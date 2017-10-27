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Главная Лента новостей Барнаульские абоненты «Билайн» чаще других в Сибири путешествовали в ноябрьские праздники

Барнаульские абоненты «Билайн» чаще других в Сибири путешествовали в ноябрьские праздники

15.11.2017 10:54

Абоненты «Билайн» в ноябрьские праздники стали чаще путешествовать и вдвое больше пользоваться мобильным Интернетом, следует из данных внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом». При этом те из них, кто остался дома, активно смотрели остросюжетное кино и комедии.

В частности, с 1 по 5 ноября количество абонентов, путешествующих за границу, выросло на 8,7 %, а количество тех, кто предпочел поездки по России в праздничные дни, выросло на 9,3 %.

Лидером по количеству жителей-путешественников традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. В Сибири же наибольшее количество абонентов «Билайн» отправилось путешествовать из Барнаула.

Самыми популярными странами для поездок в этот раз стали Беларусь, Казахстан, Украина, Турция, Германия, ОАЭ, Грузия, Китай, Италия, Испания. В прошлом году это были Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, Турция, Грузия, Италия, Испания, Узбекистан, Таиланд.

Путешествуя за границей, клиенты «Билайн» все чаще пользовались различными интернет-сервисами. Потребление мобильного Интернета в целом выросло на 121 %, в то время как потребление голоса снизилось на 8 %, а sms – на 30 %. При этом в поездках по России абоненты пользовались голосовой связью на 4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди городов России наибольшим спросом в предпраздничные и праздничные дни пользовались Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Краснодар, Тверь, Рязань, Калуга и Ростов, а в прошлом году – Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань, Калуга, Краснодар и Казань.

В то же время некоторые абоненты «Билайн» предпочли остаться дома и провести время с близкими за просмотром интересных фильмов. По данным анализа big data, больше всего абонентов «Билайн ТВ» посмотрели фильм «Москва слезам не верит» по «Первому», «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины», «Притяжение», «Любовь и голуби», а также «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Среди фильмов, купленных в прокате «Билайн ТВ», самыми популярными стали «Темная башня», «Дочь и мать ее», «Тачки 3», «Про любовь. Только для взрослых», «Планета обезьян: Война», «Босс-молокосос», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Взрывная блондинка», «Гоголь. Начало», «Малыш на драйве».

Кроме того, пользователи приложения VEON имели возможность просматривать киноленты в HD-качестве совершенно бесплатно в канале «Фильмы от Билайн». Самыми популярными в праздничные выходные с 4 по 6 ноября стали «Лучшее предложение», «Притяжение», «Ледокол», «Горько», «Он-дракон», «Коллектор», «СуперБобровы», «Снежная Королева 2: перезаморозка», «Белка и стрелка» и «Выкрутасы».

На правах рекламы

Справка:

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет-сервисах для более чем 235 млн клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

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