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Главная Лента новостей Полицейские установили личности несовершеннолетних барнаульских живодеров

Полицейские установили личности несовершеннолетних барнаульских живодеров

01.11.2017 14:24

Сотрудники УМВД по Барнаулу установили личности подростков, которые причастны к расправам над кошками в поселке Южном. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как сообщает портал «Амител», по факту жестокого обращения с животными в барнаульском поселке еще проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, сколько именно школьников причастно к истязаниям. Известно, что тем, кого уже удалось установить, не исполнилось и 16 лет. По всей видимости, ответственность за жестокие игры малолетних живодеров придется нести их родителям.

Напомним, в начале октября 2017 года горожане поднялись на борьбу с несовершеннолетними истязателями животных. Они заявили, что с начала учебного года возле местной школы обнаружили уже четырех изуродованных кошек, из которых спасти удалось лишь одно животное. Двух кошек живодеры задушили бытовыми проводами, а одному котенку вынули все внутренности. Горожане обратились в полицию, а также создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала данную петицию подписали более 11 тысяч человек.

Позже рядом с той же школой прохожие обнаружили изуродованное тело маленького ежа. Местные жители решили, что это продолжение серии издевательств над животными. Однако позже в полиции заявили, что ежонка переехало транспортное средство.


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Комментарий

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Комментариев 10
ONCHEtainc

01.11.2017 14:53

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Deckman

01.11.2017 15:09

убейте спамера...
Сейчас начнутся вопли...

01.11.2017 15:16

Что "пощадите мелких мразей и накажите родителей".
Как будто родители во всём виноваты, не так воспитали.
А мелких гадёнышей - понять и простить... ОНИЖЕДЕТИ и всё такое.
чек

01.11.2017 15:58

А что в колонию отправлять из-за кошек? Дело-то житейское, всегда такое было, просто широко не озвучивалось. Мы в детстве тоже вон голубей стреляли и из рогаток и из воздушек. Мало того - стреляли, еще и жрали. Как и сусликов, кстати.
Гостья

01.11.2017 16:10

прям уж ничего нельзя сделать с несовершеннолетними - пусть общественно-полезной работой занимаются. родителей наказывайте! на улицу уже страшно выйти! в городе реально пытаются работать только общественные организации, а полиция, охрана и д.р. ведомства вообще расслабились и штаны в кабинетах своих протирают, да пальцем в носу ковыряются! разжиревшие все... тьфу аж противно! даже везде комменты закрыли кроме этого ресурса
Кармен

01.11.2017 16:45

прям уж так ничего и нельзя сделать? а в спецшколу отправить ублюдков для острастки?
Читатель

01.11.2017 17:05

Вы что не понимаете, что сделали эти нелюди? Чтьо значит отправлять из-за ког\шек. Да и отправлять и по всей строгости. Они преступники, истязатели, ненормалтьные. Нормальные дети любят животных, а не издеваются над ними. Наказать и привлечь ролителей. Видимо, добротой в семьях и не пахнет. Только ьеспокоятся , чтобы поели чады их повкусчнее и позабавились. Сегодня они кошек истребляют, а завтра и людей. Это твари. Я бы поджелала им, чтобы и с ними так бы кто-нибудь поступил, как они. Это потенциальные преступники, они получапют удовольствие от истязаний , поэтому их надо изолировать от общества. Животных надо любить. Они часть природы. А эти гады твари, пусть сидят в тюрьме.
мара

01.11.2017 18:06

такие сволочи начинают с несчастных, беззащитных, следующими будут люди, чьи-то дети, старики, примите закон о более раннем возрасте наказания за подобные преступления, в противном случае мы получим новых "чикатило" Я мать и мне не все равно!!!"
Массаж мозга

01.11.2017 18:39

На Колыму это малолетнее отребье вместе с родоками выслать надо пожизненно!
Кошек будут жрать только по праздникам!
uirozumov

01.11.2017 19:19

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com