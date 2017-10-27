Ветер перемен: барнаульский сити-менеджер подчеркнул пользу «зеленой» реновации в ураган

Количество звонков об упавших во время бури в Барнауле деревьях было минимальным из-за своевременно проведенной реновации зеленых насаждений. Такой вывод сделал сити-менеджер Сергей Дугин на еженедельном аппаратном совещании, сообщает сайт города.

Губернатор Александр Карлин неоднократно указывал на проблему ветхих деревьев на территории города и необходимость их замены. Городские чиновники живо отреагировали на его просьбу, и результат, как подчеркивают муниципалы, не заставил себя ждать. «На выделенные из краевого бюджета средства в этом году проведены масштабные работы, на месте старых, аварийных деревьев высажено свыше 2,7 тысяч новых деревьев и кустарников», - заявил глава администрации города. Тем не менее он отметил, что на улицах Барнаула до сих пор остались насаждения, таящие в себе угрозу обрушения.

В связи с этим Сергей Дугин поручил руководителям городских служб и профильных комитетов тщательнее проводить обследование и выявление старых деревьев. «Реновацию обязательно будем продолжать, старые деревья необходимо своевременно убирать с улиц, чтобы избежать несчастных случаев. Главное для нас – обеспечение безопасности барнаульцев», - заверил сити-менеджер. Таким образом он, видимо, решил последовать указаниям губернатора по освещению щекотливой темы.

Напомним, что Александр Карлин в начале октября текущего года раскритиковал подход, с которым город освещал тему реновации зеленых насаждений. Глава региона заявил, что информационная политика властей вызывает вопросы даже у него. Особо он обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный». Жители города обеспокоены масштабной вырубкой деревьев, которая ведется с недавних пор в старейшем парке города — причем власти города не дают подробной информации о планах нового арендатора, из-за чего многие горожане считают, что парк «продали» и отдали под «точечную» жилую застройку. «Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным», — подчеркивал Александр Карлин.

Стоит отметить, что после этого городские власти не только поменяли подход к освещению своей «озеленительной» деятельности, но и отправили в «отставку» председателя городского комитета информационной политики Станислава Тетерятника.