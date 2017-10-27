Багаж сотни прилетевших в Барнаул авиапассажиров остался в столице

Участник сообщества Barnaul22 «ВКонтакте» Самвел Торосян стал заложником неприятной ситуации, произошедшей в аэропорту им. Г. С. Титова. По словам горожанина, по прилету в краевой центр он и еще более 100 пассажиров не получили свой багаж. Авиапутешественникам пришлось оформлять последующую доставку своих чемоданов, причем это коснулось и тех, кто следовал транзитом.

Как заявил Самвел Торосян, претензии к работе барнаульского аэропорта у него возникали и ранее, однако он был вынужден вновь воспользоваться его услугами. «Решил взять билет не в Новосибирск, как это обычно бывает, а сразу в Барнаул. Прошла та боль, которую предыдущие такие решения мне принесли, и решил попробовать еще раз. И, конечно же, это повторилось. Из Краснодара в Барнаул с пересадкой в Москве. Обычный, но выматывающий рейс. Мало того, что прилетел в 6:00, еще и задержали на час. В 7:00 в Барнауле при получении багажа пассажиры, в том числе и я, обнаружили всего пять чемоданов. Остальное осталось в Москве», - пожаловался горожанин.

Он утверждал, что ему и другим пассажирам утреннего рейса пришлось провести в аэропорту два дополнительных часа, чтобы оформить необходимые документы для дальнейшего получения собственного багажа посредством доставки на дом. «Хорошо мне, я - в городе, а как же те, кто поедет дальше? Например, в Казахстан. Были и такие люди. Им доставка будет осуществляться только до границы. В общем, полный ад. Это далеко не единичный случай халатности со стороны «Домодедово» или аэропорта Барнаула. Стыдно», - заключил возмущенный барнаулец.

Добавим, что несколькими днями ранее возмущение в отношении работы городского аэропорта выразила и другая жительница Барнаула Ольга Козодой. Она заявила, что ей пришлось своими силами транспортировать с воздушного судна пожилого отца-инвалида, поскольку деятельной помощи от встречающего персонала они не увидели. Мало того, прилетевшие были вынуждены выслушивать недовольные тирады сотрудников аэропорта, которые выгоняли их ждать такси на улицу.