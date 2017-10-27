Глава администрации Целинного района раскритиковал пенсионеров из ветхого дома за безденежье

10.11.2017 15:28
Примечательное своей простотой и откровенностью письмо от главы администрации Целинного района Виктора Бирюкова получила местная пенсионерка Надежда Бушманова. Женщина просила районные власти помочь с ремонтом обваливающихся перекрытий в старом двухэтажном доме, а г-н Бирюков в ответ посоветовал убирать с перекрытий голубиный помет и посетовал, что она «как и остальные» жалуется на безденежье. Ситуацией заинтересовались в региональном отделении ЛДПР.
Как говорится в сообщении партийцев, Надежда Бушманова живет в двухэтажном многоквартирном доме по улице Ленина, 6 в селе Победа Целинного района. Ее соседи сверху давно оставили квартиру, и сейчас она разрушается — окна выбиты, внутри ничего не осталось. Деревянное перекрытие второго этажа в зале почти полностью рухнуло, а доски обшивки вот-вот коснутся пола.
Согласно плану капремонта, дом можно должны отремонтировать только через восемь лет. Г-жа Бушманова обратилась в администрацию района с вопросом, можно ли что-то сделать в этой ситуации. В поступившем ей ответе (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс») приведены результаты обследования. Специалисты установили, что перекрытие между этажами действительно почти рухнуло, находиться в помещении опасно. Виктор Бирюков описал пенсионерке, как он видит ситуацию.
Из ответа Виктора Бирюкова, главы администрации Целинного района:
Такое состояние перекрытия вызвано многолетними протечками кровли, которую никто не ремонтировал. В доме, в основном, проживают пенсионеры, старший по дому не выбран, взносы на капитальный ремонт помещений в МКД платят только 60 % собственников, в двух квартирах никто не живет. Выполнить ремонт перекрытия, включив дом в краевую программу капремонта, не получится, так как данный вид работ (ремонт перекрытий) программой капремонта не предусмотрен. Необходимо выполнить ремонт собственными силами, наняв рабочих, и за счет самих собственников. Но вы, как и остальные жильцы, ссылаетесь на отсутствие средств.
В процессе обследования выявлено провисание перекрытий в обоих подъездах дома, что также вызывает опасение, так как возможно обрушение. Необходимо убрать с перекрытия второго этажа голубиный помет, потому что намокший он создает недопустимую нагрузку на деревянные перекрытия.
Естественно, такой ответ не удовлетворил Надежду Бушманову и она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания от ЛДПР Ивану Дубинину. Он составил письмо в краевой Минстрой. «Медлить здесь нельзя, нужно подключать краевых чиновников. Я направил обращение министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву с просьбой отреагировать и принять возможные меры, а также оценить действия местного главы», — приводятся в сообщении слова г-на Дубинина. Ответ на обращение пока не поступил.
Фото: пресс-служба реготделения ЛДПР
10.11.2017 15:56
"Такое состояние перекрытия вызвано многолетними протечками кровли, которую никто не ремонтировал"….а кто должен был ремонтировать, если дом многоквартирный…
"В доме, в основном, проживают пенсионеры, старший по дому не выбран" … а при чем тут старший по дому, его никто не должен выбирать, а если и выберут, то полномочий у него полный ноль …в Жилищном кодексе об этом написано…
"Выполнить ремонт перекрытия, включив дом в краевую программу капремонта, не получится, так как данный вид работ (ремонт перекрытий) программой капремонта не предусмотрен" …
а зачем тогда говорить о сумме на капитальный ремонт…
Маразм полный у этого главы администрации… лишь бы сказать, а сам и не понял, наверное, о чем и сказал…
И ведь ни стыда, ни совести у него нет… гордится собой, надо же такую "отмазку"
сочинил …
Да, разве только у него…
Так и хочется предложить депутатам, при выборе глав администраций требовать от претендентов сдачу экзаменов на знание элементарных основ законов, которые действуют на территории Алтайского края…
10.11.2017 16:10
10.11.2017 16:44
10.11.2017 16:50
10.11.2017 17:26
В любой администрации ответы готовят специалисты от имени главы. И глава подписав его несет полную ответственность за текст письма.
