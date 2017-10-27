На Алтае задержали мужчину, который вел интимную переписку с сотней детей

Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Первомайского района. Мужчину подозревают в ведении интернет-переписки с детьми, которых он пытался склонить к близости, следует из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, в 2016 году мужчина в социальной сети стал общаться с девочкой из Кемеровской области. В ходе переписки он активно слал ей фотографии порнографического содержания. Когда это выяснилось, провели компьютерно-техническую экспертизу, которая установила, что подобное фривольное общение житель Алтайского края вел более, чем со 100 пользователями Сети, в том числе с несовершеннолетними.

В настоящие время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности тех, кому мужчина писал сальности. Известно, что в их числе есть дети и из Алтайского края. Расследование уголовного дела продолжается.