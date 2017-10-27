10.11.2017 16:18
Штаб народной дружины «Барнаульская» принял решение создать новый отряд, который займется борьбой с преступностью в Интернете. Такое заявление сделал председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, командир дружины Геннадий Королев.
Командир уверен, что преступники не дремлют, поэтому их противозаконная деятельность распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни, к примеру, в Сеть. Поэтому штабу организации пришла идея выделить специальный отряд «Кибердружина». Туда уже начали подбирать добровольцев со специальными навыками. Определились и с командиром - им стал Денис Беспалов. Отряд намерен сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Соглашение об этом подписали командир народной дружины «Барнаульская» Геннадий Королев и заместитель начальника Центра Павел Борисов.
Фото: офсайт Барнаула
10.11.2017 16:32
10.11.2017 16:46
10.11.2017 16:53
10.11.2017 17:27
10.11.2017 17:39
«Вяжем» - РОВД
«Стучите» - ФСБ.
«Сочиняем сказки» - Правительство
«Профессионально рассказываем сказки» - ОРТ
«Мы вас предупреждали» - Минздрав.
10.11.2017 17:58
В Алтайском крае действует Закон Алтайского края от 5 сентября 2014 года №69-ЗС "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края".
В обоих этих законах сказано о том, что народные дружины имеют право только осуществлять общественный порядок в общественных местах и вести поиск пропавших без вести…
Борьба с преступностью в Интернете не входит в обязанность народной дружины, на то имеются другие государственные службы…
Интересно, на основании, какого закона, "Алтайские полицейские получили к празднику отряд добровольцев по "борьбе с мемами"….
10.11.2017 18:01
СУПЕР!!!!!!!!!!
10.11.2017 18:03