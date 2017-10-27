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Главная Лента новостей Казахстанские водители несколько дней живут на трассе после страшной аварии с алтайскими военными

Казахстанские водители несколько дней живут на трассе после страшной аварии с алтайскими военными

14.11.2017 09:55

Жители Алтайского края обнаружили троих водителей, которые уже пятый день обитают в пустом автобусе на трассе. Граждане Казахстана оказались в сложной ситуации после того, как попали в серьезную аварию с участием военнослужащих из Алейска, рассказала свидетельница событий Ирина Куксова в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как пояснила неравнодушная гражданка, они с супругом обнаружили замерзающих голодных мужчин, когда ехали в Барнаул. «После ужасной аварии, которая всем нам известна и многих очень сильно тронула, недалеко от Алейска на трассе стоит разбитый автобус. В этом автобусе пятые сутки на холоде находятся трое мужчин - водители. Один из них пострадал - в момент аварии ему повредило ногу. Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели. Их не отпускают домой, а живут они в Казахстане, так как военная прокуратура еще не провела расследование и все касаемо их экспертизы. Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы, чем смогли, помогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую», - рассказала жительница Алтайского края.

Она обратилась в Сети к жителям региона с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме водителей из соседней республики и по возможности помочь им. «Они ни в чем не виноваты. Просто стали заложниками сложившейся ситуации. И хотелось бы обратиться к сотрудникам, которые все это расследуют, чтобы побыстрее уже во всем разобрались! На улице уже очень холодно особенно по ночам, а ни в чем не повинные люди просто сидят ждут и замерзают», - призвала женщина.

Напомним, что страшная авария с участием двух автомобилей и пассажирского автобуса произошла 8 ноября в 6:45 в Топчихинском районе на 106-м км трассы А-322. По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota ехал из Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на встречную полосу и допустил наезд на ограждение. После этого машина столкнулась с рейсовым автобусом Foton. Третьим участником ДТП стал автомобиль Renault, который уже после въехал в автобус и иномарку.

В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Оказалось, что все они — военнослужащие алейской войсковой части № 41659. Трое из погибших менее месяца назад вернулись из Сирии, а еще один боец возвратился оттуда же всего за три дня до случившегося.

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Комментарий

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Комментариев 2
ЭДОЛтн8

14.11.2017 10:25

Узнаю страну родную, где "всё для человека, всё для блага человека". Будь проклято это совковое фарисейство : СССР давно нет, а чиновники те же !
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

14.11.2017 10:33

А военная прокуратура , что не в курсе , что на улице минусовая температура и они люди , а не животные , которых добрый хозяин и то согреет. Что их нельзя разместить в тепле и потом вести следствие ? Очень жаль молодых хлопцев , ну когда же закончится эта тягомотина -воевать за богатства олигархов (Сирия).Вот сейчас посмотрела в свободном доступе (нашла в поиске АГОНИЯ -РУ -крыисное царство , бригада путина -фоторепортаж) страшнее не напишут по видимому. И что хорошего ждать от всего прочитанного ? Вертикаль ужасов идёт сверху вниз. Мы все живём в стране ужасов, к такому вот мнению я пришла.