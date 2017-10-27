На Алтае вынесли приговор по громкому убийству на полигоне ТБО

33-летнего жителя Славгорода признали виновным в убийстве знакомого, которое он совершил 14 лет назад, сообщает региональный следком. Дело получило общественный резонанс, поскольку потерпевший сгорел заживо на костре.

Следствие и суд установили, что в начале июля 2003 года обвиняемый решил выяснить отношения с 35-летним приемщиком металла, которого он подозревал в обмане. Для этого мужчины встретились на территории городского полигона твердых бытовых отходов в Яровом. В ходе ссоры юноша избил потерпевшего, а после положил его в кострище. Несмотря на то, что мужчина смог выбраться из огня, от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Долгие годы оперативники не могли установить виновного. Раскрыть убийство удалось лишь спустя 14 лет. Суд, оценив доводы следователя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.