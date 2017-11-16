Удержать в голове: «бесхитростного» руководителя алтайского района оставили у власти

Виктор Бирюков

В Целинном районе Алтайского края избрали главу муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Им стал 61-летний Виктор Бирюков, который в течение пяти последних лет занимал должность главы администрации района.

Как уточняет источник, сессия Целинного районного Совета депутатов состоялась 15 ноября. Главу района депутаты избрали по итогам проведенного конкурса. Срок полномочий главы района составит пять лет.

Известно, что 61-летний Виктор Бирюков более 17 лет работал в органах внутренних дел и закончил службу в должности начальника Ребрихинского ОВД Алтайского края. После этого он сменил несколько сфер деятельности — работал в суде, занимался бизнесом. До прихода к власти в течение шести лет управленец замещал разные должности в территориальных отделах Главного управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.

Отметим, что накануне избрания на пост главы одна из жительниц Целинного района добавила г-ну Бирюкову популярности. Пенсионерка Надежда Бушманова рассказала, что просила районные власти помочь ей с ремонтом обваливающихся перекрытий в старом двухэтажном доме. После этого она получила от Виктора Бирюкова письмо, примечательное своей простотой и откровенностью. Глава администрации посоветовал ей убирать с перекрытий голубиный помет и огорчился, что она «как и остальные» жалуется на безденежье. Естественно, такой ответ не удовлетворил женщину, и она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Ивану Дубинину, который в свою очередь составил письмо в краевой Минстройтранс.