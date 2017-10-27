На свою голову: депутаты в Яровом отдали власть молодому сити-менеджеру

Виталий Самобочий

1 ноября на сессии городского Собрания депутатов Ярового главой города единогласно избрали 39-летнего Виталия Самобочего, сказано на сайте регионального правительства. До этого он в течении полутора лет являлся главой администрации города, назначенным по контракту. Срок полномочий вновь избранного главы Ярового составит пять лет.

Известно, что Виталий Самобочий родился 31 июля 1978 года в Яровом. Он имеет два высших образования - в 2000 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», а в 2007 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовая деятельность будущего главы города была связана с водоснабжением населения. Сначала Виталий Самобочий работал мастером по водопроводу в МП «Славгородводоканал». В 2007 году он стал и. о. главного инженера МУП «Славгородская магистраль», а спустя два года – главным инженером МУП «Водоканал» Славгорода. В 2010 году г-н Самобочий возглавил МУП «Славгородские тепловые сети». С 2011 года он уже работал в администрации Славгорода, сначала заместителем главы, а затем – первым заместителем. 15 апреля 2016 года его назначили главой администрации Ярового. Избранный глава города женат, воспитывает дочь.

Напомним, что 1 ноября с главами муниципалитетов также определились депутаты Рубцовского и Крутихинского районов. По итогам конкурса главой Рубцовского района избрали 60-летнего Петра Афанасьева, который уже более 13 лет занимает высшие посты в муниципалитете. Он дважды избирался главой Рубцовского района, а в последние пять лет занимал должность главы районной администрации. Депутаты Крутихинского райсовета также поддержали действующего руководителя. 1 ноября они проголосовали за кандидатуру главы администрации Сергея Дятлова.