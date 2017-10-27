Алтайский омбудсмен отказался от «услуг» прокуратуры в защите прав инвалидов

01.11.2017 12:32
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что в регионе улучшается ситуация с организацией безбарьерной среды для инвалидов — все больше учреждений обустраивают пандусы. Однако число обращений на эту тему по-прежнему остается высоким. Несмотря на это, омбудсмен не обращается в прокуратуру для защиты прав инвалидов и старается решать проблемы «мирно». Это заявление он сделал во время онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края и на фоне скандала с инвалидом, которому в аэропорту Барнаула отказались помочь спуститься с трапа.
Г-н Ларин заявил, что «в последние годы сделано немало, все жители края и прежде всего Барнаула видят это ежедневно на улицах и в различных государственных учреждениях». Однако говорить о решении всех проблем рано. «К уполномоченному регулярно поступают обращения как коллективные, так и от отдельных инвалидов. Стараемся решать эти вопросы без привлечения прокуратуры», — заявил омбудсмен.
Он привел конкретные примеры, когда без участия надзорного ведомства удалось облегчить жизнь маломобильным гражданам. «Например, по нашему предложению администрацией города Барнаула отремонтированы тротуары к таким важным социальным объектам, как здания Управления пенсионного фонда и клиентской службы фонда социального страхования. В городе Алейске при нашем участии обеспечен доступ инвалидов в здание суда. Во многих районах края, где мы работали, обеспечен доступ в социальные учреждения, в том числе в филиалы МФЦ Алтайского края. Многим оказана индивидуальная поддержка по установлению пандусов в подъездах многоквартирных домов. Таких примеров можно приводить много», — утверждает Борис Ларин.
Заявление о том, что прокуратуру из-за обращений инвалидов стараются не беспокоить, г-н Ларин сделал на фоне скандала в аэропорту Барнаула. Всего несколькими днями ранее возмущение в отношении работы городского аэропорта выразила жительница Барнаула Ольга Козодой. Она заявила, что ей пришлось своими силами транспортировать с воздушного судна пожилого отца-инвалида, поскольку деятельной помощи от встречающего персонала они не увидели. Мало того, прилетевшие были вынуждены выслушивать недовольные тирады сотрудников аэропорта, которые выгоняли их ждать такси на улицу.
01.11.2017 13:39
....Несмотря на это, омбудсмен не обращается в прокуратуру для защиты прав... в какой-то-мере Ларин прав, но он не договаривает до конца_ что как правило обращение БЕСПОЛЕЗНО.
Алтайская прокуратура, а особенно Славгородская межрайонная - это полукомерческая-полукриминальная структура в ЗАКОНЕ. Его предписания / в т.ч. от 11 08 15г в адрес тогда ещё в первый раз коронованного ПЖиВ казнокрада в Законе с его ППЖ и фавориткой/ по незаконному отъёму собственности у лиц имеющих иную точку зрения от правящей ПЖиВ - это норма закона.
Они полагают, что «они» полноценные юристы с высшим юридическим образованием «могут»:
- в отношении иных лиц /в т.ч. без высшего юридического образования/ и особенно имеющих иную точку зрения и публично её описывающую в своих заявлениях по вертикали власти на действия части коррумпированной власти, правоохранительной и судебной системы на муниципальном или региональном уровне
- самовольно трактовать законодательство РФ в угоду разного уровня казнокрадов и оборотней и узаканивать ТВОРЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ. Какую идентичность в правоприменительной практике судопроизводства РФ по аналогичным делам с двойным применением законодательства РФ / дело №2-224/2006г и 2/225/2006г от 28 04 2006г судьи Панькив Т А и дело № 2-387/2013г от 23 07 13г судья Гайдар Е Н или №2-852/2015г от 29 10 15г судья Нелина Е Н., приговором от 29 11 2008г дело №1-225/2008г судья Славгородского городского суда Алтайского края Филиппова Ольга Аркадьевна с участием государственного обвинителя: зам прокурора Котлярова Романа Юрьевича –разделили с милицией 120гр «не дошедших до зала суд заседания ч/з прокуратуру в камеру хранения суда» золотых изделий наркодиллера Поляковой - создают наши судьи – только НАЦИСТСКУЮ /наподобие Бандера, Шукевич, а теперь и Петлюра согласно СМИ РФ/….или языческую Россию согласно судебных боёв без юридических правил!!!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь?
01.11.2017 13:42
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Может, потому и жалобы поступают перманентно, что "Стараемся решать эти вопросы без привлечения прокуратуры», — заявил омбудсмен."
Он действительно омбудсмен (уполномоченный по правам человека) и действительно считает, что " прокуратуру из-за обращений инвалидов надо стараться не беспокоить"?
01.11.2017 13:47
...Создавая т.о. на низшей судебной инстанции СУДЕБНЫЙ ПАХАНАТ в ЗАКОНЕ. как говорит политолог Кургинян о братской Украине. В России ПАХАНАТ В ЗАКОНЕ уже давно
и это хорошо знает и Б Ларин, когда мы с ним дебатировал в ГСД в 2010г где мне пришлось "танцевать" вместе с моим лучшим другом А Г Кроповым на кастинге "замещения" вакантной "должности" на коронацию в Законе. Ларин тогда чётко сказал: что пахан Сашко Карлин уже выбрал и назначил Кропова на коронацию, а Вы тут потанцевали и всё, валите отсюда. Депутат коронуют того, кого назначил пахан в Законе из Кремля. И я с иными лицами свалил, т.к. против лома НЕТ приёма.
как тут не вспомнить В В Путина :
… Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение российскому МИД обратиться в суд из-за решения США ограничить доступ в ряд дипломатических объектов России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС.
«Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин.
А тут реально видно, как работает хвалённая российская судебная система, уже даю ключи от павильона, назначите срок, вывезу имущество…и сносите САМИ, но нет опять УЖЕ третья приостановка исполнения…
но боятся, знают, что не правы, что инициатор НЕЗАКОННОСТИ и юридических боёв без правил – прокуратура Славгорода и суд Славгорода!!! А тут ещё всплыли фиктивные доверенности Тырышкиной /бывшего работника суда/.
https://rg.ru/2017/09/28/mid-protivodejstvie-ssha-rabote-rossijskih-smi-ne-ostanetsia-bez-otveta.html 28 09 17г
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
01.11.2017 13:49
01.11.2017 13:52
01.11.2017 14:56
рыжий гнусавил все больше и больше, — он такой же директор, как я архиерей!
— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисек на тарелку.
01.11.2017 16:24
Вот интересно, защиту чьих интересов представляет уполномоченный по правам человека? Из текста становится понятно, защищает прокуратуру от обращений инвалидов… молодец…
Что касается пандусов, то федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" должен работать на всей территории России аж с 1995 года.
Но в Алтайском крае до сих пор не могут решить проблему с пандусами..
А может все дело в том, что решает проблему сам омбудсмен, а госорганы и не знают о существовании этой проблемы?
А проблему можно решить очень просто – провести проверку некоторых предприятиях – госучреждения, аптеки, магазины… по результатам этой проверки обратиться в прокуратуру, в суд и наказать виновных в нарушении закона об инвалидов…
За уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур налагается административный штраф на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. (ст 9.13 КоАп)
Новость о штрафах узнают все руководители предприятий и глядишь, дело сдвинется с мертвой точки…
01.11.2017 18:46
01.11.2017 18:49
01.11.2017 19:04
01.11.2017 19:11