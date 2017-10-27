Администрация Барнаула согласовала проведение «Русского марша» на День народного единства

Администрация Барнаула разрешила провести «Русский марш» в гайд-парке на площади Свободы во время Дня народного единства 4 ноября. В то же время городские чиновники просят организовать мероприятие в соответствии с законом. Об этом говорится в ответе председателя комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями Геннадия Королева. Фото документа опубликовано на странице одного из организаторов на Facebook.

Как указано в сообщении, акция сторонников организаций правого толка запланирована на 13:00. Изначально инициаторы хотели провести ее на площади Свободы, у «нулевого километра», либо у ТЦ «Россия». Однако эти места, естественно, 4 ноября оказались заняты — на них пройдут согласованные ранее мероприятия в честь празднования Дня народного единства. В связи с этим власти согласовали площадку у памятника жертвам политических репрессий на площади Свободы. «Предельная норма наполняемости территории предложенного вами места проведения митинга — до 500 человек. Просим вас провести мероприятие в соответствии с законами», — говорится в ответе горадминистрации.

Сторонники правых идей согласились на это предложение. Уже примерно ясно, какие лозунги будут звучать на митинге. «Мы, русские и другие народы, населяющие территорию под названием Россия, хотим быть хозяевами своей земли. У нас все забрала кучка воров и еще обложила данью в виде акцизов на общенародное богатство и всевозможных налогов на аквариумных рыбок, утилизацию обуви, полиэтиленовых пакетов и т. д. Подави в себе раба! Приди и скажи свое слово о своей судьбе!» — сказано в сообществе «Барнаул. Свободные люди» в Facebook.

Отметим, что на федеральном сайте «Русского марша» указаны и требования, которые, вероятно, будут озвучены в Барнауле. Среди них лозунг за отставку правительства, за права и свободы русского народа, против замещающей миграции и против братских войн. Кроме того, как заявил секретарь центрального оргкомитета, основатель запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» Владимир Басманов, на местах могут использовать дополнительные темы: «За люстрацию и десоветизацию!» «За свободный интернет!»

Напомним, что в 2014 году «Русский марш» также проводился 4 ноября. Тогда барнаульские националисты не стали использовать лозунги или любую иную форму агитации, особенно в поддержку «Новороссии». Это было сделано для того, чтобы избежать раскола в рядах и сконцентрироваться на праздновании.

Отметим, что 4 ноября свои акции в Барнауле также проведут ЛДПР (на площади у ТЦ «Россия») и «Единая Россия» (серия праздничных пикетов на разных площадках города).