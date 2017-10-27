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Главная Лента новостей Глава администрации Целинного района раскритиковал пенсионеров из ветхого дома за безденежье

Глава администрации Целинного района раскритиковал пенсионеров из ветхого дома за безденежье

10.11.2017 15:28

Перекрытия могут рухнуть в любой момент
Перекрытия могут рухнуть в любой момент

Примечательное своей простотой и откровенностью письмо от главы администрации Целинного района Виктора Бирюкова получила местная пенсионерка Надежда Бушманова. Женщина просила районные власти помочь с ремонтом обваливающихся перекрытий в старом двухэтажном доме, а г-н Бирюков в ответ посоветовал убирать с перекрытий голубиный помет и посетовал, что она «как и остальные» жалуется на безденежье. Ситуацией заинтересовались в региональном отделении ЛДПР.

Как говорится в сообщении партийцев, Надежда Бушманова живет в двухэтажном многоквартирном доме по улице Ленина, 6 в селе Победа Целинного района. Ее соседи сверху давно оставили квартиру, и сейчас она разрушается — окна выбиты, внутри ничего не осталось. Деревянное перекрытие второго этажа в зале почти полностью рухнуло, а доски обшивки вот-вот коснутся пола.

Согласно плану капремонта, дом можно должны отремонтировать только через восемь лет. Г-жа Бушманова обратилась в администрацию района с вопросом, можно ли что-то сделать в этой ситуации. В поступившем ей ответе (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс») приведены результаты обследования. Специалисты установили, что перекрытие между этажами действительно почти рухнуло, находиться в помещении опасно. Виктор Бирюков описал пенсионерке, как он видит ситуацию.

Из ответа Виктора Бирюкова, главы администрации Целинного района:

Такое состояние перекрытия вызвано многолетними протечками кровли, которую никто не ремонтировал. В доме, в основном, проживают пенсионеры, старший по дому не выбран, взносы на капитальный ремонт помещений в МКД платят только 60 % собственников, в двух квартирах никто не живет. Выполнить ремонт перекрытия, включив дом в краевую программу капремонта, не получится, так как данный вид работ (ремонт перекрытий) программой капремонта не предусмотрен. Необходимо выполнить ремонт собственными силами, наняв рабочих, и за счет самих собственников. Но вы, как и остальные жильцы, ссылаетесь на отсутствие средств.

В процессе обследования выявлено провисание перекрытий в обоих подъездах дома, что также вызывает опасение, так как возможно обрушение. Необходимо убрать с перекрытия второго этажа голубиный помет, потому что намокший он создает недопустимую нагрузку на деревянные перекрытия.

Естественно, такой ответ не удовлетворил Надежду Бушманову и она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Ивану Дубинину. Он составил письмо в краевой Минстрой. «Медлить здесь нельзя, нужно подключать краевых чиновников. Я направил обращение министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву с просьбой отреагировать и принять возможные меры, а также оценить действия местного главы», — приводятся в сообщении слова г-на Дубинина. Ответ на обращение пока не поступил.

Фото: пресс-служба реготделения ЛДПР

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Комментарий

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Комментариев 18
Переживающий

10.11.2017 15:56

Порой даже слов не хватает, чтобы высказаться по поводу наших избранных чиновников, хочется материться….

"Такое состояние перекрытия вызвано многолетними протечками кровли, которую никто не ремонтировал"….а кто должен был ремонтировать, если дом многоквартирный…

"В доме, в основном, проживают пенсионеры, старший по дому не выбран" … а при чем тут старший по дому, его никто не должен выбирать, а если и выберут, то полномочий у него полный ноль …в Жилищном кодексе об этом написано…

"Выполнить ремонт перекрытия, включив дом в краевую программу капремонта, не получится, так как данный вид работ (ремонт перекрытий) программой капремонта не предусмотрен" …
а зачем тогда говорить о сумме на капитальный ремонт…

