Семья госпитализирована после нового взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования семьи из четверых человек в результате взрыва газа в частном доме в селе Алтайское. Предположительно, причиной происшествия могли стать действия сотрудников газовой службы, которые в тот же день подключили дом к центральному газовому отоплению. Об инциденте сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 5 ноября около 17:00 в селе Алтайское в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала семья. Мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения. На сайте правительства Алтайского края уточняется, что одного человека доставили в больницу в Бийск, еще одного – в медучреждение Барнаула, двое находятся в райбольнице села Алтайское.

После проведения проверки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Установлено, что в этот же день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.

Минстройтранс региона держит ситуацию на контроле, о произошедшем доложили губернатору Алтайского края Александру Карлину. Специалисты газовых служб также выясняют причины взрыва в доме.

Напомним, что сейчас в Алтайском крае уже расследуется уголовное дело по факту взрыва газа. Инцидент имел место в Рубцовске в конце октября, тогда погибли два человека. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.