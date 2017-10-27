Приемные алтайских думцев от оппозиции в Барнауле переехали из-за религиозного вопроса

08.11.2017 09:56
В начале ноября сменили привычный адрес общественные приемные сразу трех оппозиционных депутатов Госдумы, курирующих Алтайский край. Представительства Александра Терентьева (СР), Сергея Шаргунова (КПРФ) и Елены Строковой (ЛДПР) съехали из здания по проспекту Ленина, 44 на проспект Социалистический, 26. В качестве официальной причины называется передача старого здания Римской католической церкви — там до начала XX века находился главный в Барнауле костел. Однако есть основания полагать, что это лишь повод.
Как рассказал ИА «Банкфакс» секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России», депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев, о грядущем переезде сотрудников общественных приемных предупредили еще несколько месяцев назад. «Разговоры шли давно, потому что подходят к концу обязательства по срокам реституции имущества — которые принял на себя регион. На одной из сессий АКЗС депутаты передали это здание на баланс города из краевой собственности с прицелом на то, что в дальнейшем его получит католическая церковь», — объяснил г-н Вакаев.
По нормам законов на региональных властях лежит обязанность предоставить помещения депутатским приемным. Все три представительства получили места на проспекте Социалистическом, 26, о чем сотрудников уведомили накануне и попросили съехать. Большого недовольства это не вызвало, что срываться с насиженного места в центре города никому не хотелось. «Новым помещением мы, в принципе, довольны. Не выбросили на улицу, хотя мы и проиграли в плане доступности. «Единая Россия» в этом плане имеет привилегированное положение. А оппозицию загнали подальше, хотя и не на задворки, конечно. Александр Терентьев уже провел первый прием и одобрил помещение, по метражу оно даже больше и с неплохим ремонтом», — описал ситуацию Владислав Вакаев.
Вместе с тем вопрос о скорой передаче здания настоятель Римско-католической церкви Барнаула отец Богдан Каленцки встретил недоумением. Судя по всему, он не знал о том, что объект уже почти опустел. «О сроках начала работ по реставрации костела я смогу сказать лишь когда мы получим ключи и полностью осмотрим помещения. Администрация обещала, что это произойдет не позднее 1 февраля 2018 года. Пока ключей у нас нет. Реставрация продлится несколько лет, мы уже принимаем от прихожан пожертвования, но точную необходимую сумму можно будет назвать лишь после обследования. Предполагаю, речь идет о нескольких миллионах рублей», — сказал отец Богдан Каленцки.
Ситуация выглядит крайне неоднозначно и, возможно. Не разрешится в ближайшее время. Информированный источник ИА «Банкфакс» обратил внимание на то, что депутаты АКЗС передали здание из собственности края в собственность города, а не напрямую церкви. По его мнению, теперь администрация Барнаула может заново включить «счетчик» ожидания и на некоторое время задержать здание у себя, к примеру, мотивируя это тем, что в нем находится социальный объект — аптека. По сведениям БФ, она продолжает работать. «Якобы эта аптека имеет большое социальное значение. Не факт, что церковь вообще пустят в здание в ближайшее время. Все-таки католики — это Западная Европа, с которой у нас напряженные отношения», — полагает источник.
Напомним, план передачи здания был одобрен еще в 2013 году. В конце марта 2017-го года Градостроительный совет Барнаула одобрил эскизный проект восстановления и реставрации католического костела на проспекте Ленина, 44 в краевом центре. Предполагалось, что работы начнутся до конца 2017-го года, зданию хотят вернуть исторический облик, причем реконструкция будет вестись в полном соответствии с изначальным проектом, который не был досконально реализован даже в начале XX века.
Проектом предлагается снять советскую «шубу» и штукатурку, восстановив изначальный облик фасадов, выложенных красным кирпичом, на манер знаменитого здания магазина «Красный». При этом кирпич для облицовочных работ заказчик — католическая община — готов заказывать хоть в Германии, лишь бы добиться необходимых норм качества и гидроизоляции. Более того, современные строители доделают то, что не смогли реализовать их предшественники. Заново смонтируют витражные окна, так что большую часть дня свет будет падать прямо на алтарь. Вновь появятся утраченные в советское время башни, правда, колоколов там не будет — католики уже давно пользуются электронным звоном. Крышу, скорее всего, исполнят в красном цвете. Вместо нынешних двух этажей внутри останется один — перекрытия уберут. Это также связано с традициями католичества, предусматривающими высокие своды.
Часть территории, вероятно, будет огорожена — там организуют сквер с местом для духовных размышлений. Доступен он будет всем желающим. Это решение не окончательное и, скорее всего, его вынесут на суд горожан. Если ограда и появится, то исполнена она будет из металла, в духе нео-готики. Настоятель, отец Богдан Каленцки, пояснил свои пожелания. «Мы хотели бы, чтобы атмосфера вокруг церкви была духовной. Там было кладбище, поэтому мы ничего не хотим строить, но сделать маленький парк, где можно присесть», — говорил г-н Каленецки.
08.11.2017 10:46
Инициированная Римом, она была призвана создать фундамент для перехода православных церквей в католическую веру путем постепенной замены обряда, традиции и в конце концов догматики, что в итоге увенчалось множеством смертей, так и не достигнув успеха, но наоборот лишь еще больше повредив отношениям между Восточными и Западной церквями.
Ждите, православные барнеапольцы.
08.11.2017 11:31
и не более того .
