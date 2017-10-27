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Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края поделился восторгом от участия в авторитетном патриаршем форуме

Губернатор Алтайского края поделился восторгом от участия в авторитетном патриаршем форуме

03.11.2017 08:32

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял участие в XXI Всемирном русском народном соборе, который открылся 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве. По его словам, Алтайский край был единственным регионом, который упоминался на пленарном заседании — о нем говорил актер Андрей Мерзликин, рассказавший о творчестве Василия Шукшина и Шукшинских чтениях в контексте отношения к наследию предков. Отзыв губернатора приводится на сайте регионального правительства.

Главной темой для обсуждения на Соборе и главным посланием во вступительной и заключительной речах Патриарха Кирилла стали выводы из «во многом трагического, но вместе с тем несущего большой позитивный заряд исторического опыта нашего народа и государства за последние 100 лет». Глава региона обратил внимание на дискуссии, связанные со 100-летием Октябрьской революции в России. «С этой датой связаны выступления представителей различных движений. Разнятся их мнения и оценки, но, как правильно заметил Патриарх, главное, что объединяет участников состоявшейся дискуссии, — это забота о судьбах народа. В этом смысле аудитория была единой. Другой вопрос в том, какими путями развивать нашу страну, что для этого нужно сделать в приоритетном порядке. Здесь есть место для дискуссии и обмена мнениями, но не повод для какой-то глубокой конфронтации, которая могла бы в очередной раз разрушить единство нашего общества», — подчеркнул Александр Карлин.

Особо губернатор обратил внимание на выступление актера Андрея Мерзликина, принимавшего участие в Шукшинских чтениях в 2017 году. Тот в позитивном ключе рассказал об опыте Алтайского края по сохранению наследия предков. По словам Александра Карлина, ни один регион больше не упоминался в таком контексте. «Меня поразило его обращение к творчеству и личности Василия Шукшина как к образцу ответственного отношения к наследию своих предков, к историческому опыту, как к примеру беззаветной любви к малой родине. В этой любви как раз раскрывается и получает полное выражение любовь к большой родине — великой России. Об этом говорил Мерзликин, ссылаясь на Василия Шукшина, на его малую родину Сростки, на Алтайский край. Это обстоятельство не могло меня не тронуть. Очень приятно слышать, когда обращаются к наследию Алтайского края на такой достойной, интеллектуальной площадке самого высокого уровня. На пленарном заседании Алтайский край был единственным регионом, который прозвучал в выступлениях участников. Для нас это серьезный значимый сигнал», — заявил губернатор.

Отметим, что в числе участников мероприятия — председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров, а также председатели ряда комитетов Совфеда и Госдумы. Приветствие направили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Авторитетный форум на протяжении многих лет собирает в Москве представителей Русской Православной Церкви, органов власти, общественных и религиозных организаций для обсуждения наиболее значимых гуманитарных, цивилизационных проблем», — отметил в своем обращении к участникам Всемирного собора Владимир Путин.


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