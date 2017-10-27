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Главная Лента новостей Алтайские полицейские получили к празднику отряд добровольцев по «борьбе с мемами»

Алтайские полицейские получили к празднику отряд добровольцев по «борьбе с мемами»

10.11.2017 16:18

Сергей Дугин чествует отличившегося дружинника
Сергей Дугин чествует отличившегося дружинника

Штаб народной дружины «Барнаульская» принял решение создать новый отряд, который займется борьбой с преступностью в Интернете. Такое заявление сделал председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, командир дружины Геннадий Королев.

Командир уверен, что преступники не дремлют, поэтому их противозаконная деятельность распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни, к примеру, в Сеть. Поэтому штабу организации пришла идея выделить специальный отряд «Кибердружина». Туда уже начали подбирать добровольцев со специальными навыками. Определились и с командиром - им стал Денис Беспалов. Отряд намерен сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Соглашение об этом подписали командир народной дружины «Барнаульская» Геннадий Королев и заместитель начальника Центра Павел Борисов.

Фото: офсайт Барнаула

Справка:

Состав народной дружины «Барнаульская» насчитывает 1530 человек. В 2017 году ее ряды пополнили 248 добровольцев. С начала года народные дружинники приняли участие в 3472 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 302 массовых и 3170 рейдах. С помощью членов народной дружины выявлено и раскрыто 30 преступлений, выявлено 6447 административных правонарушений. Дружинники вместе с сотрудниками полиции проверили по месту жительства 4111 лиц, состоящих на профилактических учетах в ОВД.

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Комментарий

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Комментариев 8
Гм...

10.11.2017 16:32

стукачки сетевые? или пропагандосы по типу савушкинской бригады путинского повара?
Стук стук стук

10.11.2017 16:46

я ваш друг ! Современные Павлики Морозовы
не стук и не бряк

10.11.2017 16:53

нормальная идея, я поддерживаю
СашОК

10.11.2017 17:27

Я в этой бригаде с рождения состою и чё?
Реклама у всех разная:

10.11.2017 17:39

«Шьём» - Прокуратура.
«Вяжем» - РОВД
«Стучите» - ФСБ.
«Сочиняем сказки» - Правительство
«Профессионально рассказываем сказки» - ОРТ
«Мы вас предупреждали» - Минздрав.
Переживающий

10.11.2017 17:58

Действия народной дружины регламентируются федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".

В Алтайском крае действует Закон Алтайского края от 5 сентября 2014 года №69-ЗС "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края".

В обоих этих законах сказано о том, что народные дружины имеют право только осуществлять общественный порядок в общественных местах и вести поиск пропавших без вести…
Борьба с преступностью в Интернете не входит в обязанность народной дружины, на то имеются другие государственные службы…

Интересно, на основании, какого закона, "Алтайские полицейские получили к празднику отряд добровольцев по "борьбе с мемами"….
Переживающий

10.11.2017 18:01

Реклама у всех разная: писал(а):
«Шьём» - Прокуратура.
«Вяжем» - РОВД
«Стучите» - ФСБ.
«Сочиняем сказки» - Правительство
«Профессионально рассказываем сказки» - ОРТ
«Мы вас предупреждали» - Минздрав.


СУПЕР!!!!!!!!!!
Горожанка

10.11.2017 18:03

Поздравляю всех работников Полиции с праздником! Здоровья Вам и мирного неба над головой!