилетел в 6:00, еще и задержали на час. В 7:00 в Барнауле при получении багажа пассажиры, в том числе и я, обнаружили всего пять чемоданов. Остальное осталось в Москве», - пожаловался горожанин.

Он утверждал, что ему и другим пассажирам утреннего рейса пришлось провести в аэропорту два дополнительных часа, чтобы оформить необходимые документы для дальнейшего получения собственного багажа посредством доставки на дом. «Хорошо мне, я - в городе, а как же те, кто поедет дальше? Например, в Казахстан. Были и такие люди. Им доставка будет осуществляться только до границы. В общем, полный ад. Это далеко не единичный случай халатности со стороны «Домодедово» или аэропорта Барнаула. Стыдно», - заключил возмущенный барнаулец.

Добавим, что несколькими днями ранее возмущение в отношении работы городского аэропорта выразила и другая жительница Барнаула Ольга Козодой. Она заявила, что ей пришлось своими силами транспортировать с воздушного судна пожилого отца-инвалида, поскольку деятельной помощи от встречающего персонала они не увидели. Мало того, прилетевшие были вынуждены выслушивать недовольные тирады сотрудников аэропорта, которые выгоняли их ждать такси на улицу.


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Комментарий

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Комментариев 5
Чкалов

01.11.2017 10:17

А при чем тут наш аэропорт? Багаж не загрузили в Москве
1

01.11.2017 10:41

Со всяким может случиться, особенно когда у тебя промежуточный рейс через Москву. Произошло это и со мной, прилетев из Москвы в Барнаул, уже с таксистом, которого заранее заказав, ждали мой багаж, однако... увы, так было неприятно. Стоишь, растерявшись, и не знаешь что делать. Подойдя к дежурному, только начав объяснять ситуацию, в ответ услышали досадное "Опять это Домодедово". Но в Барнаульском аэропорту быстро приняли заявление, оно стандартное, и затем пришлось укатить с дождавшимся тебя таксистом налегке. На следующий день домой привезли багаж в целости и сохранности, есть такая опция доставка на дом. Понимаю, что Барнаульский аэропорт не при чем, но уже в следующие разы мною всегда забирался багаж и вновь сдавался при транзитах через Москву и др города, так как до сих пор неприятное чувство сохранилось " А как же я? А мне? А где мой багаж?"
Чучмек

01.11.2017 11:19

Странный этот Самвел. Багаж не загрузили в Москве, а виноват барнаульский аэропорт. По-моему со стороны авапредприятия Алтай можно и иск вчинить за тупой наброс...
Иск вчинить ?

01.11.2017 11:53

да вы все " одного поля ягоды " Порядка не было никогда , один лай да раздрай с милой улыбкой на лице
Deckman

01.11.2017 12:49

А зачем все эти люди,куда то летали?
Разве путин это им разрешил?
Сидели бы дома,жуя брюкву , запивая её берёзовым соком от безденежья!