10.11.2017 17:58
10.11.2017 18:08
Там уже содержать нечего. Карточный домик.
10.11.2017 18:34
10.11.2017 18:45
Поэтому Глава района может остаться и остаётся в стороне от внутри поселенческих проблем. Он в любой момент скажет: ребята Жириновцы, вы читали мою 15 статью Закона... какие ко мне притензии? Я дорогу от Целинного, минуя Шалап, до Степь -Чумыша содержу в проезжем состоянии, а то что у них ветшает и обрушивается внутри поселений на обоих берегах Чумыша... это их проблемы.
Увы, такова классика Закона № 131 -ФЗ от 2003 года, подписанного В. Путиным 6 октября того же года.
10.11.2017 19:49
И еще один неприличный вопрос: А где все это время была Жилинспекция и прокуратура? Дом разваливается на глазах. Но чиновники этих ведомств не удосужились вынести предписание о создании ТСЖ и установлении платежей. Или они только и могут, что управляющие компании трясти?
2.Конечно, в других многоквартирных домах живут совершенно иные пенсионеры, пенсионеры, у которых хватает денег и на мясо, и на дрова, и на содержание дома, и на черную икру, и на ежегодные поездки в санаторий. Говорите, да не заговаривайтесь. В других домах живут точно такие же пенсионеры. Но они почему-то откладывают каждую копеечку пенсии и бегут в первых числах месяца оплачивать ЖКУ. Почему те пенсионеры платят, а эти пенсионеры сидят и ждут манны небесной?
10.11.2017 20:02
а потом уже прокуратура и инспекциями. Прокурор должен спросить с главы сельсовета по многим параметрам этого созревшего факта вплоть до уклонения выполнения мероприятий ЧС. Он за что солидную зарплату посельским меркам на этой муниципальной территории получает?
Всем коментатором, не нужна здесь эмоциональная отсебятина.
Сначала погуглите Закон РФ " Общих принципах ОРГАНИЗАЦИИ местного самоуправления" под № 131 -ФЗ... в решении вопросов местного значения. А потом танцуйте дальше ...
10.11.2017 20:04
Если у пенсионеров не хватает денег на оплату ЖКУ, они могут оформить субсидию.
Государство неплохо помогает малоимущим в оплате ЖКУ.
10.11.2017 20:12
Сколько квартир в этом доме? Наверное, не больше 10. Вы совершенно серьезно приводите в пример этим несчастным людям тех, кто "умеет жить", экономит, не транжирит, и им хватает 7 тыс. пенсии на все? Не издеваетесь?
А если в квартире над вами выселятся жильцы, выбьют стекла, явно нет отопления, вместо крыши дыра? Как вы будете жить? На свою пенсию все отремонтируете?
Нам в городе по госпрограмме поменяли крышу в многоквартирном доме, трубы в подвале. Другим даже лифты и тепловые счетчики поставили. Причем это не только там, где живут пенсионеры. Подобные "ренновации" произошли в первую очередь в тех старых домах в центре, где живут хорошо обеспеченные люди в больших квартирах.
10.11.2017 20:13
Поднятая в статье проблема не единичный случай. В селах масса таких домов, в которых жильцы по 20-25 лет не вкладывались в ремонт дома. В итоге дома ветшают и разваливаются из-за не проведенного вовремя ремонта. И теперь мы их всех будем расселять за счет добросовестных налогоплательщиков? А их сотни!
10.11.2017 20:15
10.11.2017 20:17
10.11.2017 20:20
Можно подумать, что в городе все сплошь и рядом делают капремонт за свой счет. Кроме косметического в подъездах никто ничего не делал.
10.11.2017 20:27
Это две разные вещи- жить в своем доме и на несколько квартир.
Вчера разговаривала со знакомой. Она пенсионерка. Живут с мужем в коттедже 150 квадратов. В доме газ, за коммуналку в октябре у них за все 2000 рублей. А у моей тети в хрущевке 45 кв.м за тот же месяц 2800 рублей. Это пока осень, батареи у нее в квартире еле теплые.