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Главная Лента новостей Сотрудники барнаульского аэропорта посоветовали безногому пенсионеру выбираться из самолета своими силами

Сотрудники барнаульского аэропорта посоветовали безногому пенсионеру выбираться из самолета своими силами

30.10.2017 09:56

Инвалид-колясочник, прибывший на самолете в Барнаул из Москвы, не дождался деятельной помощи сотрудников городского аэропорта. Родственникам пришлось буквально транспортировать его с воздушного судна своими силами, а после выслушивать недовольные тирады встретившего рейс персонала. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» рассказала дочь пенсионера Ольга Козодой.

По словам горожанки, 26 октября они с мужем, двумя маленькими детьми и пожилыми родителями-инвалидами вернулись в Барнаул из путешествия по Барселоне. Однако финал отдыха оказался омрачен в аэропорту им. Г. С. Титова. Женщина рассказала, что еще при заказе билетов они попросили в авиакомпании об услуге сопровождения пожилых родителей, на что получили в S7 согласие. Позже в барнаульском аэропорту данную услугу также согласовали. «Еще собираясь на рейс, я уточняла у них, не получится ли так, что возникнут какие-то сложности с подъемом отца на борт, поскольку он передвигается на коляске — у него ампутированы обе конечности. Но в Барнауле меня заверили, что все будет в порядке», - поделилась Ольга Козодой.

Между тем проблемы начались 24 сентября, как только они прибыли на рейс перед путешествием в Европу. Оказалось, что в аэропорту нет специальной коляски для перемещения инвалидов, которая могла бы протиснуться на борт воздушного судна. Кроме того, в учреждении не работал амбулифт — он якобы находился на тот момент на сертификации. Впрочем, по прибытии барнаульцев обратно через месяц спецмашина к работе так и не приступила. «К нам подошли четыре крепких мужчины (грузчики), которые, увидев грузного отца, сразу стали возмущаться и кричать, что не смогут его поднять. Тогда одна из сотрудниц обратилась к нам: «А что дедушка сам совсем не может дойти?» Интересно, каким образом он должен был это сделать, если у человека нет ног? Ползком? Мы были крайне возмущены. В результате мужу пришлось с этим справляться одному, хотя повторюсь, что услуга сопровождения была заказана заранее», - негодует женщина.

Ситуация еще больше обострилась, когда барнаульцы вернулись домой. Со слов Ольги Козодой, за месяц их нахождения в Барселоне со средствами по уходу за инвалидами в барнаульском аэропорту ничего не поменялось — амбулифт так и остался без сертификации, а коляску никто не приобрел. «Когда мы прилетели, шел снег и был сильный гололед. Я очень боялась, что отца просто уронят, пока будут спускать с трапа, но в итоге под чутким руководством мужа им это удалось сделать. При этом моей маме пришлось идти самой, хотя она едва может передвигаться, ей даже руки никто не подал. Мало того, когда я завела ее и маленьких детей в зал прилета и хотела вернуться к мужу, чтобы проследить, как спускают отца, меня туда не пустили. Работники хватали меня за руки и говорили, что туда нельзя. А потом нас и вовсе выгнали из помещения ждать такси на улицу. Они заявили, что этот зал работает только на время рейсов, и мы там не имеем права находиться. При этом на табличке перед входом там написано лишь «Режим работы», без каких-либо цифр», - рассказала горожанка.

Она осталась крайне возмущена такой встречей на родине и намерена разобраться с нахамившими сотрудниками аэропорта. Собеседница собирается в ближайшие дни изучить законодательную часть вопроса и обратиться с заявлением в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и региональную прокуратуру. «Я не намерена так оставлять это дело. Ни в одном городе ни в одной стране мира нет такого отношения к людям с ограниченными возможностями, только в Барнауле! Мало того, что они не выполняют свои служебные обязанности, так еще и нахамили и выгнали людей на холод! Кроме нас также пострадала еще одна пожилая женщина, которая летела с нами одним рейсом, ей тоже никто не помог. Боюсь, что такая ситуация повторяется там постоянно только потому, что все молчат, но я планирую навести порядок. Речь даже не о выплате каких-то денег мне и моим родителям, а о том, чтобы они устранили все нарушения, и работали, как положено. Было бы неплохо, если бы они еще научились проявлять элементарную человечность», - заключила собеседница.


