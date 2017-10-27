Сотрудники барнаульского аэропорта посоветовали безногому пенсионеру выбираться из самолета своими силами

30.10.2017 09:56
Инвалид-колясочник, прибывший на самолете в Барнаул из Москвы, не дождался деятельной помощи сотрудников городского аэропорта. Родственникам пришлось буквально транспортировать его с воздушного судна своими силами, а после выслушивать недовольные тирады встретившего рейс персонала. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» рассказала дочь пенсионера Ольга Козодой.
По словам горожанки, 26 октября они с мужем, двумя маленькими детьми и пожилыми родителями-инвалидами вернулись в Барнаул из путешествия по Барселоне. Однако финал отдыха оказался омрачен в аэропорту им. Г. С. Титова. Женщина рассказала, что еще при заказе билетов они попросили в авиакомпании об услуге сопровождения пожилых родителей, на что получили в S7 согласие. Позже в барнаульском аэропорту данную услугу также согласовали. «Еще собираясь на рейс, я уточняла у них, не получится ли так, что возникнут какие-то сложности с подъемом отца на борт, поскольку он передвигается на коляске — у него ампутированы обе конечности. Но в Барнауле меня заверили, что все будет в порядке», - поделилась Ольга Козодой.
Между тем проблемы начались 24 сентября, как только они прибыли на рейс перед путешествием в Европу. Оказалось, что в аэропорту нет специальной коляски для перемещения инвалидов, которая могла бы протиснуться на борт воздушного судна. Кроме того, в учреждении не работал амбулифт — он якобы находился на тот момент на сертификации. Впрочем, по прибытии барнаульцев обратно через месяц спецмашина к работе так и не приступила. «К нам подошли четыре крепких мужчины (грузчики), которые, увидев грузного отца, сразу стали возмущаться и кричать, что не смогут его поднять. Тогда одна из сотрудниц обратилась к нам: «А что дедушка сам совсем не может дойти?» Интересно, каким образом он должен был это сделать, если у человека нет ног? Ползком? Мы были крайне возмущены. В результате мужу пришлось с этим справляться одному, хотя повторюсь, что услуга сопровождения была заказана заранее», - негодует женщина.
Ситуация еще больше обострилась, когда барнаульцы вернулись домой. Со слов Ольги Козодой, за месяц их нахождения в Барселоне со средствами по уходу за инвалидами в барнаульском аэропорту ничего не поменялось — амбулифт так и остался без сертификации, а коляску никто не приобрел. «Когда мы прилетели, шел снег и был сильный гололед. Я очень боялась, что отца просто уронят, пока будут спускать с трапа, но в итоге под чутким руководством мужа им это удалось сделать. При этом моей маме пришлось идти самой, хотя она едва может передвигаться, ей даже руки никто не подал. Мало того, когда я завела ее и маленьких детей в зал прилета и хотела вернуться к мужу, чтобы проследить, как спускают отца, меня туда не пустили. Работники хватали меня за руки и говорили, что туда нельзя. А потом нас и вовсе выгнали из помещения ждать такси на улицу. Они заявили, что этот зал работает только на время рейсов, и мы там не имеем права находиться. При этом на табличке перед входом там написано лишь «Режим работы», без каких-либо цифр», - рассказала горожанка.
Она осталась крайне возмущена такой встречей на родине и намерена разобраться с нахамившими сотрудниками аэропорта. Собеседница собирается в ближайшие дни изучить законодательную часть вопроса и обратиться с заявлением в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и региональную прокуратуру. «Я не намерена так оставлять это дело. Ни в одном городе ни в одной стране мира нет такого отношения к людям с ограниченными возможностями, только в Барнауле! Мало того, что они не выполняют свои служебные обязанности, так еще и нахамили и выгнали людей на холод! Кроме нас также пострадала еще одна пожилая женщина, которая летела с нами одним рейсом, ей тоже никто не помог. Боюсь, что такая ситуация повторяется там постоянно только потому, что все молчат, но я планирую навести порядок. Речь даже не о выплате каких-то денег мне и моим родителям, а о том, чтобы они устранили все нарушения, и работали, как положено. Было бы неплохо, если бы они еще научились проявлять элементарную человечность», - заключила собеседница.
30.10.2017 10:08
30.10.2017 10:16
30.10.2017 10:19
30.10.2017 10:28
Интересно, такое отношение только у нас в аэропорту, или по всей стране? Как бы ни очерняли Европу и штаты , по представить себе такое отношение там к инвалидам нельзя
А в Барнауле запросто. Ещё и туристов к себе зовем
30.10.2017 10:37
30.10.2017 10:49
30.10.2017 10:53
30.10.2017 10:56
30.10.2017 11:05
30.10.2017 11:07
30.10.2017 11:20
30.10.2017 11:27
30.10.2017 11:32
30.10.2017 11:33
30.10.2017 12:00
Уменя:
1. Прописка в Москве.
2. Скоро закончится срок, и мне плевать на мой (ваш) турклИстер.
В общем, держитесь. Всего вам хорошего.
30.10.2017 12:02
30.10.2017 12:02
30.10.2017 12:47
30.10.2017 12:58
30.10.2017 13:41
30.10.2017 14:29
30.10.2017 15:27
(это такой черный сарказм)
30.10.2017 16:56
Это она! Та самая мадам!
А зачем вообще ездить в какуюто борселону, когда у нас на алтае такие шикарные виды. Обалденная природа. Горы леса речки смотришь и никакая заграница не нужна. на даче летом можно отдохнуть. У нас любой турист может найти развлечение по духе: экстремальный туризм, семейный, спортивный, исторический, пляжный на озерах. все что угодно у нас есть. зачем люди тратят такие деньги в испании, лучше бы оставить их у нас на алтае и внести их в нашу экономику. отдыхай в росии - это сейчас модно и патриотично
30.10.2017 18:11
Убого. Попытка не засчитана
30.10.2017 19:21
30.10.2017 19:48
и этот горе - аэропорт носит гордое имя космонавта?
А как Сашко пиарился, когда пилили деньги на ремонт аэропорта, вот прокуратура пусть и проверит эту смету в 1 млрд руб /срок исковой давности не прошёл ещё/, хоть и с опозданием
...Барнаульцев продолжают радовать планы реконструкций важных для города и края объектов. Совсем недавно объявили об обновлении барнаульского автовокзала, начали ремонтировать новый городской мост…Подошла и очередь аэропорта. Реконструкция
/Междунаро́дного аэропо́рта Барнау́л имени Германа Степановича Титова (иногда аэропорт Михайловка) — расположен в 17 км к западу от центра города Барнаула/
воздушных ворот краевой столицы планируется начать уже в следующем году. На этот ремонт потребуется ни много, ни мало - 1 миллиард рублей....говорил в 2010г Геннадий Демиденко
/вместе с Сашко Карлиным/
начальник отдела по авиаперевозкам краевого управления по транспорту , дорожному хозяйству и связи....Междунаро́дный аэропо́рт Барнау́л имени Германа Степановича Титова (иногда аэропорт Михайловка) — расположен в 17 км к западу от центра города Барнаула... где Вы сейчас уважаемые Г Демиденко и Сашко Карилин, где деньги ЗИН в 1 млрд руб на услуги инвалидов?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
30.10.2017 20:50
Вот именно! Они и получили экстремальный семейный туризм на Родине.
30.10.2017 20:56
А не тот ли это 12:58, что воровал ложечки в гостях у Рабиновича?
Ах, не тот! Но что-то там такое было...