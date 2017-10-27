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Главная Лента новостей На Алтае задержали мужчину, который вел интимную переписку с сотней детей

На Алтае задержали мужчину, который вел интимную переписку с сотней детей

03.11.2017 09:28

Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Первомайского района. Мужчину подозревают в ведении интернет-переписки с детьми, которых он пытался склонить к близости, следует из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, в 2016 году мужчина в социальной сети стал общаться с девочкой из Кемеровской области. В ходе переписки он активно слал ей фотографии порнографического содержания. Когда это выяснилось, провели компьютерно-техническую экспертизу, которая установила, что подобное фривольное общение житель Алтайского края вел более, чем со 100 пользователями Сети, в том числе с несовершеннолетними.

В настоящие время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе личности тех, кому мужчина писал сальности. Известно, что в их числе есть дети и из Алтайского края. Расследование уголовного дела продолжается.


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Комментарий

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Комментариев 7
СКР

03.11.2017 11:17

Подменил собой психиатров - занимается поиском и отловом больных на всю голову ? Вот уж воистину - когда коту делать нечего ...
Анекдот

03.11.2017 11:28

Какая разница между учителем и педофилом ? Ну , второй скажем , любит детей по настоящему
1

03.11.2017 11:42

вот она "отрыжка" на ФЗ о психиатрической помощи, согласно которому (кратко) страдающий псих.заболеванием должен дать согласие на оказание ему помощи. Сколько таких неучтенных больных или нуждающихся, никто не знает. А раньше ведь выявлялись такие лица, был патронаж на дому, состоящих на учете. Сколько этот изувер искалечил детей посредством сети.
гость

03.11.2017 12:03

вот она буржуазная рашка . только извращения на уме . а чел то талантливый по сути .
уболтать сотню детей заочно ! и заставить их раздеться , видимо , дорогого стоит .
я вот , сам прфессионально убалтывал , и хорошо , тысячи людей купить что то . меня от этого
трясло в конце дня . а уж заочно и детей! психолог он хороший . мне такого не дано .
при нормальном строе был бы знаменит и успешен в добром деле , а при капитализме - извращенец .
вот о чём подумалось . при советской власти даже школьники общались в основном со своей параллелью ,
а про нижние классы и не знали ничего , ибо интересы были другие . а тут дядька с детьми ..... о чем можно
им говорить ?????????
гостю

03.11.2017 12:15

Рыбак рыбака видит издалека. Эка Вас батенька "поперло". Накипело что-ли, свояка или родственную душу в извращенце углядели, раз такие похвальные оды. Не знамо мне было, что извращенцы, ой простите меня, они ж психологи оказываются. А еще на дворе осень, призадумайтесь.
для 12-15

03.11.2017 12:30

ловко стрелки метанул . спасая ваш капитализм . я про суть явления , а ты про личные оскорбления .
и не оду пел , а диагноз ставил . а этот педофил в рашке един ? их тьма - начиная с вована и его никиток .
мои слова ярче всего подтверждают известные и достойные в прошлом личности , которые
при рашке вдруг стали педофилами . а ведь таланты были ! да тот же джигарханян ! а пороховщиков покойный !
да хоть кудрин с 15 летней содержанткой и многие другие заслуженные в прошлом люди
нырнули в постель к 15 летним девочкам . это массовое явление при капитализме . есть деньги - покупаешь молодое мясо , а там и остальные подтягиваются .
гостю

03.11.2017 16:49

непонятен ваш эзопов язык. А при чем тут Джигарханян, Поровщиков и т.д. Все смешали до кучи. Извращенца поймали за совращение, растление. А упомянутым артистам взрослые или достигшие 18 лет тетки намеренно в трусы лезли- устраивались на работу в театры и т.д., чтобы по ближе быть к объекту желаний. Дальше изъясняться нет охоты. Все с вами понятно...