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Комментарий

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Комментариев 28
гость22

30.10.2017 10:08

В Шереметьево очень много колясочников, сопровождаемых работниками аэропорта. В немецком аэропорту, пассажиры - колясочники и пожилые, сопровождаемые работниками аэропорта, на посадке были первыми, похоже ситуация такая только в Барнауле и это позор
ересная

30.10.2017 10:16

Они только губернатору и депутатам помогают.
Директор СССР

30.10.2017 10:19

Сейчас СМИ тему подхватят и прославят Карлина
Гость

30.10.2017 10:28

Какой же позор
Интересно, такое отношение только у нас в аэропорту, или по всей стране? Как бы ни очерняли Европу и штаты , по представить себе такое отношение там к инвалидам нельзя
А в Барнауле запросто. Ещё и туристов к себе зовем
миша

30.10.2017 10:37

КОГДА НИБУДЬ НАШ СОВХОЗНЫЙ АЭРОДРОМ СМОЖЕТ ЗА 20 МИНУТ ОФОРМЛЯТЬ ТАЙСКИЙ РЕЙС ? КАК В ТОЛМАЧЕВО? ВОПРОС К АРХИПИНКЕ?
горожанин

30.10.2017 10:49

Авиапредприятие -это социально ответственный работодатель Алтайского края, в реестр внесен официальный!
Алена

30.10.2017 10:53

Похоже, что это далеко не первый случай. В феврале этого года мы с мужем улетали в Таиланд. Рейс был задержан на 40 минут, потому что на борту было 3 человека в инвалидных колясках. Мы стояли и смотрели в окно в накопителе насколько долго проходила погрузка их в самолет. Видимо персонал снова перекладывал свои обязанности на родных и т.д. Короче, беспредельщики. Я вся организация работы нашего аэропорта полнейшая ж...
ремарка

30.10.2017 10:56

Посмотрите на сайте аэропорта, кто отвечает за качество оказываемых услуг, и все станет понятно. Некому отвечать.
Крылов

30.10.2017 11:05

Как говорится: "А вы друзья как ни садитесь, так никуда и не годитесь!"
гость

30.10.2017 11:07

Не могут наладить работу, не хотят заботиться о пассажирах, разогнать всех к чертовой матери. Закрыть барнаульский аэропорт, летать через Толмачево. Билеты обойдутся дешевле и сервис лучше.
Гость

30.10.2017 11:20

Типичный провинциальный сельский аэропорт. На Комчатке такой же.
федор

30.10.2017 11:27

Стыдобище. А правительство во главе с губернатором мечтают о неслыханном наплыве туристов. Я уверен, что за время путешествия за кордоном с подобным безобразием Россияни не сталкиваются. Понятно губернатор не будет, да и должен катать коляски по взлетному полю, но случай этот уже не первый и на руководство аэропорта с таким громким названием , следует обратить внимание.
путишестьвеник

30.10.2017 11:32

Мало того , что с большим туризмом напрочь обкакались на весь Земной шар - редко, кто второй раз навестит эти ужасные места в смысле обслуживающих моментов и дикого населения около и вокруг примечательных мест. Дикари в красотах прелестного оазиса.
массаж мозга

30.10.2017 11:33

Инвалидам надо передвигаться в сторону Кирово-Булыгинского кладбища, а не шарохаться, где не поподя!
АБК

30.10.2017 12:00

А мне пофиг ваш аэропорт!
Уменя:
1. Прописка в Москве.
2. Скоро закончится срок, и мне плевать на мой (ваш) турклИстер.
В общем, держитесь. Всего вам хорошего.
МАССАЖисту мозга

30.10.2017 12:02

Дай бог , чтобы у тебя в семье / у твоих родственников никогда не появилось инвалидов .
Барнаулец.

