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Главная Лента новостей Генпрокуратура заявила о 60 исках по программе переселения из аварийного жилья в Алтайском крае

Генпрокуратура заявила о 60 исках по программе переселения из аварийного жилья в Алтайском крае

16.11.2017 10:52

По результатам проведенных в 2016-2017 годах прокурорских проверок установлены нарушения законодательства на всех этапах реализации программы переселения из аварийного жилья в Алтайском крае. По итогам мониторинга в суды направлены 60 исков, к ответственности привлечены восемь должностных лиц, в отношении еще одного возбуждено уголовное дело, сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос ИА «Банкфакс».

Как стало известно еще в конце сентября из заявления представителя Генпрокуратуры Алексея Куренного, массовые нарушения программы расселения аварийного жилищного фонда обнаружены в 40 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Основные проблемы — недостаток контроля региональных властей и ошибки местного самоуправления.

В Генпрокуратуре отметили, что в Алтайском крае нарушения обнаружены на всех этапах реализации госпрограммы. Так, органы местного самоуправления не принимали правовые акты, в которых описывались бы условия дальнейшего использования помещений в аварийных домах, а также сроки их сноса и отселения жильцов. В Барнауле и Рубцовске местные власти необоснованно отказывались включать некоторые аварийные дома в список. В Славгороде, Мамонтовском и Локтевском районах не направляли собственникам требования о сносе или реконструкции дома, а также не выкупали землю под аварийным жильем и помещения в них. В нарушение закона и прав граждан власти Барнаула, Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Павловского района не укладывались в сроки сноса домов и предоставляли переселенцам жилье, не отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Серьезные претензии имеются и к застройщикам, которые нарушали условия госконтрактов по строительству нового жилья, при этом муниципальные власти не контролировали ход работ и не пресекали нарушения. Более того, они даже не взыскивали с подрядчиков неустойки, когда нарушения вскрывались. Такие факты отмечены в Алейске, Камне-на-Оби, Барнауле, Бийске, Рубцовске. Разрешения на ввод жилья в эксплуатацию выдавались с нарушениями в Бийске, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Как отмечает Генпрокуратура, по результатам проверок внесено 55 представлений, принесено восемь протестов, в суды направлены 60 исков, возбуждено два производства об административном правонарушении, к ответственности привлечены восемь должностных лиц органов местного самоуправления. По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего должностного лица органа местного самоуправления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим госдолжность), сейчас оно находится на рассмотрении. Район или город, в котором предположительно было совершено преступление, не указываются.

Напомним, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных включены более 46 тысяч зданий. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд рублей. В Алтайском крае проект, предусматривающий расселение 153,53 тысяч кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тысяч человек, реализовывался на территории 24 муниципалитетов. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Бийск, причем их не могут решить до сих пор. Так, в середине сентября стало известно, что квартиры, в которые бийчанам предлагает вселяться застройщик, имеют комнаты шириной менее 2 м. Ситуация стала поводом для жалоб, на которые отреагировал Минстройтранс. Ведомство разрешило не вселяться в такое жилье и требовать у администрации наукограда замены квартир.


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Комментарий

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Комментариев 9
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

16.11.2017 11:09

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Напомним, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год...прямо скажем жуликоватая программа, особенно в Славгороде, где длительное время председателем жилищной комиссии была Валя Гартман, под крышей в тч. экс-прокурора Роот А П /дочь Вали Гартман -Алёну Гартман сделал себе замом/ и пилили, пилили все очереди нуждающихся в жилье. Что удивительно, журангалы всех очередников в администрации казнокрадов НЕ СОХРАНИЛИСЬ, а за умышленную утрату журналов с 2005 и последующих годов Валю Гартман поставила ПЖиВ председателем УИК в г Славгороде ...уже считать...голоса ДОСРАЧНИКОВ в т.ч. по Сталински .....НЕ ВАЖНО как проголосуют избиратели, ВАЖНО как посчитают ... По большому счёт жильё от жулья получило более 60% фактически НЕ НУЖДАЮЩИХСЯ в жилье.
Особенно было циничное узаконивание ЖИЛЬЯ от Жулья ...Информация по делу №2-40/2016 (2-1218/2015;) ~ М-1319/2015 Дело № 2 – 40/ 2016
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Славгород 28 января 2016 года
Славгородский городской суд Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Косых С.И.
...Руководствуясь ст.ст. 194 -198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Отказать муниципальному образованию г. Славгород Алтайского края в лице администрации г. Славгорода в удовлетворении иска к К. о взыскании социальной выплаты (субсидии) на строительство жилого дома, в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Славгородский городской суд в течение одного месяца.
В окончательной форме решение изготовлено 29 января 2015 года
но никто и не обжаловал, даже хвалёная Генпрокуратура
http://egerai.livejournal.com/62293.html 14 09 16г - кто же тот ИУДА за 30 сребренников, отменив отменивший это законное требование?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

