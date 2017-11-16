Росздравнадзор обнаружил нарушения в алтайской больнице после скоропостижной гибели молодой пациентки

Росздравнадзор выявил целый ряд нарушений в действиях врачей Усть-Калманской больницы, где в августе 2017 года скончалась 23-летняя Ярослава Редичева. О содержании данного заключения специалистов стало известно «Комсомольской правде».

В документе говорится, что пациентку не в полном объеме обеспечили необходимыми препаратами: ей не назначили лекарства для лечения осложнений сахарного диабета, а также не выписали рецепты на препараты, назначенные врачом-окулистом. Кроме того, в материалах значится, что у фельдшера «скорой помощи» в Усть-Калманской больнице нет необходимой профподготовки и сертификата профильного специалиста. «В Усть-Калманской ЦРБ не соблюдается порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», - сделали вывод специалисты.

Результаты проверки сотрудники Росздравнадзора направили в краевой Минздрав и СУ СКР по Алтайскому краю. Кроме того, в отношении главврача и его заместителя составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, 23-летняя Ярослава Редичева с диагнозом сахарный диабет скончалась 3 августа в Усть-Калманской больнице. По данному факту Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю сразу же начал доследственную проверку. При этом мать погибшей считала, что именно врачи повинны в ее смерти. Как ранее утверждала женщина, ее дочери не предоставили реанимобиль, который мог бы доставить болевшую диабетом девушку в Барнаул, а действия районных врачей привели лишь к ухудшению состояния погибшей.