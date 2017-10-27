На Алтае задержали мужчину, который вел интимную переписку с сотней детей

03.11.2017 09:28
Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Первомайского района. Мужчину подозревают в ведении интернет-переписки с детьми, которых он пытался склонить к близости, следует из сообщения регионального следкома.
По данным следствия, в 2016 году мужчина в социальной сети стал общаться с девочкой из Кемеровской области. В ходе переписки он активно слал ей фотографии порнографического содержания. Когда это выяснилось, провели компьютерно-техническую экспертизу, которая установила, что подобное фривольное общение житель Алтайского края вел более, чем со 100 пользователями Сети, в том числе с несовершеннолетними.
В настоящие время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности тех, кому мужчина писал сальности. Известно, что в их числе есть дети и из Алтайского края. Расследование уголовного дела продолжается.
03.11.2017 11:17
03.11.2017 11:28
03.11.2017 11:42
03.11.2017 12:03
уболтать сотню детей заочно ! и заставить их раздеться , видимо , дорогого стоит .
я вот , сам прфессионально убалтывал , и хорошо , тысячи людей купить что то . меня от этого
трясло в конце дня . а уж заочно и детей! психолог он хороший . мне такого не дано .
при нормальном строе был бы знаменит и успешен в добром деле , а при капитализме - извращенец .
вот о чём подумалось . при советской власти даже школьники общались в основном со своей параллелью ,
а про нижние классы и не знали ничего , ибо интересы были другие . а тут дядька с детьми ..... о чем можно
им говорить ?????????
03.11.2017 12:15
03.11.2017 12:30
и не оду пел , а диагноз ставил . а этот педофил в рашке един ? их тьма - начиная с вована и его никиток .
мои слова ярче всего подтверждают известные и достойные в прошлом личности , которые
при рашке вдруг стали педофилами . а ведь таланты были ! да тот же джигарханян ! а пороховщиков покойный !
да хоть кудрин с 15 летней содержанткой и многие другие заслуженные в прошлом люди
нырнули в постель к 15 летним девочкам . это массовое явление при капитализме . есть деньги - покупаешь молодое мясо , а там и остальные подтягиваются .
03.11.2017 16:49