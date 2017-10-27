Летят головы: депутаты двух алтайских районов «подрезали» власть

1 ноября сразу в двух районах Алтайского края — Рубцовском и Крутихинском — избрали новых глав, информирует пресс-служба регионального правительства. Подобно предыдущим муниципалитетам, где уже состоялись сессии советов депутатов, районы избавились от политической «двуглавости».

Как уточняет источник, 1 ноября по итогам конкурса главой Рубцовского района избрали 60-летнего Петра Афанасьева, который уже более 13 лет занимает высшие посты в муниципалитете. Он дважды избирался главой Рубцовского района, а в последние пять лет занимал должность главы районной администрации. Депутаты Крутихинского райсовета также поддержали действующего руководителя. 1 ноября они проголосовали за кандидатуру главы администрации Сергея Дятлова. В правительстве Алтайского края отметили, что срок полномочий избранных глав в обоих районах составит пять лет.

Добавим, что «политоптимизация» уже прошла в целом ряде алтайских муниципалитетов: Новоалтайске, Завьяловском, Родинском, Романовском, Поспелихинском, Суетском и других районах. Каждый из них поспешил влиться в новую систему и избавиться от «двуглавости».