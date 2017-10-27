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Главная Лента новостей На Алтае вынесли приговор по громкому убийству на полигоне ТБО

На Алтае вынесли приговор по громкому убийству на полигоне ТБО

10.11.2017 08:28

33-летнего жителя Славгорода признали виновным в убийстве знакомого, которое он совершил 14 лет назад, сообщает региональный следком. Дело получило общественный резонанс, поскольку потерпевший сгорел заживо на костре.

Следствие и суд установили, что в начале июля 2003 года обвиняемый решил выяснить отношения с 35-летним приемщиком металла, которого он подозревал в обмане. Для этого мужчины встретились на территории городского полигона твердых бытовых отходов в Яровом. В ходе ссоры юноша избил потерпевшего, а после положил его в кострище. Несмотря на то, что мужчина смог выбраться из огня, от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Долгие годы оперативники не могли установить виновного. Раскрыть убийство удалось лишь спустя 14 лет. Суд, оценив доводы следователя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 8
интересуюсь

10.11.2017 09:20

юноша --это кто?
Кумандинец

10.11.2017 09:28

6 лет за убийство с особой жестокостью! Скоро убийц будут награждать медалям...
Интересующемуся

10.11.2017 09:48

Юноша - это осужденный на момент совершения преступления. Сейчас ему 33, соответственно 14 лет назад было 19.
ФигВам

10.11.2017 10:09

Всё равно не понятно, почему такой срок. Небольшой и за убийство. Кумандинец прав и дело не в кровожадности. Тут вон про таксиста вчера писали - тому тоже дали почитай столько же, а там все "потерпевшие" вообще живы.
одвокат

10.11.2017 10:54

... это для родственников позаботились, шобы скорее устроили каззлине то же самое, если не похлеще!
Кум

10.11.2017 11:22

Вот так надо всю россиянскую пенсионерию сжечь,что бы нам всем забыть о коммунизме!
Точно

10.11.2017 12:48

в крематорий на перевоспитание
Кумандинцу

10.11.2017 20:00

А вот если бы эта жертва оттолкнула от себя этого убийцу и он упав ударился бы головой, то получил бы гораздо больше, да еще и строгого режима, чтобы небыло возможности на досрочное освобождение.