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Главная Лента новостей Летят головы: депутаты двух алтайских районов «подрезали» власть

Летят головы: депутаты двух алтайских районов «подрезали» власть

01.11.2017 17:24

1 ноября сразу в двух районах Алтайского края — Рубцовском и Крутихинском — избрали новых глав, информирует пресс-служба регионального правительства. Подобно предыдущим муниципалитетам, где уже состоялись сессии советов депутатов, районы избавились от политической «двуглавости».

Как уточняет источник, 1 ноября по итогам конкурса главой Рубцовского района избрали 60-летнего Петра Афанасьева, который уже более 13 лет занимает высшие посты в муниципалитете. Он дважды избирался главой Рубцовского района, а в последние пять лет занимал должность главы районной администрации. Депутаты Крутихинского райсовета также поддержали действующего руководителя. 1 ноября они проголосовали за кандидатуру главы администрации Сергея Дятлова. В правительстве Алтайского края отметили, что срок полномочий избранных глав в обоих районах составит пять лет.

Добавим, что «политоптимизация» уже прошла в целом ряде алтайских муниципалитетов: Новоалтайске, Завьяловском, Родинском, Романовском, Поспелихинском, Суетском и других районах. Каждый из них поспешил влиться в новую систему и избавиться от «двуглавости».


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Комментарий

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Комментариев 2
Эсер

01.11.2017 18:04

Не понятно, что означает "подрезали власть". Где насобирали журналистов то? Деревня!
Кумандинец

01.11.2017 18:38

Кто бы подрезал авторов таких идиотских заголовков.