Маразм полный у этого главы администрации… лишь бы сказать, а сам и не понял, наверное, о чем и сказал…
И ведь ни стыда, ни совести у него нет… гордится собой, надо же такую "отмазку"
сочинил …
Да, разве только у него…

Так и хочется предложить депутатам, при выборе глав администраций требовать от претендентов сдачу экзаменов на знание элементарных основ законов, которые действуют на территории Алтайского края…
Переживающему

10.11.2017 16:10

Почему жильцы других многоквартирных домов платят УК и ТСЖ за содержание и ремонт дома, а жильцы данного конкретного дома не желают платить, но желают, чтобы им ремонтировали жилье за налоги жильцов из других многоквартирных домов? Это, по-вашему, справедливо? Пусть создают ТСЖ, устанавливают сумму платежей и содержат свой дом.
Как всегда и как везде действует единый лозунг

10.11.2017 16:44

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
гость столицы

10.11.2017 16:50

Этот ответ готовил не глава, когда ему этой мелочью заниматься. Скорее всего ответ сочинял какой нибудь спец. из администрации.
Жорик Вахтангов

10.11.2017 17:26

Гостю столицы
В любой администрации ответы готовят специалисты от имени главы. И глава подписав его несет полную ответственность за текст письма.
Виктор

10.11.2017 17:58

Вот это и есть наше единение, даже глава района не знает о нищенской пенсии пенсионеров. Ишь какие эти пенсионеры, лекарств нужно меньше покупать, мясо по праздникам исключить, печи топить через день. Вот и экономия.
гость

10.11.2017 18:08

Переживающему писал(а):
Пусть создают ТСЖ, устанавливают сумму платежей и содержат свой дом.

Там уже содержать нечего. Карточный домик.
Дункель

10.11.2017 18:34

Пенсионерку, живущую в разваленном доме, называть госпожой...... Банкфакс, это у вас такой прикол или что?
Переживателю о ТСЖ. А ты сам не пробывал его создавать?

10.11.2017 18:45

И почему нет ни слова о главе Степь - Чумышского сельсовета - Василии Михайловиче. По ст 14 Закона № 131 -ФЗ в первую очередь он должен решать возникшие вопросы местного значения. Понятно, что Хомутинский глава ему от своего печатного денежного станка денег не одолжит.
Поэтому Глава района может остаться и остаётся в стороне от внутри поселенческих проблем. Он в любой момент скажет: ребята Жириновцы, вы читали мою 15 статью Закона... какие ко мне притензии? Я дорогу от Целинного, минуя Шалап, до Степь -Чумыша содержу в проезжем состоянии, а то что у них ветшает и обрушивается внутри поселений на обоих берегах Чумыша... это их проблемы.
Увы, такова классика Закона № 131 -ФЗ от 2003 года, подписанного В. Путиным 6 октября того же года.
Из ТСЖ

10.11.2017 19:49

1.Глава района безусловно виноват. Виноват в том, что вовремя не прислал специалистов из администрации, которые бы помогли жильцам оформить создание ТСЖ и принять размер платы за ремонт.
И еще один неприличный вопрос: А где все это время была Жилинспекция и прокуратура? Дом разваливается на глазах. Но чиновники этих ведомств не удосужились вынести предписание о создании ТСЖ и установлении платежей. Или они только и могут, что управляющие компании трясти?
2.Конечно, в других многоквартирных домах живут совершенно иные пенсионеры, пенсионеры, у которых хватает денег и на мясо, и на дрова, и на содержание дома, и на черную икру, и на ежегодные поездки в санаторий. Говорите, да не заговаривайтесь. В других домах живут точно такие же пенсионеры. Но они почему-то откладывают каждую копеечку пенсии и бегут в первых числах месяца оплачивать ЖКУ. Почему те пенсионеры платят, а эти пенсионеры сидят и ждут манны небесной?
В первую очередь, кроме жильцов, где был глава Степь - Чумышского сельсовета,

10.11.2017 20:02

Из ТСЖ писал(а):
А где все это время была Жилинспекция и прокуратура? Дом разваливается на глазах.


