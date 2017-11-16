×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские дошкольники «пикетировали» Горсовет

33 |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
68
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

286

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Фильм Гарика Сукачева про Алтай выходит в широкий прокат
«Синяя птица» — каким будет художественное оформление легендарного спектакля?
Спортобзор 15.11.17


Резонанс
Темы недели
«Кандидат против всех» Ксения Собчак не будет открывать предвыборные штабы в «двух Алтаях»
33
«Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии
42
В блогах
Владислав Вакаев

16.11.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Позвонили вчера однопартийцы из Омской области с вопросом...

7
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

23
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Удержать в голове: «бесхитростного» руководителя алтайского района оставили у власти

Удержать в голове: «бесхитростного» руководителя алтайского района оставили у власти

16.11.2017 09:17

Виктор Бирюков
Виктор Бирюков

В Целинном районе Алтайского края избрали главу муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Им стал 61-летний Виктор Бирюков, который в течение пяти последних лет занимал должность главы администрации района.

Как уточняет источник, сессия Целинного районного Совета депутатов состоялась 15 ноября. Главу района депутаты избрали по итогам проведенного конкурса. Срок полномочий главы района составит пять лет.

Известно, что 61-летний Виктор Бирюков более 17 лет работал в органах внутренних дел и закончил службу в должности начальника Ребрихинского ОВД Алтайского края. После этого он сменил несколько сфер деятельности — работал в суде, занимался бизнесом. До прихода к власти в течение шести лет управленец замещал разные должности в территориальных отделах Главного управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.

Отметим, что накануне избрания на пост главы одна из жительниц Целинного района добавила г-ну Бирюкову популярности. Пенсионерка Надежда Бушманова рассказала, что просила районные власти помочь ей с ремонтом обваливающихся перекрытий в старом двухэтажном доме. После этого она получила от Виктора Бирюкова письмо, примечательное своей простотой и откровенностью. Глава администрации посоветовал ей убирать с перекрытий голубиный помет и огорчился, что она «как и остальные» жалуется на безденежье. Естественно, такой ответ не удовлетворил женщину, и она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Ивану Дубинину, который в свою очередь составил письмо в краевой Минстройтранс.

Фото: офсайт администрации Целинного района


Другие новости по этой теме:

 Средство от головы: еще один район в Алтайском крае «переключился» на новую систему управления
 Очертя голову: депутаты двух алтайских районов оставили у руля проблемное руководство
 Всему голова: руководитель еще одного алтайского района не смог расстаться с властью в ходе «политмодернизации»
 На свою голову: депутаты в Яровом отдали власть молодому сити-менеджеру
 Летят головы: депутаты двух алтайских районов «подрезали» власть
 Голову на отсечение: депутаты Романовского района поддержали региональную «политоптимизацию»
 Сообразили на троих: ликвидация «двуглавости» в Алтайском крае обернулась политсумятицей

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
поздравляю

16.11.2017 09:30

Все проблемы от голубей.
Сердечный ответ Н.Бушмановой соответствует проф закалке

16.11.2017 09:31

< более 17 лет работал в органах внутренних дел и закончил службу в должности начальника Ребрихинского ОВД>

и ничего личного.
для целинников

16.11.2017 11:14

Ещё не вечер , ещё не поздно , ещё дождётесь от бывшего мента пилюлей. С выбором вас !!!
Читатель

16.11.2017 11:35

Он получается даже до пенсии не дослужился что ли?
не переживайте товарищ

16.11.2017 11:44

Читатель писал(а):
Он получается даже до пенсии не дослужился что ли?
Конечно заслуженно получает пенсию.
Товарищ

16.11.2017 11:54

Я не переживаю, но 17 лет службы в милиции не даёт возможности получать милицейскую пенсию.
Пенсия в "юности" - 20 лет выслуги в погонах

16.11.2017 12:02

Товарищ писал(а):
но 17 лет службы


Его просто не поняли тогда и "ребрихинцы" отпустили его на вольные хлеба...

17 + 2 армейских (3 флотских) тогда где то близко к пенсии
444

16.11.2017 13:02

Да всё-это агония власти!
Хорошо,что в России,остались 2 чесных человека,это я-кум и Алексей Навальный!
444-ый, тебе ещё яйца и язык не отчекрыжили?

16.11.2017 13:11

444 писал(а):
Да всё-это агония власти!
Массаж мозга

16.11.2017 13:20

Ага,два брата-лом,да лопата!
мУдератор, проснись!!!

16.11.2017 14:25

444 писал(а):
Да всё-это агония власти!
Хорошо,что в России,остались 2 чесных человека,это я-кум и Алексей Навальный!


Опять поганая йепанушка Ру.банок твой сайтик загаживает под ворованными никами!