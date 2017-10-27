Полицейские установили личности несовершеннолетних барнаульских живодеров

Сотрудники УМВД по Барнаулу установили личности подростков, которые причастны к расправам над кошками в поселке Южном. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как сообщает портал «Амител», по факту жестокого обращения с животными в барнаульском поселке еще проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, сколько именно школьников причастно к истязаниям. Известно, что тем, кого уже удалось установить, не исполнилось и 16 лет. По всей видимости, ответственность за жестокие игры малолетних живодеров придется нести их родителям.

Напомним, в начале октября 2017 года горожане поднялись на борьбу с несовершеннолетними истязателями животных. Они заявили, что с начала учебного года возле местной школы обнаружили уже четырех изуродованных кошек, из которых спасти удалось лишь одно животное. Двух кошек живодеры задушили бытовыми проводами, а одному котенку вынули все внутренности. Горожане обратились в полицию, а также создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала данную петицию подписали более 11 тысяч человек.

Позже рядом с той же школой прохожие обнаружили изуродованное тело маленького ежа. Местные жители решили, что это продолжение серии издевательств над животными. Однако позже в полиции заявили, что ежонка переехало транспортное средство.