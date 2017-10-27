Муниципальная спецовка: главный студотрядовец Алтайского края хочет примерить костюм главы Первомайского района

Александр Иванов может стать главой Первомайского района

Вечером 5 ноября окончился прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Первомайского района. Как ИА «Банкфакс» сообщили в комиссии, документы сдали пятеро — среди них руководитель Алтайского реготделения «Российских студенческих отрядов» Александр Иванов. Как сообщают близкие к администрации источники, именно он является главным претендентам на пост.

Как уточнили в комиссии, документы на участие в конкурсе подали начальник отдела ИФНС по Октябрьскому району Барнаула Ирина Боргардт, исполнительный директор ООО «Региональный центр оценки и экспертизы» Павел Авкопашвили, временно неработающий Сергей Лырчиков, руководитель Алтайского реготделения «Российских студенческих отрядов» Александр Иванов и действующий глава администрации Алексей Рубцов. Больше желающих стать главой района не оказалось.

По данным «Банкфакса», отбор кандидатов в Первомайском районе может оказаться драматичным, поскольку в районе пересеклись интересы сразу нескольких сил, а также местных элит. Так, судя по всему, главным претендентом является г-н Иванов — это подтвердили и источники, близкие к районной администрации. Причем лоббируют его, вероятно, краевые власти. За другим кандидатом — Павлом Авкопашвили — возможно, стоит один из статусных представителей Алтайского Заксобрания. Кроме того, выдвинулся и действующий глава администрации Алексей Рубцов, который может получить определенную поддержку внутри района.

Отметим, что о предстоящем конкурсе в своем профиле в Facebook активно пишет глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Он назвал происходящую ситуацию с выдвижением «цирком с конями», позволив себе несколько нелицеприятных высказываний в отношении действующей районной власти и ее «кураторов» из края. По мнению г-на Боронина, действующий глава администрации Алексей Рубцов потерял поддержку краевых властей из-за его — Боронина — избрания на пост главы сельсовета на новый срок. Несмотря на самонадеянность этого заявления можно констатировать, что фигура г-на Рубцова уже несколько лет подвергается критике, в том числе силой слова г-на Боронина.

Согласно информации на сайте районной администрации, первый этап конкурса пройдет 9 ноября — тогда члены комиссии рассмотрят документы соискателей на предмет соответствия требованиям (наличие высшего образования, знание Конституции и Устава Алтайского края и т. п.). 15 декабря состоится собеседование и тестирование оставшихся кандидатов. Ожидается, что в конце декабря состоится сессия райсовета, на которой тайным голосованием будет избран новый глава Первомайского района.