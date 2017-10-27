Алтайский омбудсмен отказался от «услуг» прокуратуры в защите прав инвалидов

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что в регионе улучшается ситуация с организацией безбарьерной среды для инвалидов — все больше учреждений обустраивают пандусы. Однако число обращений на эту тему по-прежнему остается высоким. Несмотря на это, омбудсмен не обращается в прокуратуру для защиты прав инвалидов и старается решать проблемы «мирно». Это заявление он сделал во время онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края и на фоне скандала с инвалидом, которому в аэропорту Барнаула отказались помочь спуститься с трапа.

Г-н Ларин заявил, что «в последние годы сделано немало, все жители края и прежде всего Барнаула видят это ежедневно на улицах и в различных государственных учреждениях». Однако говорить о решении всех проблем рано. «К уполномоченному регулярно поступают обращения как коллективные, так и от отдельных инвалидов. Стараемся решать эти вопросы без привлечения прокуратуры», — заявил омбудсмен.

Он привел конкретные примеры, когда без участия надзорного ведомства удалось облегчить жизнь маломобильным гражданам. «Например, по нашему предложению администрацией города Барнаула отремонтированы тротуары к таким важным социальным объектам, как здания Управления пенсионного фонда и клиентской службы фонда социального страхования. В городе Алейске при нашем участии обеспечен доступ инвалидов в здание суда. Во многих районах края, где мы работали, обеспечен доступ в социальные учреждения, в том числе в филиалы МФЦ Алтайского края. Многим оказана индивидуальная поддержка по установлению пандусов в подъездах многоквартирных домов. Таких примеров можно приводить много», — утверждает Борис Ларин.

Заявление о том, что прокуратуру из-за обращений инвалидов стараются не беспокоить, г-н Ларин сделал на фоне скандала в аэропорту Барнаула. Всего несколькими днями ранее возмущение в отношении работы городского аэропорта выразила жительница Барнаула Ольга Козодой. Она заявила, что ей пришлось своими силами транспортировать с воздушного судна пожилого отца-инвалида, поскольку деятельной помощи от встречающего персонала они не увидели. Мало того, прилетевшие были вынуждены выслушивать недовольные тирады сотрудников аэропорта, которые выгоняли их ждать такси на улицу.