Сотрудники барнаульского аэропорта посоветовали безногому пенсионеру выбираться из самолета своими силами

Инвалид-колясочник, прибывший на самолете в Барнаул из Москвы, не дождался деятельной помощи сотрудников городского аэропорта. Родственникам пришлось буквально транспортировать его с воздушного судна своими силами, а после выслушивать недовольные тирады встретившего рейс персонала. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» рассказала дочь пенсионера Ольга Козодой.

По словам горожанки, 26 октября они с мужем, двумя маленькими детьми и пожилыми родителями-инвалидами вернулись в Барнаул из путешествия по Барселоне. Однако финал отдыха оказался омрачен в аэропорту им. Г. С. Титова. Женщина рассказала, что еще при заказе билетов они попросили в авиакомпании об услуге сопровождения пожилых родителей, на что получили в S7 согласие. Позже в барнаульском аэропорту данную услугу также согласовали. «Еще собираясь на рейс, я уточняла у них, не получится ли так, что возникнут какие-то сложности с подъемом отца на борт, поскольку он передвигается на коляске — у него ампутированы обе конечности. Но в Барнауле меня заверили, что все будет в порядке», - поделилась Ольга Козодой.

Между тем проблемы начались 24 сентября, как только они прибыли на рейс перед путешествием в Европу. Оказалось, что в аэропорту нет специальной коляски для перемещения инвалидов, которая могла бы протиснуться на борт воздушного судна. Кроме того, в учреждении не работал амбулифт — он якобы находился на тот момент на сертификации. Впрочем, по прибытии барнаульцев обратно через месяц спецмашина к работе так и не приступила. «К нам подошли четыре крепких мужчины (грузчики), которые, увидев грузного отца, сразу стали возмущаться и кричать, что не смогут его поднять. Тогда одна из сотрудниц обратилась к нам: «А что дедушка сам совсем не может дойти?» Интересно, каким образом он должен был это сделать, если у человека нет ног? Ползком? Мы были крайне возмущены. В результате мужу пришлось с этим справляться одному, хотя повторюсь, что услуга сопровождения была заказана заранее», - негодует женщина.

Ситуация еще больше обострилась, когда барнаульцы вернулись домой. Со слов Ольги Козодой, за месяц их нахождения в Барселоне со средствами по уходу за инвалидами в барнаульском аэропорту ничего не поменялось — амбулифт так и остался без сертификации, а коляску никто не приобрел. «Когда мы прилетели, шел снег и был сильный гололед. Я очень боялась, что отца просто уронят, пока будут спускать с трапа, но в итоге под чутким руководством мужа им это удалось сделать. При этом моей маме пришлось идти самой, хотя она едва может передвигаться, ей даже руки никто не подал. Мало того, когда я завела ее и маленьких детей в зал прилета и хотела вернуться к мужу, чтобы проследить, как спускают отца, меня туда не пустили. Работники хватали меня за руки и говорили, что туда нельзя. А потом нас и вовсе выгнали из помещения ждать такси на улицу. Они заявили, что этот зал работает только на время рейсов, и мы там не имеем права находиться. При этом на табличке перед входом там написано лишь «Режим работы», без каких-либо цифр», - рассказала горожанка.

Она осталась крайне возмущена такой встречей на родине и намерена разобраться с нахамившими сотрудниками аэропорта. Собеседница собирается в ближайшие дни изучить законодательную часть вопроса и обратиться с заявлением в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и региональную прокуратуру. «Я не намерена так оставлять это дело. Ни в одном городе ни в одной стране мира нет такого отношения к людям с ограниченными возможностями, только в Барнауле! Мало того, что они не выполняют свои служебные обязанности, так еще и нахамили и выгнали людей на холод! Кроме нас также пострадала еще одна пожилая женщина, которая летела с нами одним рейсом, ей тоже никто не помог. Боюсь, что такая ситуация повторяется там постоянно только потому, что все молчат, но я планирую навести порядок. Речь даже не о выплате каких-то денег мне и моим родителям, а о том, чтобы они устранили все нарушения, и работали, как положено. Было бы неплохо, если бы они еще научились проявлять элементарную человечность», - заключила собеседница.