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Алтайские коммунисты вышли на «проводы» революции

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Главная Лента новостей На прародину тюрков: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о желании приехать на Алтай

На прародину тюрков: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о желании приехать на Алтай

10.11.2017 08:52

В эти дни в Челябинске проходит XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, участие в котором принимают президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также делегации многих российских регионов. Во время одного из пленарных заседаний глава республики заявил, что в ближайшем будущем с удовольствием посетил бы Алтай. Примечательно, что заявление прозвучало на фоне общественных волнений в Республике Алтай, связанных с переходом казахского языка на латиницу.

Встреча глав государств была посвящена расширению сотрудничества в разных сферах и поскольку она проходила в одном из главных промышленных городов России, стороны говорили в основном о машиностроении, робототехнике, разработке ПО, а также обмене квалифицированной рабочей силой, сообщает издание «Челябинский обзор». Также прозвучало несколько заявлений, связанных с ситуацией в мире, с экологией и другими резонансными темами. В завершение пленарного заседания Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали 10 соглашений, меморандумов и межправительственных соглашений. В частности, документ о разграничении дна северной части Каспийского моря. Поговорили и о туризме: президент Казахстана упомянул, что с большим удовольствием посетил бы в России Алтай, Дальний Восток и Камчатку.

Визит на Алтай может произойти уже в ближайшее время. Следующий форум, по предварительной договоренности лидеров двух стран, пройдет в Казахстане, в Петропавловске, который расположен не так уж далеко от «двух Алтаев». Интересно также, что Нурсултан Назарбаев озвучил намерение совершить поездку на «прародину тюрков» на фоне волнений, которые якобы происходят в Республике Алтай в связи с планами по переводу казахского языка на латиницу.

Так, по данным анонимного канала в Telegram «Алтайский шепоток», в Кош-Агачском районе республики, где значительную часть населения составляют казахи, в штыки приняли реформу. Возмущение в основном выражают педагоги, которые обучают детей казахскому языку — главная претензия касается учебных пособий, которые до того поступали из Казахстана в рамках связей с соотечественниками. Теперь эта практика якобы прекращена, а казахский язык переведен в статус факультатива. Учителя нескольких школ, по данным канала, готовы направить письмо министру образования России Ольге Васильевой с просьбой о защите.

Впрочем, министр образования Республики Алтай Алексей Бондаренко не подтвердил, но и не опроверг ИА «Банкфакс» эту информацию. Он заявил, что ничего не слышал об этой проблеме.


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Комментарий

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Комментариев 12
ха-ха-ха

10.11.2017 09:28

Отлично справляется коммунист Назар Бай, Первый секретарь ЦК КПСС Казахской ССР, с ролью Отца нации))) Захапал со своей семейкой все богатства страны. И из власти уйдет только ногами вперед. Все как у нас. Коммуняки по-другому просто не умеют)))
Энтмолог

10.11.2017 09:33

А вы зачем Саньку Назарчука сюда приплели?
Про Веру

10.11.2017 09:34

Министра образования и науки РФ зовут ОЛЬГА, а не ВЕРА. Если что. Будьте профессиональны, банкфаксовцы!
Анекдот

10.11.2017 10:31

Про суслика и льва сразу на память приходит . Как раз в точку ....
СашОК

10.11.2017 11:48

Казахстан и Китай-мои братья по крови, они любят Россию и ненавидят США, как бы нашим руководам объяснить, то, что Пинндосстан не партнёр, а враг!
отрыганку

10.11.2017 12:02

СашОК писал(а):
Казахстан и Китай-мои братья по крови, они любят Россию и ненавидят США, как бы нашим руководам объяснить, то, что Пинндосстан не партнёр, а враг!


Маразматик, по итогам визита Трампа в Китай подписано соглашений на сумму 250 миллиардов долларов! Причем в сфере машиностроения и нефтегаза. Так что скоро Китай предложит твоему Путену еще доплачивать за поставки газа через Силу Сибири)))
кум

10.11.2017 12:44

Я рад, что мой газ, в перде, Китай будет поставлять Пендасстану!
кум - отрыганку

10.11.2017 15:03

кум писал(а):
Я рад, что мой газ, в перде, Китай будет поставлять Пендасстану!


чтоб ты старая падаль подавилась моим ником, мразь маразматическая. "мой газ", ага. газ не твой, пердун, а Миллера и Путена, а твоя только пензия 12 рублей чтоб ты с голоду не подох

гость

10.11.2017 18:20

Говорят, на Алтае во всю готовятся к встрече казахского гостя. Уже сделано множество плакатиков с разными приветственными словами, написанными латиницей. О смысле текстов приходится только догадываться, но напоминают какие-то известные выражения.
Массаж мозга

10.11.2017 18:26

Кум,ты опять пропил ум!
А у моего кореша-рубанка,пенсии нет,а его дело приносит овер 380 тыров в месяц,только за гостинницу в Феодосии!
Крым-наш,Анальный-ваш!
Хе,хе,хе!
Хахаху

10.11.2017 19:09

Ага,а всех либерастов,пока яйца к брусчатке не примёрзнут!
Хе,хе,хе!
ЭЭЭхххх

10.11.2017 20:12

Ну так если говорить о родине тюркских народов. То тогда надо с собой Эрдогана позвать. Турки тоже Алтай считают своей родиной