а потом уже прокуратура и инспекциями. Прокурор должен спросить с главы сельсовета по многим параметрам этого созревшего факта вплоть до уклонения выполнения мероприятий ЧС. Он за что солидную зарплату посельским меркам на этой муниципальной территории получает?
Всем коментатором, не нужна здесь эмоциональная отсебятина.
Сначала погуглите Закон РФ " Общих принципах ОРГАНИЗАЦИИ местного самоуправления" под № 131 -ФЗ... в решении вопросов местного значения. А потом танцуйте дальше ...
Из ТСЖ

10.11.2017 20:04

Дополняю свой предыдущий комментарий.
Если у пенсионеров не хватает денег на оплату ЖКУ, они могут оформить субсидию.
Государство неплохо помогает малоимущим в оплате ЖКУ.
гость

10.11.2017 20:12

Из ТСЖ писал(а):
а эти пенсионеры сидят и ждут манны небесной?

Сколько квартир в этом доме? Наверное, не больше 10. Вы совершенно серьезно приводите в пример этим несчастным людям тех, кто "умеет жить", экономит, не транжирит, и им хватает 7 тыс. пенсии на все? Не издеваетесь?
А если в квартире над вами выселятся жильцы, выбьют стекла, явно нет отопления, вместо крыши дыра? Как вы будете жить? На свою пенсию все отремонтируете?
Нам в городе по госпрограмме поменяли крышу в многоквартирном доме, трубы в подвале. Другим даже лифты и тепловые счетчики поставили. Причем это не только там, где живут пенсионеры. Подобные "ренновации" произошли в первую очередь в тех старых домах в центре, где живут хорошо обеспеченные люди в больших квартирах.
Из ТСЖ для 20.02

10.11.2017 20:13

Где написано про главу сельсовета? Я пишу про районную администрацию, в которой имеется отдел по ЖКХ, имеется юридический отдел. Могли бы разработать стандартный пакет документов для таких домов на создание ТСЖ. Могли бы проконсультировать по установлению размера платы и контролировать, как собирается эта плата и как расходуется.
Поднятая в статье проблема не единичный случай. В селах масса таких домов, в которых жильцы по 20-25 лет не вкладывались в ремонт дома. В итоге дома ветшают и разваливаются из-за не проведенного вовремя ремонта. И теперь мы их всех будем расселять за счет добросовестных налогоплательщиков? А их сотни!
гость

10.11.2017 20:15

Был в гостях у родственников лет 5 назад в поселке Кемеровской области. Там подобные аварийные дома снесли и дали всем новые квартиры.
Из ТСЖ-гостю

10.11.2017 20:17

А как живут пенсионеры в частных домах, где всего 1 квартира? Как они выкраивают деньги на ремонт крыши, отопления? Или они тоже сидят и ждут, когда им крыша упадет на голову, а потом глава района их переселит в новостройку в райцентре?
гость

10.11.2017 20:20

Из ТСЖ для 20.02 писал(а):
В селах масса таких домов, в которых жильцы по 20-25 лет не вкладывались в ремонт дома.

Можно подумать, что в городе все сплошь и рядом делают капремонт за свой счет. Кроме косметического в подъездах никто ничего не делал.
гость

10.11.2017 20:27

Из ТСЖ-гостю писал(а):
А как живут пенсионеры в частных домах, где всего 1 квартира?

Это две разные вещи- жить в своем доме и на несколько квартир.
Вчера разговаривала со знакомой. Она пенсионерка. Живут с мужем в коттедже 150 квадратов. В доме газ, за коммуналку в октябре у них за все 2000 рублей. А у моей тети в хрущевке 45 кв.м за тот же месяц 2800 рублей. Это пока осень, батареи у нее в квартире еле теплые.