На свою голову: депутаты в Яровом отдали власть молодому сити-менеджеру

02.11.2017 09:55
1 ноября на сессии городского Собрания депутатов Ярового главой города единогласно избрали 39-летнего Виталия Самобочего, сказано на сайте регионального правительства. До этого он в течении полутора лет являлся главой администрации города, назначенным по контракту. Срок полномочий вновь избранного главы Ярового составит пять лет.
Известно, что Виталий Самобочий родился 31 июля 1978 года в Яровом. Он имеет два высших образования - в 2000 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения», а в 2007 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовая деятельность будущего главы города была связана с водоснабжением населения. Сначала Виталий Самобочий работал мастером по водопроводу в МП «Славгородводоканал». В 2007 году он стал и. о. главного инженера МУП «Славгородская магистраль», а спустя два года – главным инженером МУП «Водоканал» Славгорода. В 2010 году г-н Самобочий возглавил МУП «Славгородские тепловые сети». С 2011 года он уже работал в администрации Славгорода, сначала заместителем главы, а затем – первым заместителем. 15 апреля 2016 года его назначили главой администрации Ярового. Избранный глава города женат, воспитывает дочь.
Напомним, что 1 ноября с главами муниципалитетов также определились депутаты Рубцовского и Крутихинского районов. По итогам конкурса главой Рубцовского района избрали 60-летнего Петра Афанасьева, который уже более 13 лет занимает высшие посты в муниципалитете. Он дважды избирался главой Рубцовского района, а в последние пять лет занимал должность главы районной администрации. Депутаты Крутихинского райсовета также поддержали действующего руководителя. 1 ноября они проголосовали за кандидатуру главы администрации Сергея Дятлова.
Фото: офсайт администрации Ярового
02.11.2017 10:11
02.11.2017 10:56
...На свою голову: депутаты в Яровом отдали власть молодому сити-менеджеру... если судить по подписанным лично им
...фейковым доверенностям /что подтвердил МЮ РФ по АК/ как от 16 07 15г № 2131 /Кинцель В А/ так и от 16 11 15г №3341 /и.о. главы администрации Славгорода Самобочий В Н/ ,
значить читали и подписали в здравом уме и твёрдой памяти, и что КОПИЯ ВЕРНА /т.е. прочитана с буквальным значением содержащихся в нём слов и выражений., сопоставлением с «оригиналом» доверенности/ фейковых доверенностей лично «справедливой и честной» неправосудной судьёй Нелиной Е Н дело №2-852/2015г от 29 10 15г, а также «перепроверена» Апелляционным определением от 27 01 16г дело №33-715/2016/ 33-13409/2015 в АКС под председательством судьи полагаю не в здравом уме и твёрдой памяти -Параскун Тамары Ивановны, судьи – лже-докладчика Довиденко Елены Анатольевны - для отъёма ИМЕНЕМ РФ собственности.
Поэтому полагаю, что депутату на свою голову - утвердили жулика и мошенника по хищению не только бюджетных средств с помощью отдельных депутатов, но и имущества у граждан курорта, я полагая это только начало коррупционной деятельности от ПЖиВ ...
как этот бюджетный жулик и мошеник будет выкручиваться, сотрудничать со следствием или по прежнему платить им вознаграждение ч/з отдельных депутатов ПЖиВ, но это уже другая историЯ!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
02.11.2017 11:14
02.11.2017 11:30
02.11.2017 13:22
02.11.2017 13:31
02.11.2017 19:56
...сначала заместителем главы, а затем – первым заместителем. 15 апреля 2016 года...
https://rg.ru/2017/11/02/ministr-oborony-britanii-poterial-post-iz-za-kolenki-zhurnalistki.html
Министр обороны Британии потерял пост из-за коленки журналистки
Но мимоходом прозвучавшей историей заинтересовалась газета Sun. Она раскопала, что упомянутым в рассказе Хартли-Брюйер мужчиной мог быть нынешний министр обороны. Узнав о результатах расследования, женщина не стала ничего отрицать, но попыталась свести все к шутке: "никто и близко не был расстроен. Мои колени не пострадали".
Любопытно, что и сэр Майкл не отрицал произошедшего. Он сообщил, что еще 15 лет назад принес извинения за свое поведение, которые были благосклонно приняты.
Тем не менее, всего через несколько дней после публикации в Sun, которую подхватили и другие британские издания, глава оборонного ведомства Британии решил покинуть свой пост, предварительно написав покаянное письмо.
Сашко Карлин, а что делал Ваш один из чиновников в кафе Бриз 01 04 16г -правильно совершал НДСХ вопреки воли пострадавшей, это на полиграфе подтвердит и Густавович.
Предположите насильнику написать покаянное письмо и подать в отставку и сотрудничать со следствием добровольно на полиграфе в т.ч., либо подать на меня в суд по ст 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".
МСО Славгорода это проблемой занимается, но пока насильник не хочет добровольно давать показания в т.ч на полиграф, жертву запугивает, посылая к ней бандитов.
Информация конфиденциальна, но проверить её можете как бывший прокурор СССР сами и дать мне квалифицированный ответ.
Вот Вам и кузня "кадров" чиновников по НДСХ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.