На прародину тюрков: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о желании приехать на Алтай

В эти дни в Челябинске проходит XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, участие в котором принимают президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также делегации многих российских регионов. Во время одного из пленарных заседаний глава республики заявил, что в ближайшем будущем с удовольствием посетил бы Алтай. Примечательно, что заявление прозвучало на фоне общественных волнений в Республике Алтай, связанных с переходом казахского языка на латиницу.

Встреча глав государств была посвящена расширению сотрудничества в разных сферах и поскольку она проходила в одном из главных промышленных городов России, стороны говорили в основном о машиностроении, робототехнике, разработке ПО, а также обмене квалифицированной рабочей силой, сообщает издание «Челябинский обзор». Также прозвучало несколько заявлений, связанных с ситуацией в мире, с экологией и другими резонансными темами. В завершение пленарного заседания Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали 10 соглашений, меморандумов и межправительственных соглашений. В частности, документ о разграничении дна северной части Каспийского моря. Поговорили и о туризме: президент Казахстана упомянул, что с большим удовольствием посетил бы в России Алтай, Дальний Восток и Камчатку.

Визит на Алтай может произойти уже в ближайшее время. Следующий форум, по предварительной договоренности лидеров двух стран, пройдет в Казахстане, в Петропавловске, который расположен не так уж далеко от «двух Алтаев». Интересно также, что Нурсултан Назарбаев озвучил намерение совершить поездку на «прародину тюрков» на фоне волнений, которые якобы происходят в Республике Алтай в связи с планами по переводу казахского языка на латиницу.

Так, по данным анонимного канала в Telegram «Алтайский шепоток», в Кош-Агачском районе республики, где значительную часть населения составляют казахи, в штыки приняли реформу. Возмущение в основном выражают педагоги, которые обучают детей казахскому языку — главная претензия касается учебных пособий, которые до того поступали из Казахстана в рамках связей с соотечественниками. Теперь эта практика якобы прекращена, а казахский язык переведен в статус факультатива. Учителя нескольких школ, по данным канала, готовы направить письмо министру образования России Ольге Васильевой с просьбой о защите.

Впрочем, министр образования Республики Алтай Алексей Бондаренко не подтвердил, но и не опроверг ИА «Банкфакс» эту информацию. Он заявил, что ничего не слышал об этой проблеме.