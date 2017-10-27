«Руки из трещин растут»: секретарь реготделения ЕР оценил работу муниципальных благоустроителей в Алтайском крае

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко подверг резкой критике муниципальных чиновников, которые не справляются с наведением порядка во дворах в рамках программы «Комфортная городская среда». В ходе совещания, посвященного данной проблеме, он пожурил представителей администрации Барнаула и Новоалтайска, мэрии Рубцовска вообще в течение получаса пришлось принимать упреки.

Доклады первых выступающих — замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко и его коллеги из Новоалтайска Сергея Лисовского — прошли спокойно. Муниципалы отчитались о работе, которая уже проведена в рамках проекта «Комфортная городская среда». Оба спикера заявили, что на всех дворовых территориях, заявленных на участие в проекте в 2017 году, уже уложили асфальт. В настоящее время подрядчики занимаются установкой малых архитектурных форм на детских площадках. Представители обоих городов посетовали на нерадивость подрядчиков, непонимание со стороны населения, отсутствие опыта в организации подобной работы, но обещали как-то справиться.

В частности, г-н Алексеенко остался недоволен работой подрядной организации «Строительная перспектива», которая взяла на себя благоустройство всех дворовых территорий города, заявленных на 2017 год, но не рассчитала производственных сил. Что касается Новоалтайска, то там подрядчики работали на совесть, однако в муниципалитете вышла заминка с доставкой комплектующих для детских площадок, в результате чего сроки сдачи работ затянулись, и теперь установку придется проводить в ускоренном режиме. Александр Романенко призвал коллег взять себя в руки и присоединиться к числу тех, кто закончил работы в срок — Алейску и Бийску.

Присутствующий на совещании депутат АКЗС Игорь Панарин, который курируют проект «Комфортная городская среда» в Алтайском крае, в свою очередь убедительно попросил коллег не забывать указывать на объектах авторов госпрограммы. «Я был в одном из барнаульских дворов, где уже все отремонтировали. Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект «Единой России». Хотя места для этого достаточно. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. Я сделал замечание, и что вы думаете? Спустя несколько месяцев таблички в этом дворе так и не появились. Обратите на это внимание!» - дал наказ спикер.

Его тут же поддержал и г-н Романенко: «Это как в той поговорке - «Умела готовати, не умела подовати», так и мы. Вот и сделали все, и закончили, а подать и сказать, кто это сделал, не можем. Я знаю, кто этим пользуется сегодня, а потом у нас руки из «трещин» и растут в Нагорном парке. Люди как не от мира сего! Еще работы не закончены, дождливая осень, дождливое лето, ситуация сложная, ну появилась трещина, что из этого такой антураж делать, чуть ли не на федеральную повестку выводить? Правильно Сергей Иваныч сказал — заделаем. А мы все по этому поводу молчим, вот по праву нас и бьют за это потом».

Черед дошел и до «вишенки на торте», которую секретарь реготделения приберег к концу мероприятия. Притихшему Дмитрию Фельдману пришлось взять слово и отчитаться за свой проблемный город. Постоянно сбиваясь со статей расходов на причины продления сроков, он вкратце рассказал о сложившемся положении дел. Присутствующие разразились вопросами. Они касались того, почему чиновники так долго тянули время прежде, чем расторгнуть контракт с нерадивым подрядчиком и выбрать нового, а также почему работы на некоторых объектах начались лишь во второй половине сентября, когда многие муниципалитеты уже отчитывались о проделанной работе.

Александр Романенко, секретарь АРО «Единой России»: Сейчас на носу праздники, то есть четвертого, пятого, шестого ноября гулять будем, потом выйдем на работу, понятно, в каком состоянии. Плюс к этому еще три недели, итого: успели бы хотя бы к 30-му числу, а нам уже сейчас обещают похолодание, понижение температуры и т. д. Грязь будем там месить? Вызывать у населения еще больше отвращения и отторжения, чтобы получилось как обычно? Вы понимаете, какой мы создаем в Рубцовске прецедент? Вот нас там бьют-бьют, бьют-бьют, и когда нас там уже добьют? Я не собираюсь вас пугать, Дмитрий Зайвелевич, а хочу призвать — ну, наведите вы уже там элементарный порядок! Сейчас нашему депутату придется указывать вам все проблемные места и ей же получать шишки, еще и нам отголоски будут прилетать. Вам уже дали — вы скушать не можете. За вас еще и проглотить надо?

Доведя таким образом рубцовского градоначальника до крайней степени смущения, Александр Романенко все же решил утешить Дмитрия Фельдмана. «Дмитрий Зайвелевич, чтобы немного позитива в ваши рубцовские души внести, похвалю вас. На текущей неделе в Ставрополе состоялось заседание Президиума Совета законодателей, где были рассмотрены вопросы ЖКХ, в том числе связанные с инвестициями. Из уст замминистра Андрея Чибиса прозвучал единственный позитивный пример на эту тему среди всех регионов Российской Федерации — город Рубцовск Алтайский край, куда так удачно зашла «Сибирская генерирующая компания». Я сначала даже привстал, думаю — что там опять про Рубцовск, а оказалось прозвучал с положительной стороны, так что не все так плохо, старайтесь», - подбодрил лидер алтайских едроссов.

Последней слово взяла представительница алтайского Минстройтранса, которая подвела итоги реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2017 года, а также обозначила перспективы на будущий год. По словам специалиста, следует обратить особое внимание на минимальное и дополнительное софинансирование со стороны жителей муниципалитетов, которое оказывает важное влияние на то, что появится в конечном итоге во дворах — обещанный проектом минимум или красивая площадка с удобными парковками и аттракционами для детей. Несмотря на существующие проблемы, в Минстрое уверены, что к 2022 году все планы по благоустройству дворовых территорий и мест отдыха жителей муниципалитетов будут реализованы.

Напомним, в общей сложности на долю Алтайского края для создания комфортной городской среды выделили 567 млн рублей (из них 516 млн из федерального бюджета, остальное — средства региона). Деньги распределили между 10 городами и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района. Наибольшие суммы получили Барнаул – 236 млн рублей, Бийск — 133 млн рублей и Рубцовск — 87 млн рублей.