Представители S7 объяснились с родственниками инвалидов, оскорбленных в аэропорту Барнаула

Сотрудники авиакомпании S7 принесли свои извинения жительнице Барнаула Ольге Козодой и ее родителям-инвалидам за неприятный инцидент в аэропорту им. Г. С. Титова. В компании заверили, что у них состоялся серьезный разговор со всеми службами, которые были вовлечены в досадную ситуацию с отказом транспортировать мужчину-инвалида на борт самолета.

Специалисты S7 пояснили женщине, что обслуживание маломобильных пассажиров в каждом аэропорту производится согласно установленной технологии. В аэропорту Барнаула для этого используется амбулифт. «К сожалению, до 6 ноября данная техника находится на ремонте, в связи с чем размещение или снятие маломобильных пассажиров с борта воздушного судна, на текущий момент, производится специалистами службы аэропорта. Мы обсудили ситуацию, произошедшую 25 октября, с руководством аэропорта Барнаула. Надеемся, проведенная работа позволит нам улучшить сервис. Сожалеем о возможном недопонимании», - значилось в официальном ответе S7.

Ольга Козодой приняла извинения сотрудников авиакомпании, однако в целом к инциденту до сих пор относится негативно и не исключает, что в будущем ситуация может повториться. «Мы улетали 24 сентября — амбулифта не было, прилетали — тоже не было. При этом директор говорит: «Есть, не знаем, почему не было». Могу сказать одно: если полетим еще таким составом, буду предупреждать, чтобы амбулифт был, а если нет — сразу привлекать СМИ и прокуратуру или снимать все на видеокамеру», — заключила собеседница.

Напомним, в конце октября текущего года инвалид-колясочник, прибывший на самолете в Барнаул из Москвы, не дождался деятельной помощи сотрудников городского аэропорта. Родственникам пришлось буквально транспортировать его с воздушного судна вместе с плохо передвигающейся супругой своими силами, а после выслушивать недовольные тирады встретившего рейс персонала. В связи с этим дочь оскорбленных пенсионеров обратилась за помощью к СМИ, а также намеревалась пожаловаться на действия работников аэропорта в Роспотребнадзор и прокуратуру, от чего позже отказалась.