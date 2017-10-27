Бийская компания под нажимом прокуратуры вернет домой брошенных в тайге рабочих

Бийские монтажники, которых работодатель бросил в таежном поселке Хабаровского края без еды и тепла, на днях вернутся домой. Директор компании «Глобус Тур Строй», который оставил их без средств к существованию, пообещал прокурору погасить долг по зарплате перед людьми в ближайшие дни, сообщает ИА Regnum.

Как оказалось, после огласки ситуацию с брошенными в тайге бийчанами взяли под контроль местная прокуратура, следственные органы в Ванинском районе, а также районные и поселенческие власти. «Мы вышли на компанию, которая заключила с людьми контракты. Это компания из Бийска, «Глобус Тур Строй». Работодатель пообещал выплатить заработную плату в ближайшее время и вывезти их в родной город», — сообщил в разговоре с журналистами исполняющий обязанности прокурора Ванинского района Михаил Коновалов.

После беседы с ним на связь вышли и сами рабочие: «Спасибо огромное редакции ИА Regnum! После вашей публикации нам сразу позвонили и из следственного комитета, и из прокуратуры, еще раньше позвонил глава Ванинского района. Сейчас нам позвонил директор «Глобал Тур Строй» из Бийска, сказал, что билеты нам на самолет заказаны. Сегодня вечером мы выезжаем на поезде в Хабаровск, потом сразу домой». Монтажники также упомянули в своей благодарственной речи и руководство подразделения ОАО РЖД в Ванинском районе — заказчика работ, которые они выполняли. «Они нам тоже звонили. Сказали, что деньги субподрядчику «СУ-38» перечислили и держат на контроле ситуацию до полного погашения долга перед нами», — заявили бийчане.

Напомним, в минувшие праздники стало известно, что несколько рабочих из Бийска, нанятых хабаровской компанией «СУ-38» для работ на железнодорожных путях, оказались брошены в отдаленном таежном поселке Кенада без денег и еды. Со слов пострадавших, нанимателем выступила некая бийская компания «Глобус Тур Строй», которая организовала их поездку в Ванинский район Хабаровского края для укладки железнодорожных путей, но через три месяца пропала, бросив людей на произвол судьбы.