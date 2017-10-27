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Главная Лента новостей Администрация Барнаула согласовала проведение «Русского марша» на День народного единства

Администрация Барнаула согласовала проведение «Русского марша» на День народного единства

01.11.2017 15:31

Администрация Барнаула разрешила провести «Русский марш» в гайд-парке на площади Свободы во время Дня народного единства 4 ноября. В то же время городские чиновники просят организовать мероприятие в соответствии с законом. Об этом говорится в ответе председателя комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями Геннадия Королева. Фото документа опубликовано на странице одного из организаторов на Facebook.

Как указано в сообщении, акция сторонников организаций правого толка запланирована на 13:00. Изначально инициаторы хотели провести ее на площади Свободы, у «нулевого километра», либо у ТЦ «Россия». Однако эти места, естественно, 4 ноября оказались заняты — на них пройдут согласованные ранее мероприятия в честь празднования Дня народного единства. В связи с этим власти согласовали площадку у памятника жертвам политических репрессий на площади Свободы. «Предельная норма наполняемости территории предложенного вами места проведения митинга — до 500 человек. Просим вас провести мероприятие в соответствии с законами», — говорится в ответе горадминистрации.

Сторонники правых идей согласились на это предложение. Уже примерно ясно, какие лозунги будут звучать на митинге. «Мы, русские и другие народы, населяющие территорию под названием Россия, хотим быть хозяевами своей земли. У нас все забрала кучка воров и еще обложила данью в виде акцизов на общенародное богатство и всевозможных налогов на аквариумных рыбок, утилизацию обуви, полиэтиленовых пакетов и т. д. Подави в себе раба! Приди и скажи свое слово о своей судьбе!» — сказано в сообществе «Барнаул. Свободные люди» в Facebook.

Отметим, что на федеральном сайте «Русского марша» указаны и требования, которые, вероятно, будут озвучены в Барнауле. Среди них лозунг за отставку правительства, за права и свободы русского народа, против замещающей миграции и против братских войн. Кроме того, как заявил секретарь центрального оргкомитета, основатель запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» Владимир Басманов, на местах могут использовать дополнительные темы: «За люстрацию и десоветизацию!» «За свободный интернет!»

Напомним, что в 2014 году «Русский марш» также проводился 4 ноября. Тогда барнаульские националисты не стали использовать лозунги или любую иную форму агитации, особенно в поддержку «Новороссии». Это было сделано для того, чтобы избежать раскола в рядах и сконцентрироваться на праздновании.

Отметим, что 4 ноября свои акции в Барнауле также проведут ЛДПР (на площади у ТЦ «Россия») и «Единая Россия» (серия праздничных пикетов на разных площадках города).

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Комментарий

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Комментариев 6
Гость

01.11.2017 15:53

Что это за день загадочного народного единства?? Вот день 7 Ноября красный день календаря знаю, а единство кого и скем не понимаю.
Алксей

01.11.2017 16:51

Русский национализм поднимает свою голову. Почему же власть так лояльно к этому относится. Это опасно.
Ветеран

01.11.2017 17:03

И даже пенсию не дадут нам к празднику, только 7-го обещают... Зато успеем гульнуть на 100-летие , а Единство пусть пляшет от жирного лоска! И нашей нищей от них "послушности" ))))))
Deckman

01.11.2017 18:51

Я являюсь основным активистом !
Мои лозунги просты!
1.Россия-главная держава в мире!
2.Президент,будь , мужиком,признай ДНР и ЛНР!
3.Отправь в Магодан главу ЦБ РФ !
4.Выслать всех либералов в страну 404!
Да будет с нами бог!
Очевидец

01.11.2017 19:08

Вот что реально получается: партии всякие используют 4.11 как возможность заявить о себе, в последнее время ещё и националисты к ним присоседились; для простых граждан - это всего лишь один из узаконенных выходных дней. А вот именно как праздник, никто из вышеупомянутых этот день не воспринимает. Да это и понятно, ведь дата эта вводилась исключительно как альтернатива 7.11, то есть высосана из пальца. Про 7.11 просто промолчу, дабы не оскорблять чувство тех, для кого этот день является действительно святым днём. Я имею ввиду тех, кто родился и прожил жизнь в СССР, а не тех, кот к ним в последнее время "присоседился" и которым нет разницы, что 4.11, что 7.11...
uirozumov

01.11.2017 19:26

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com