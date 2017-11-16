Генпрокуратура заявила о 60 исках по программе переселения из аварийного жилья в Алтайском крае

По результатам проведенных в 2016-2017 годах прокурорских проверок установлены нарушения законодательства на всех этапах реализации программы переселения из аварийного жилья в Алтайском крае. По итогам мониторинга в суды направлены 60 исков, к ответственности привлечены восемь должностных лиц, в отношении еще одного возбуждено уголовное дело, сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос ИА «Банкфакс».

Как стало известно еще в конце сентября из заявления представителя Генпрокуратуры Алексея Куренного, массовые нарушения программы расселения аварийного жилищного фонда обнаружены в 40 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Основные проблемы — недостаток контроля региональных властей и ошибки местного самоуправления.

В Генпрокуратуре отметили, что в Алтайском крае нарушения обнаружены на всех этапах реализации госпрограммы. Так, органы местного самоуправления не принимали правовые акты, в которых описывались бы условия дальнейшего использования помещений в аварийных домах, а также сроки их сноса и отселения жильцов. В Барнауле и Рубцовске местные власти необоснованно отказывались включать некоторые аварийные дома в список. В Славгороде, Мамонтовском и Локтевском районах не направляли собственникам требования о сносе или реконструкции дома, а также не выкупали землю под аварийным жильем и помещения в них. В нарушение закона и прав граждан власти Барнаула, Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Павловского района не укладывались в сроки сноса домов и предоставляли переселенцам жилье, не отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Серьезные претензии имеются и к застройщикам, которые нарушали условия госконтрактов по строительству нового жилья, при этом муниципальные власти не контролировали ход работ и не пресекали нарушения. Более того, они даже не взыскивали с подрядчиков неустойки, когда нарушения вскрывались. Такие факты отмечены в Алейске, Камне-на-Оби, Барнауле, Бийске, Рубцовске. Разрешения на ввод жилья в эксплуатацию выдавались с нарушениями в Бийске, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Как отмечает Генпрокуратура, по результатам проверок внесено 55 представлений, принесено восемь протестов, в суды направлены 60 исков, возбуждено два производства об административном правонарушении, к ответственности привлечены восемь должностных лиц органов местного самоуправления. По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего должностного лица органа местного самоуправления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим госдолжность), сейчас оно находится на рассмотрении. Район или город, в котором предположительно было совершено преступление, не указываются.

Напомним, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных включены более 46 тысяч зданий. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд рублей. В Алтайском крае проект, предусматривающий расселение 153,53 тысяч кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тысяч человек, реализовывался на территории 24 муниципалитетов. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Бийск, причем их не могут решить до сих пор. Так, в середине сентября стало известно, что квартиры, в которые бийчанам предлагает вселяться застройщик, имеют комнаты шириной менее 2 м. Ситуация стала поводом для жалоб, на которые отреагировал Минстройтранс. Ведомство разрешило не вселяться в такое жилье и требовать у администрации наукограда замены квартир.