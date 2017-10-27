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Главная Лента новостей Ветер перемен: барнаульский сити-менеджер подчеркнул пользу «зеленой» реновации в ураган

Ветер перемен: барнаульский сити-менеджер подчеркнул пользу «зеленой» реновации в ураган

08.11.2017 09:08

Количество звонков об упавших во время бури в Барнауле деревьях было минимальным из-за своевременно проведенной реновации зеленых насаждений. Такой вывод сделал сити-менеджер Сергей Дугин на еженедельном аппаратном совещании, сообщает сайт города.

Губернатор Александр Карлин неоднократно указывал на проблему ветхих деревьев на территории города и необходимость их замены. Городские чиновники живо отреагировали на его просьбу, и результат, как подчеркивают муниципалы, не заставил себя ждать. «На выделенные из краевого бюджета средства в этом году проведены масштабные работы, на месте старых, аварийных деревьев высажено свыше 2,7 тысяч новых деревьев и кустарников», - заявил глава администрации города. Тем не менее он отметил, что на улицах Барнаула до сих пор остались насаждения, таящие в себе угрозу обрушения.

В связи с этим Сергей Дугин поручил руководителям городских служб и профильных комитетов тщательнее проводить обследование и выявление старых деревьев. «Реновацию обязательно будем продолжать, старые деревья необходимо своевременно убирать с улиц, чтобы избежать несчастных случаев. Главное для нас – обеспечение безопасности барнаульцев», - заверил сити-менеджер. Таким образом он, видимо, решил последовать указаниям губернатора по освещению щекотливой темы.

Напомним, что Александр Карлин в начале октября текущего года раскритиковал подход, с которым город освещал тему реновации зеленых насаждений. Глава региона заявил, что информационная политика властей вызывает вопросы даже у него. Особо он обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный». Жители города обеспокоены масштабной вырубкой деревьев, которая ведется с недавних пор в старейшем парке города — причем власти города не дают подробной информации о планах нового арендатора, из-за чего многие горожане считают, что парк «продали» и отдали под «точечную» жилую застройку. «Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным», — подчеркивал Александр Карлин.

Стоит отметить, что после этого городские власти не только поменяли подход к освещению своей «озеленительной» деятельности, но и отправили в «отставку» председателя городского комитета информационной политики Станислава Тетерятника.


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Комментарий

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Комментариев 9
садовод

08.11.2017 11:09

Правильно. Вырубить все эти деревья и они не будут падать. А также отключить газ, чтобы он не взрывался. Убрать с кухонь ножи, чтобы ими никого не зарезали. А ещё - убрать горе-сити- менеджеров, чтобы они не городили глупостей... Что скажет Дугин, когда в следующий сильный ветер упадёт очередной тополь...
Без тополей

08.11.2017 11:19

Барнаульск зодохнётся. Это хорошо понимали советские руководители, и город благодаря их озеленительной деятельности неплохо жил, радуя нормальных людей и птичек. А Дугин - жлоб, он таких вещей не понимает в принципе. Так что у города нет нормального человеческого будущего. Только будущее сити-менеджерское.
Ru.банок

08.11.2017 11:39

В Новосибе и Бердске массово , взамен традиционных тополей,садят пиромидальные,от них не пуха,не три пера!
Растут они не хуже обычных,это в вашем Барнео,садят то,что даёт откаты!
дугину

08.11.2017 12:17

ты в шары играешь!!!!!рубишь деревья здоровые,лучше бы в реале занялся Барнаулом.Бардак а еще лучше прекратил транжирить народные деньги, у меня нет желания содержать тебя и карлушу
Который без тополей

08.11.2017 12:25

Не Барнаульск, а барнаулово (причём с маленькой буквы).
Дугину

08.11.2017 14:08

Отмазался ?
Чучмек

08.11.2017 15:49

Ненависть к деревьям - признак комплекса неполноценности?
Марта

08.11.2017 17:34

А может, на всякий случай еще и крыши с домов снять? Говорят, были случаи, срывало ураганом. Не ровен час... )) Ну это шутка, а если серьезно: что, ДО РЕНОВАЦИИ было так много случаев падения деревьев? Статистику в студию, пожалуйста! По -моему, все случаи можно пересчитать по пальцам одной руки, да и последствий никаких не было.
999

08.11.2017 20:23

след. раз этот клоун распорядится все крыши в Барнауле ликвидировать ... и снег не надо убирать, и к карманным упркомпаниям претензияв не будет.