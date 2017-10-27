Приемные алтайских думцев от оппозиции в Барнауле переехали из-за религиозного вопроса

В начале ноября сменили привычный адрес общественные приемные сразу трех оппозиционных депутатов Госдумы, курирующих Алтайский край. Представительства Александра Терентьева (СР), Сергея Шаргунова (КПРФ) и Елены Строковой (ЛДПР) съехали из здания по проспекту Ленина, 44 на проспект Социалистический, 26. В качестве официальной причины называется передача старого здания Римской католической церкви — там до начала XX века находился главный в Барнауле костел. Однако есть основания полагать, что это лишь повод.

Как рассказал ИА «Банкфакс» секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России», депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев, о грядущем переезде сотрудников общественных приемных предупредили еще несколько месяцев назад. «Разговоры шли давно, потому что подходят к концу обязательства по срокам реституции имущества — которые принял на себя регион. На одной из сессий АКЗС депутаты передали это здание на баланс города из краевой собственности с прицелом на то, что в дальнейшем его получит католическая церковь», — объяснил г-н Вакаев.

По нормам законов на региональных властях лежит обязанность предоставить помещения депутатским приемным. Все три представительства получили места на проспекте Социалистическом, 26, о чем сотрудников уведомили накануне и попросили съехать. Большого недовольства это не вызвало, что срываться с насиженного места в центре города никому не хотелось. «Новым помещением мы, в принципе, довольны. Не выбросили на улицу, хотя мы и проиграли в плане доступности. «Единая Россия» в этом плане имеет привилегированное положение. А оппозицию загнали подальше, хотя и не на задворки, конечно. Александр Терентьев уже провел первый прием и одобрил помещение, по метражу оно даже больше и с неплохим ремонтом», — описал ситуацию Владислав Вакаев.

Вместе с тем вопрос о скорой передаче здания настоятель Римско-католической церкви Барнаула отец Богдан Каленцки встретил недоумением. Судя по всему, он не знал о том, что объект уже почти опустел. «О сроках начала работ по реставрации костела я смогу сказать лишь когда мы получим ключи и полностью осмотрим помещения. Администрация обещала, что это произойдет не позднее 1 февраля 2018 года. Пока ключей у нас нет. Реставрация продлится несколько лет, мы уже принимаем от прихожан пожертвования, но точную необходимую сумму можно будет назвать лишь после обследования. Предполагаю, речь идет о нескольких миллионах рублей», — сказал отец Богдан Каленцки.

Ситуация выглядит крайне неоднозначно и, возможно. Не разрешится в ближайшее время. Информированный источник ИА «Банкфакс» обратил внимание на то, что депутаты АКЗС передали здание из собственности края в собственность города, а не напрямую церкви. По его мнению, теперь администрация Барнаула может заново включить «счетчик» ожидания и на некоторое время задержать здание у себя, к примеру, мотивируя это тем, что в нем находится социальный объект — аптека. По сведениям БФ, она продолжает работать. «Якобы эта аптека имеет большое социальное значение. Не факт, что церковь вообще пустят в здание в ближайшее время. Все-таки католики — это Западная Европа, с которой у нас напряженные отношения», — полагает источник.

Напомним, план передачи здания был одобрен еще в 2013 году. В конце марта 2017-го года Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела на проспекте Ленина, 44 в краевом центре. Предполагалось, что работы начнутся до конца 2017-го года, зданию хотят вернуть исторический облик, причем реконструкция будет вестись в полном соответствии с изначальным проектом, который не был досконально реализован даже в начале XX века.

Проектом предлагается снять советскую «шубу» и штукатурку, восстановив изначальный облик фасадов, выложенных красным кирпичом, на манер знаменитого здания магазина «Красный». При этом кирпич для облицовочных работ заказчик — католическая община — готов заказывать хоть в Германии, лишь бы добиться необходимых норм качества и гидроизоляции. Более того, современные строители доделают то, что не смогли реализовать их предшественники. Заново смонтируют витражные окна, так что большую часть дня свет будет падать прямо на алтарь. Вновь появятся утраченные в советское время башни, правда, колоколов там не будет — католики уже давно пользуются электронным звоном. Крышу, скорее всего, исполнят в красном цвете. Вместо нынешних двух этажей внутри останется один — перекрытия уберут. Это также связано с традициями католичества, предусматривающими высокие своды.

Часть территории, вероятно, будет огорожена — там организуют сквер с местом для духовных размышлений. Доступен он будет всем желающим. Это решение не окончательное и, скорее всего, его вынесут на суд горожан. Если ограда и появится, то исполнена она будет из металла, в духе нео-готики. Настоятель, отец Богдан Каленцки, пояснил свои пожелания. «Мы хотели бы, чтобы атмосфера вокруг церкви была духовной. Там было кладбище, поэтому мы ничего не хотим строить, но сделать маленький парк, где можно присесть», — говорил г-н Каленецки.