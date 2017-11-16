×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские дошкольники «пикетировали» Горсовет

33 |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
68
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

286

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Фильм Гарика Сукачева про Алтай выходит в широкий прокат
«Синяя птица» — каким будет художественное оформление легендарного спектакля?
Спортобзор 15.11.17


Резонанс
Темы недели
«Кандидат против всех» Ксения Собчак не будет открывать предвыборные штабы в «двух Алтаях»
33
«Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии
42
В блогах
Владислав Вакаев

16.11.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Позвонили вчера однопартийцы из Омской области с вопросом...

7
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

23
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Росздравнадзор обнаружил нарушения в алтайской больнице после скоропостижной гибели молодой пациентки

Росздравнадзор обнаружил нарушения в алтайской больнице после скоропостижной гибели молодой пациентки

16.11.2017 08:32

Росздравнадзор выявил целый ряд нарушений в действиях врачей Усть-Калманской больницы, где в августе 2017 года скончалась 23-летняя Ярослава Редичева. О содержании данного заключения специалистов стало известно «Комсомольской правде».

В документе говорится, что пациентку не в полном объеме обеспечили необходимыми препаратами: ей не назначили лекарства для лечения осложнений сахарного диабета, а также не выписали рецепты на препараты, назначенные врачом-окулистом. Кроме того, в материалах значится, что у фельдшера «скорой помощи» в Усть-Калманской больнице нет необходимой профподготовки и сертификата профильного специалиста. «В Усть-Калманской ЦРБ не соблюдается порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», - сделали вывод специалисты.

Результаты проверки сотрудники Росздравнадзора направили в краевой Минздрав и СУ СКР по Алтайскому краю. Кроме того, в отношении главврача и его заместителя составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, 23-летняя Ярослава Редичева с диагнозом сахарный диабет скончалась 3 августа в Усть-Калманской больнице. По данному факту Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю сразу же начал доследственную проверку. При этом мать погибшей считала, что именно врачи повинны в ее смерти. Как ранее утверждала женщина, ее дочери не предоставили реанимобиль, который мог бы доставить болевшую диабетом девушку в Барнаул, а действия районных врачей привели лишь к ухудшению состояния погибшей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 7
Чухча в чуме

16.11.2017 09:28

«В Усть-Калманской ЦРБ не соблюдается порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», - сделали вывод специалисты.

-Калманк сапсей плохой.

-А лучше теперь только в чуме.
гость

16.11.2017 11:51

Это чтобы закрыть больницу в Калманке или наладить там работу?
гость

16.11.2017 12:18

А что вы хотели !!!!!У РУЛЯ В МЕДИЦИНЕ _СЕСТРА КАРЛИНА!
Край весь разворовали и медицину тоже.Медикам не выплачивают зарплату, урезают не законно.Я бы на их месте мининг усроил.Все зарплаты половинятся и оседают у главы Крайздрава.Это мое мнение, судя по словам медиков
444

16.11.2017 13:05

И это хорошо,быстрей было,этой вонючей страны вымрет,если не будет голосовать за Алексея Навального!
Похоже медицина на селе и в малых городках

16.11.2017 13:12

сказала последнее - прости и испустила дух
Кyм

16.11.2017 13:16

Цифровой,ты пытаешся нас,гейрапейсов ещё больше опустить на дно общественного мнения,куда,мы его сам опустили?
мУдератор, проснись!!!

16.11.2017 14:27

444 писал(а):
И это хорошо,быстрей было,этой вонючей страны вымрет,если не будет голосовать за Алексея Навального!


опять поганка-рубанок твой сайтик загаживает под ворованными никами! И Главредшу свою разбуди.