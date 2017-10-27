Власти Алтайского района могут быть замешаны в сомнительных манипуляциях с «рыцарским» санаторием «Корона Алтая»

Прокуратура Алтайского края передала в полицию материалы, касающиеся скандального санатория «Корона Алтая» в Алтайском районе, находящегося в конкурсной массе компании-банкрота - ООО «Росбыттехника». Попытки вновь включить его в экономику муниципалитета оказались заблокированы бизнесменом, настаивающим на «неотделимости» от санатория выгребной ямы и других небольших объектов, очевидно, не обладающих самостоятельным хозяйственным значением. В деле фигурируют власти района, которые в свое время выдали спорные разрешения и провели нетривиальные операции с земельным участком, на котором расположен санаторий. Пока продолжаются судебные тяжбы, «Корона Алтая» не приносит пользы ни бюджету, ни бизнесу.

Скандал вокруг санатория, расположенного на острове Пихтовый и выполненного в стиле «рыцарского замка», развивается уже несколько месяцев. Нынешний владелец – ООО «Росбыттехника», управлявшая сетью магазинов бытовой техники «5 элемент», в марте 2017 года была признана банкротом. «Корона Алтая» на тот момент уже находилась в залоге у одного из кредиторов ООО «Росбыттехника», который имел планы продать VIP-объект с торгов. Однако в ситуацию вмешались третьи силы - предприниматель Вардан Варданян, еще в 2011 году ставший единоличным владельцем нескольких объектов, неотделимо связанных с санаторием, которого по некой причине поддерживают власти Алтайского района.

Так, после банкротства «Росбыттехники» санаторий был закрыт и в скором времени конкурсным управляющим был выставлен на торги. Однако на осуществление проведения торгов, по требованию г-на Варданяна и Зори Еганяна, его представителя в судах, был наложен запрет. Когда залоговый кредитор начал выяснять причины блокировки, вскрылись подробности, бросающие тень, в том числе на администрацию Алтайского района и грозящие возбуждением уголовного дела.

С 2008 по 2012 год земля санатория находилась в собственности ООО «ЗОРИ», которое и построило на ней «Корону Алтая». В 2010 году учредителя и гендиректора компании Генриха Еганяна заподозрили в мошенничестве, на фоне этого власти в 2011 году начали оспаривать в суде договор купли-продажи участка. Однако в том же 2011 году глава Алтайского района подписал разрешение (копия имеется в распоряжении «Банкфакса») члену армянской диаспоры Мовсесу Гулгазаряну на строительство на земле санатория, на тот момент еще находящейся в собственности «ЗОРИ», бассейна, двух фонтанов, теннисного корта, беседки, малого архитектурного сооружения, замощения и выгребной ямы. Примечательно, что согласно кадастровым паспортам, готовность фонтанов, корта и прочего уже в момент выдачи разрешения составляла 99 % – они возводились одновременно с санаторием. Так, в распоряжении «Банкфакса» имеется журнал «Алтайский край: город и село» выпуск № 7 (83) июля 2009 года, на котором представлены снимки санатория «Корона Алтая» и уже построенных объектов (бассейн, фонтан, теннисный корт, замощение и выгребная яма), на которые администрация выдала разрешения на строительство только в 2011 году.

При этом тогда же глава администрации «разрешил» ООО «Зори» (название компании пишется строчными буквами — прим. ред. БФ) взять землю под «Короной Алтая» в аренду на 10 месяцев. Фирма почти сразу заключила договор перенайма с г-ном Гулгазаряном. Как это было возможно при условии, что на тот момент собственником земли была другая фирма с аналогичным названием (на тот период существовало два общества ООО «Зори» (ИНН 22722000635) и ООО «Зори» (ИНН 2272005707), вероятно, станет предметом отдельного разбирательства. Интересно, что г-н Еганян владеет несколькими организациями одновременно, схожими по своим названиям, в том числе ООО «Корона Алтая» (ИНН 2232008719), ООО «Корона Алтая» (ИНН 2232009416), ООО «Санаторий «Корона Алтая» (ИНН 2232008620). Часть указанных компаний имеет один юридический адрес: Алтайский край, Алтайский район, остров Пихтовый.

В итоге бизнесмен, пусть окольными путями и при помощи районных чиновников, стал формальным «строителем» и собственником объектов и земли. Уже через пару месяцев после получения от властей разрешения на строительство он продал «малые формы» Вардану Варданяну.

В 2012 году по решению суда земля, наконец вернулась от ООО «ЗОРИ» в собственность муниципалитета. Новый владелец «малых форм» попытался оспорить это, но ему отказали – суд рассматривал только реальные обстоятельства, в которых собственником было «ЗОРИ». В 2013 году санаторий купил его нынешний владелец – ООО «Росбыттехника» – и законно взял участок в аренду. Фактически благодаря администрации района возникла коллизия, при которой главные объекты – «Корона Алтая» и земля под ним – принадлежат на правах собственности и аренды ООО «Росбыттехнике», а фонтаны и выгребная яма на том же участке – армянскому бизнесмену. Некоторое время ситуация оставалась в подвешенном состоянии, поскольку г-н Варданян является гражданином Армении и ООО «Росбыттехника», вероятно, даже не подозревала, что фонтан на территории санатория по документам ей не принадлежит. Но когда после банкротства ритейлера возникла вероятность смены собственника «Короны Алтая», Вардан Варданян через своего представителя «завалил» суды исками с требованием оспорить договор аренды с ООО «Росбыттехникой» от 2013 года и отдать землю ему, а санаторий и вовсе признать самовольной постройкой. При этом администрация Алтайского района заняла в суде достаточно неоднозначную позицию. Первоначально представлявший муниципалитет юрист не признавал исковые требования Варданяна к администрации, но затем его заменили на адвоката, который поддержал в суде все исковые требования Варданяна к администрации и ООО «Росбыттехника».

Интересно, что представителем г-на Варданяна в судах является экс-директор ООО «Зори» Зори Еганян. Это сын Генриха Еганяна – бывшего гендиректора ООО «ЗОРИ», осужденного Советским районным судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А в органах Росреестра при регистрации малых объектов интересы г-на Варданяна представлял Липарит Еганян.

Как бы то ни было, из-за их активности и блокировки продажи санатория все эти факты вскрылись. Надзорное ведомство, исследовав документы, пришло к выводу о необходимости проведения доследственной проверки, материалы переданы в подразделение МВД (копия письма имеется в распоряжении БФ). «В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)», – сказано в письме прокурора в полицию.

История с санаторием, по праву считающимся одним из украшений Алтайского района, но вынужденно простаивающим из-за спорных решений чиновников, может разрешиться уже в ближайшее время. 27 октября Алтайский районный суд Алтайского края прекратил производство по иску Варданяна о признании санатория самовольной постройкой и отменил обеспечительные меры по запрету на совершение регистрационных действий. Финалом может стать уголовное дело в отношении районных чиновников, способствовавших созданию этой неоднозначной с точки зрения закона ситуации.