Глава администрации Целинного района раскритиковал пенсионеров из ветхого дома за безденежье

Перекрытия могут рухнуть в любой момент

Примечательное своей простотой и откровенностью письмо от главы администрации Целинного района Виктора Бирюкова получила местная пенсионерка Надежда Бушманова. Женщина просила районные власти помочь с ремонтом обваливающихся перекрытий в старом двухэтажном доме, а г-н Бирюков в ответ посоветовал убирать с перекрытий голубиный помет и посетовал, что она «как и остальные» жалуется на безденежье. Ситуацией заинтересовались в региональном отделении ЛДПР.

Как говорится в сообщении партийцев, Надежда Бушманова живет в двухэтажном многоквартирном доме по улице Ленина, 6 в селе Победа Целинного района. Ее соседи сверху давно оставили квартиру, и сейчас она разрушается — окна выбиты, внутри ничего не осталось. Деревянное перекрытие второго этажа в зале почти полностью рухнуло, а доски обшивки вот-вот коснутся пола.

Согласно плану капремонта, дом можно должны отремонтировать только через восемь лет. Г-жа Бушманова обратилась в администрацию района с вопросом, можно ли что-то сделать в этой ситуации. В поступившем ей ответе (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс») приведены результаты обследования. Специалисты установили, что перекрытие между этажами действительно почти рухнуло, находиться в помещении опасно. Виктор Бирюков описал пенсионерке, как он видит ситуацию.

Из ответа Виктора Бирюкова, главы администрации Целинного района: Такое состояние перекрытия вызвано многолетними протечками кровли, которую никто не ремонтировал. В доме, в основном, проживают пенсионеры, старший по дому не выбран, взносы на капитальный ремонт помещений в МКД платят только 60 % собственников, в двух квартирах никто не живет. Выполнить ремонт перекрытия, включив дом в краевую программу капремонта, не получится, так как данный вид работ (ремонт перекрытий) программой капремонта не предусмотрен. Необходимо выполнить ремонт собственными силами, наняв рабочих, и за счет самих собственников. Но вы, как и остальные жильцы, ссылаетесь на отсутствие средств. В процессе обследования выявлено провисание перекрытий в обоих подъездах дома, что также вызывает опасение, так как возможно обрушение. Необходимо убрать с перекрытия второго этажа голубиный помет, потому что намокший он создает недопустимую нагрузку на деревянные перекрытия.

Естественно, такой ответ не удовлетворил Надежду Бушманову и она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Ивану Дубинину. Он составил письмо в краевой Минстрой. «Медлить здесь нельзя, нужно подключать краевых чиновников. Я направил обращение министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву с просьбой отреагировать и принять возможные меры, а также оценить действия местного главы», — приводятся в сообщении слова г-на Дубинина. Ответ на обращение пока не поступил.