Муниципальная спецовка: главный студотрядовец Алтайского края хочет примерить костюм главы Первомайского района

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07.11.2017 11:54

Александр Иванов может стать главой Первомайского района
Александр Иванов может стать главой Первомайского района

Вечером 5 ноября окончился прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Первомайского района. Как ИА «Банкфакс» сообщили в комиссии, документы сдали пятеро — среди них руководитель Алтайского реготделения «Российских студенческих отрядов» Александр Иванов. Как сообщают близкие к администрации источники, именно он является главным претендентам на пост.

Как уточнили в комиссии, документы на участие в конкурсе подали начальник отдела ИФНС по Октябрьскому району Барнаула Ирина Боргардт, исполнительный директор ООО «Региональный центр оценки и экспертизы» Павел Авкопашвили, временно неработающий Сергей Лырчиков, руководитель Алтайского реготделения «Российских студенческих отрядов» Александр Иванов и действующий глава администрации Алексей Рубцов. Больше желающих стать главой района не оказалось.

По данным «Банкфакса», отбор кандидатов в Первомайском районе может оказаться драматичным, поскольку в районе пересеклись интересы сразу нескольких сил, а также местных элит. Так, судя по всему, главным претендентом является г-н Иванов — это подтвердили и источники, близкие к районной администрации. Причем лоббируют его, вероятно, краевые власти. За другим кандидатом — Павлом Авкопашвили — возможно, стоит один из статусных представителей Алтайского Заксобрания. Кроме того, выдвинулся и действующий глава администрации Алексей Рубцов, который может получить определенную поддержку внутри района.

Отметим, что о предстоящем конкурсе в своем профиле в Facebook активно пишет глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Он назвал происходящую ситуацию с выдвижением «цирком с конями», позволив себе несколько нелицеприятных высказываний в отношении действующей районной власти и ее «кураторов» из края. По мнению г-на Боронина, действующий глава администрации Алексей Рубцов потерял поддержку краевых властей из-за его — Боронина — избрания на пост главы сельсовета на новый срок. Несмотря на самонадеянность этого заявления можно констатировать, что фигура г-на Рубцова уже несколько лет подвергается критике, в том числе силой слова г-на Боронина.

Согласно информации на сайте районной администрации, первый этап конкурса пройдет 9 ноября — тогда члены комиссии рассмотрят документы соискателей на предмет соответствия требованиям (наличие высшего образования, знание Конституции и Устава Алтайского края и т. п.). 15 декабря состоится собеседование и тестирование оставшихся кандидатов. Ожидается, что в конце декабря состоится сессия райсовета, на которой тайным голосованием будет избран новый глава Первомайского района.

Фото: сайт МООО «Российские Студенческие Отряды»

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Комментарий

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Комментариев 6
Pendili

07.11.2017 12:28

А кто Пашу поддерживает, интересно знать. По пословице " скажи кто твой друг и я скажу кто ты". Ещё тот проныра.
Сергей

07.11.2017 12:29

Ну вот хоть новые люди возможно будут и молодежь пошла,уже не плохо! А вот Боронин Олег жаль что не выдвинулся,район знает,проблемы все, правда выпендривается в либеральном кругу, но это видимо от избытка знаний
ФигВам

07.11.2017 12:51

Сергей писал(а):
и молодежь пошла,уже не плохо

Хм... Может оно и так. А может и нет - опыта у него никакого, стройотряд то не большой и сложный район как Первомайский. Здесь, пожалуй, у кандидата больше всего личных амбиций и желания успешной карьеры. А человека надо в деле проверять - эксперименты над обществом уже надоели. Ну поработал бы он замом каким, нач.управления там - к нему бы присмотрелись, оценили. А так - как "кот в мешке".
Гость

07.11.2017 13:07

В Зональном районе сама администрация устраивает "цирк с конями" сначала в сельсовете, избирают главой райцентра медсестру (!!!!??), сейчас в районе создают клоунаду с подставными конями. Так вот и работают нынче. А краю вроде как и дела нет. Район давно по боку. Зональному вобще трындец пришёл.
гостю от 13.07

07.11.2017 13:34

Можно поподробней об цирке с конями в Зональном районе .
Злюка

07.11.2017 14:02

Что значит " статусный представитель Алтайского Заксобрания? Это ФИО или должность?