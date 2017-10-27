Алтайские полицейские получили к празднику отряд добровольцев по «борьбе с мемами»

Сергей Дугин чествует отличившегося дружинника

Штаб народной дружины «Барнаульская» принял решение создать новый отряд, который займется борьбой с преступностью в Интернете. Такое заявление сделал председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями, командир дружины Геннадий Королев.

Командир уверен, что преступники не дремлют, поэтому их противозаконная деятельность распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни, к примеру, в Сеть. Поэтому штабу организации пришла идея выделить специальный отряд «Кибердружина». Туда уже начали подбирать добровольцев со специальными навыками. Определились и с командиром - им стал Денис Беспалов. Отряд намерен сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Соглашение об этом подписали командир народной дружины «Барнаульская» Геннадий Королев и заместитель начальника Центра Павел Борисов.