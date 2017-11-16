Правительство Алтайского края затеяло «перестройку» господдержки на фундаменте гарантийного фонда

Правительство Алтайского края и совет Алтайского гарантийного фонда решили внести изменения в Устав организации, которые позволят объединить на ее базе разные способы оказания господдержки предпринимателям. Как отмечается на сайте правительства, объединение всех объектов инфраструктуры на одной площадке укладывается в общефедеральный тренд.

На уровне России в 2017-м году происходит процесс консолидации всех объектов инфраструктуры на одной площадке в целях содействия бизнесу по принципу «единого окна». В Алтайском крае принято решение провести такое объединение на базе финансово устойчивой организации — Алтайского гарантийного фонда, расширив в его уставных документах набор функций и услуг, которые будут в дальнейшем оказываться предпринимателям. За счет изменений фонд начнет оказывать информационно-консультационное содействие начинающим и действующим предпринимателям, услуги бизнес-инкубирования, поддержка экспортно ориентированных компаний, сопровождение социальных предпринимательских проектов, продвижение инициатив субъектов бизнеса, в том числе в СМИ, и другие.

Из заявления на сайте правительства следует, что, к примеру, Алтайский бизнес-инкубатор должен будет частично или полностью передать свои функции гарантийному фонду. Это подтверждается пояснением о том, что трансформация фонда позволит не только обеспечить координацию объектов инфраструктуры господдержки предпринимательства, но и оптимизировать управленческую структуру, снизить бюджетные расходы на обеспечение их деятельности, консолидировать финансовые, трудовые, информационные ресурсы, обеспечить единые стандарты работы и достижение общих целей региональной политики в сфере малого и среднего бизнеса. Отметим, что на сайте Алтайского бизнес-инкубатора указаны 11 действующих резидентов, среди них ООО «МИП «Сибагросад», JoyFood, My-Bodytec, Linxx, Kennedy’s coffee, «Интеркот» и др. Что ждет бизнес-инкубатор и другие подобные структуры в сообщении не поясняется.

В фонде с воодушевлением восприняли информацию о расширении полномочий. По словам члена совета Алтайского гарантийного фонда, председателя Совета реготделения «Опоры России» Евгения Госькова, трансформация носит организационно-технический характер, обеспечивая переход на «сервисную модель» развития малого и среднего бизнеса. Для самих субъектов предпринимательства набор услуг расширится, что «позитивно скажется на предпринимательском климате края», уверен спикер.

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков также приветствовал изменения, отметив, что подобная практика существует как на федеральном уровне, так и в отдельных регионах Сибирского федерального округа. «Следуя общероссийскому тренду по объединению объектов инфраструктуры в числе первых регионов страны, Алтайский край обеспечивает на своей территории внедрение передовых практик совершенствования деловой среды и опережающее развитие сектора малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул руководитель крупнейшего бизнес-объединения края.

Напомним, что депутаты фракции КПРФ гордумы Бийска на публичных слушаниях по бюджету города на 2018 год поставили под сомнение целесообразность существования в городе бизнес-инкубатора. По их мнению, траты учреждения, финансируемого из муниципального бюджета, не всегда эффективны. Директор бизнес-инкубатора Евгений Пазников заявил в Facebook, что коммунисты потребовали закрыть площадку, однако в комментариях депутат фракции КПРФ в гордуме Константин Шебалин уточнил, что сейчас вопрос стоит лишь о финансовой отчетности.