08.11.2017 11:47
08.11.2017 12:04
спокойно отжимают на украине , а в знак признательности власть рф передаёт лакомые куски
в центре города ! феноменально . а если точнее - одна шайка лейка . и католические , и православные менеджеры ....
все едины в бизнесе .
08.11.2017 12:36
08.11.2017 13:21
В Хмельницкой области найдено тело убитого отца Паисия, священника Каменец-Подольской епархии Украинской Православной Церкви.
Как думают соратники священника, он не мог самостоятельно наложить на себя руки. По словам главы юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, покойный был непримиримым противником событий, происходящих в области, не мог спокойно смотреть на происходящее.
"Видимо, об этом узнали и те, кто против Православия на Хмельниччине", - сказал Бахов.
Ранее в Хмельницкой области украинскими нацистами много раз предпринимались попытки захватов православных храмов.
А что у нас?
08.11.2017 14:47
08.11.2017 15:34
А у нас скоро совсем исчезнут последние промышленные предприятия, молодежь в поисках работы поедет в другие регионы… и у нас в Барнауле скоро останутся только ТРЦ и церкви, храмы, соборы….
По данным, предоставленным 2GIS, в Барнауле 30 религиозных организаций :
1. Покровский кафедральный собор
2. Александро-Невский Собор
3. Свято-Никольская церковь
4. Иоанно-Богословская церковь
5. Храм Святого Димитрия Ростовского
6. Храм Иверской иконы Божией матери
7. Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой Церкви
8. Храм Апостола Андрея Первозванного
9. Знаменский храм
10. Храм Вознесения Господня Барнаульской епархии Русской Православной Церкви
11. Армянская Апостольская Церковь им. святой Рипсимэ
12. Приход Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви г. Барнаула
13. Церковь Казанской Божьей Матери
14 Церковь Спасение Евангельских христиан-баптистов, р.п. Южный
15. Храм Иоанна Предтечи
16. Центральная барнаульская церковь Евангельских христиан-баптистов
17. Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
18. Алтайская митрополия Русской Православной Церкви
19. Старообрядческая Церковь Казанской Божьей Матери
20. Храм во имя преподобного Антония Киево-Печерского
21. Свято-Вознесенская церковь, Русская Православная Церковь Зарубежом
22. Храм Святого мученика Иоанна Воина
23. Православный Храм Великомученика и Целителя Пантелеимона
24. Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой Церкви
25. Храм преподобного Серафима Саровского
26. Храм Всех Святых
27. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
28. Храм Преображения Господня, Русская Православная Церковь
29. Храм Иоанна Предтечи, пос. Черницк
30. Храм Владимирской иконы Божией Матери
По-моему, Барнаул превращается из горнозаводского города в религиозный…
08.11.2017 16:08
И решили эти полученные данные проанализировать…
По данным, предоставленным 2GIS:
- в Новосибирске - 33 религиозных организаций при численности населения
на 01.01.2017 – 1 602 915 человек.
- в Барнауле - 30 религиозных организаций при численности населения
на 01.01.2017 – 633 201 человек.
- в Новоалтайске - 8 религиозных организаций при численности населения
на 01.01.2017 – 73 712 человек.
Проанализировали, вот наши результаты.
Численность Новосибирска в 2,53 раза больше, чем в Барнауле…
Но, в Новосибирске количество религиозных организаций больше, чем в Барнауле всего на 3 штуки…
В Новосибирске 1 религиозная организация приходится на 48 тыс. жителей.
В Барнауле 1 религиозная организация приходится на 21 тыс. жителей.
В Новоалтайске 1 религиозная организация приходится на 9 тыс. жителей .
Вот, не понятно, почему, по каким причинам, в Барнауле так много религиозных организаций и почему их количество зашкаливает в Новоалтайске?
08.11.2017 16:34
08.11.2017 17:47
А, а не подскажите, любезный (ая), в чем разжигание религиозной смуты, в каких моих словах вы это усмотрели?
К религиозным организациям у каждого свое отношение, и каждый имеет право…никого не осуждаю… никаких проповедей с моей стороны…
Мое детство пришлось на то время, когда говорили, что "религия – опиум для народа"…
Вот в сознании так и осталось, кто хочет "опиума" – тот и получает…
Вот единственное, что меня беспокоит, то это соотношение количества религиозных организаций к количеству промышленных предприятий…
И беспокоит вопрос - почему количество религиозных организаций с каждым годом растет, а количество промышленных предприятий – уменьшается…
Вы сможете ответить, у вас есть ответ на этот вопрос?
Не поэтому ли в Новосибирске, где развита промышленность, религиозных организаций сравнительно мало… сравнительно с Барнаулом и Новоалтайском…
08.11.2017 17:55
Здесь, вопреки -Россия светское государство- ... чиновники гонят миф о "воле Божьей" который направлен на смиренность электората всех конфессий и верований, на его ещё большую дебильность и усиления чувства безисходности.
Идёт заурядное сращивание клириканства и чиновничества от демократии.
08.11.2017 17:58
Всё логично. Где больше грешников, там и больше церквей. Грешат, потом идут каяться, так по кругу.
08.11.2017 18:05
08.11.2017 19:29
Если это по каким-то причинам пока невозможно, то надо хотя бы разместить там баннеры с текстами Заповедей Божиих: «Не укради», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай ничего чужого».
08.11.2017 20:20
Как точно подмечено… не по этой ли причине правительство России во главе с Президентом так часто посещают церковь…
Да еще и позируют перед камерами, видимо на память, чтобы не забыть, сколько раз покаялись…
09.11.2017 00:04