30.10.2017 12:02

Что касается хамства в аэропорту то мы впереди планеты всей. Вместо того чтобы признать свою вину, начнут лепить отмазки. Начнут кричать что они по вели себя по хамски, что грубили им и т.д. кстати чем беднее регион чем беднее граждане этого региона тем они злее и отношение соответственное к другому другу

БП

30.10.2017 12:47

Был свидетелем как в нашем аэропорту иностранца, отстоявшего очередь на регистрацию, отправили вместе с чемоданами на второй этаж - у Вас регистрация в вип- зале. )))
А не та ли это Ольга Козодой

30.10.2017 12:58

Которая в юности в Свободном курсе от номера к номеру снимала с себя по одному предмету одежды? Чем тогда дело закончилось?
сергей

30.10.2017 13:41

основная задача Архипенко, губернатора и его прихвостней правильно встречать,а туристы с ребятишками по2 часа пусть гуртуются на лестнице и растамаживают грязное белье!
Гость

30.10.2017 14:29

Моральных уродов наказывать надо большой деньгой. Моральный ущерб 100%...
Гражданин

30.10.2017 15:27

Добро пожаловать на Родину, сукины сыны! По Барселонам шляться деньги есть, а на карман ещё дать горемыкам-грузчикам не нашлось? Ну так могли бы и родителей в Белокуриху свозить или ещё в какой алтайский туркластер! Неча скулить, Алтай - туристическая Мекка б...ть!
(это такой черный сарказм)

гость

30.10.2017 16:56

Которая в юности в Свободном курсе от номера к номеру снимала с себя по одному предмету одежды? Чем тогда дело закончилось?

Это она! Та самая мадам!

А зачем вообще ездить в какуюто борселону, когда у нас на алтае такие шикарные виды. Обалденная природа. Горы леса речки смотришь и никакая заграница не нужна. на даче летом можно отдохнуть. У нас любой турист может найти развлечение по духе: экстремальный туризм, семейный, спортивный, исторический, пляжный на озерах. все что угодно у нас есть. зачем люди тратят такие деньги в испании, лучше бы оставить их у нас на алтае и внести их в нашу экономику. отдыхай в росии - это сейчас модно и патриотично
Гость

30.10.2017 18:11

Это так аэропорт реабилитироваться пытается, сместив акцент на заявителя в предыдущем комментарии? Или пиарщики?
Убого. Попытка не засчитана
Павел

30.10.2017 19:21

Ольга,не оставляйте эту проблему.Пусть публично отчитаются сотрудники аэропорта.Надоел этот бардак!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

30.10.2017 19:48

Звезда вШоке. ЕБЖ долго.
и этот горе - аэропорт носит гордое имя космонавта?
А как Сашко пиарился, когда пилили деньги на ремонт аэропорта, вот прокуратура пусть и проверит эту смету в 1 млрд руб /срок исковой давности не прошёл ещё/, хоть и с опозданием
...Барнаульцев продолжают радовать планы реконструкций важных для города и края объектов. Совсем недавно объявили об обновлении барнаульского автовокзала, начали ремонтировать новый городской мост…Подошла и очередь аэропорта. Реконструкция
/Междунаро́дного аэропо́рта Барнау́л имени Германа Степановича Титова (иногда аэропорт Михайловка) — расположен в 17 км к западу от центра города Барнаула/
воздушных ворот краевой столицы планируется начать уже в следующем году. На этот ремонт потребуется ни много, ни мало - 1 миллиард рублей....говорил в 2010г Геннадий Демиденко
/вместе с Сашко Карлиным/
начальник отдела по авиаперевозкам краевого управления по транспорту , дорожному хозяйству и связи....Междунаро́дный аэропо́рт Барнау́л имени Германа Степановича Титова (иногда аэропорт Михайловка) — расположен в 17 км к западу от центра города Барнаула... где Вы сейчас уважаемые Г Демиденко и Сашко Карилин, где деньги ЗИН в 1 млрд руб на услуги инвалидов?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

30.10.2017 20:50

гость писал(а):
У нас любой турист может найти развлечение по духе: экстремальный туризм, семейный,

Вот именно! Они и получили экстремальный семейный туризм на Родине.
гость

30.10.2017 20:56

12:58 писал(а):
Чем тогда дело закончилось?

А не тот ли это 12:58, что воровал ложечки в гостях у Рабиновича?
Ах, не тот! Но что-то там такое было...