«Кожа клочьями»: житель села Алтайское поделился впечатлениями о взрыве в соседнем доме

Мужчина, который видел момент взрыва газа в частном доме в селе Алтайское, рассказал телеканалу «Катунь 24» подробности трагедии. Ему довелось не только прочувствовать сильнейший толчок, но и увидеть главного пострадавшего, который получил 90 % ожогов тела.

По словам сельчанина, взрыв газа в соседнем доме по своей мощности напомнил ему оглушительный грохот от упавшей авиационной бомбы. «Темно, ничего не видно, только стекла всякие, обломки летят, и все это — на ограду. Я выскочил в чем был, гляжу, мальчишка навстречу идет. Кожа у него клочьями, сам босиком, а лицо... Я его даже не узнал сразу. А он меня спрашивает: «Дядь Борь, я живой?» – вспоминает мужчина. Известно, что юноша получил наиболее серьезные повреждения из всех пострадавших. Его с 90 % ожогами тела на вертолете доставили в Барнаул в Алтайский краевой центр термических поражений, - за жизнь юного сельчанина борются врачи. До сих пор он так и не приходил в сознание.

Между тем ООО «Газпром газораспределение Барнаул» приступило к расследованию причин хлопка газа в селе Алтайское, в результате которого пострадали четыре человека. Для этого в компании создали специальную комиссию, сообщает пресс-служба. В настоящий момент специалисты рассматривают несколько возможных причин происшествия, в том числе взрыв природного газа и взрыв газового баллона. Уже выяснили, что приготовление пищи в данном частном доме сначала осуществляли от газовой установки с баллоном емкостью 50 л. На месте происшествия в ходе разбора завалов обнаружили три таких баллона. А недавно семья перешла на поставку природного газа, однако абоненту компания успела передать лишь 1,9 куб. м газа (по данным счетчика).

Напомним, 5 ноября около 17:00 в селе Алтайское в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала семья. Мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

После проведения проверки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Установлено, что в этот же день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.