16.11.2017 11:56

Общественники Славгорода ещё в 2014году били во все колокола и по программе рсселения и по программе Молодая семья , а воз и ныне там, ну да дали очень "уж не имущим " по миллиону с гаком племянникам бывшего главы города Славгорода Кропова А.Г. -Кропову Александру Николаевичу у которого была квартира в в/ городке и Штергеру Виталию , у которого была трёхкомнатная квартира в микрорайоне и они шустренько продали их и за халявные миллионы выстроили себе дома. Кропов А.Н. работает сейчас в полиции , а на его действия ФСБ 19 августа 2014года писала в прокуратуру , что бы он вернул через суд незаконные миллионы.И ни прокурор Роот А.П. , тем более прокурор Носков Д.С. даже пальцем не пошевельнули. Во , какие у нас радетели законов !!! А кто же тогда в Славгороде должен исполнять и следить за законом ?Да за такое беззаконие краевой прокурор уже давно должен был вышеназванным предложить идти на вольные хлеба , за такую работу. А тут всё путём и овцы целы и волки сыты.Один в полиции , другие в прокуратуре , а ведь прямая неприкрытая кража денег из трёх бюджетов (муниципальный, краевой ,федеральный) А упомянутая Егером Гартман Валентина Николаевна ,так же увела две городских квартиры , предназначенные неимущим немцам , на их жильё Германия выделяла деньги, но оказалась неимущей зам прокурора города Славгорода Гартман Алёна Вячеславовна-дочь бывшего секретаря жилищной комиссии, которую надо посадить было и надолго , но после проверки , её по тихому отправили на пенсию. Славгородский административно-мафиозный клубок надо проверять за не один десяток лет. Где квартиры и дома людей, которые ушли в дом ветеранов ? Губернатор Карлин так раздухарился во всех СМИ о бездарной , воровской шайке с главой Кинцелем и что затух , а почему ? Пыл прошёл ? Старость ли ? Или какое то хитроумное сплетение ? Или как говорил его коллега бывший Генеральный прокурор СССР:" Во время следственных действий не выйти на самих себя" .
гость

16.11.2017 12:15

Это одно из многих достижений, результат консолидированной работы членов партии "Единая Россия", их коллективная безответственность, о чем они скромно молчат.
Гость

16.11.2017 12:18

С переселением из ветхого жилья и выкупом земли под застройки в Барнауле полная мутота. У меня есть знакомые, которые живут в таких домах. Так вот, что они говорят и то как преподносят в прессе - это разные вещи. У меня сложилось впечатление, что в прессе формируют общественное мнение, что переселенцы алчный народ. А вот администрация такая пушистая, старается для переселенцев, а они жадные не соглашаются на их предложения. На Сов. Армии администрация заморочила голову народу, что им не стоит подавать документы (уж точно не скажу , о признании дома аварийным или что-то в этом духе). Сказали, что быстрей и лучшче, если их расселит застройщик. То есть целенаправленно вводили людей в заблуждение. В результате застройщик, принуждает подписать документы, что им выплатят за квартиру определенную сумму. Документы подписывайте сейчас, а деньги через 4 месяца. Адекватный человек естественно такие документы подписывать не будет. Как говорят - утром деньги, вечером стулья. В стране нет стабильности, никто не знает, что будет через 4 месяца. Застройщиком на С. Армии будет Барнаулкапстрой или ИСК кто-то из них "мутный" . И кто-то в администрации им содействует. А бесплатно ли содействуют?. Разобраться бы надо. А если администрация на стороне жителей, почему до сих пор не разобралась?
Со Спекова Бийск

16.11.2017 12:22

Очень хочется верить, что бывшее должностное лицо - это Нонко Н.М., который принял в эксплуатацию за 1,5 мес. дома по Спекова в Бийске.
444

16.11.2017 12:51

Пусть все эти россиянские уроды живут в придорожных канавах-это их судьба!
для 444

16.11.2017 13:09

Ну ты и урод !!!!
Комнаты шириной менее двух метров ?!...

16.11.2017 13:19

Уж не гробы ли поставленные вертикально ? Что это за чудо гордо именуемое квартирой ? 2 на 2 и полтора метра глубиной что ли ? Ну насмешили с утречка
ПРЯМОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ Якова Хорошего!!!

16.11.2017 13:45

В Генпрокуратуре отметили, что в Алтайском крае нарушения обнаружены на всех этапах реализации госпрограммы. Так, органы местного самоуправления не принимали правовые акты, в которых описывались бы условия дальнейшего использования помещений в аварийных домах, а также сроки их сноса и отселения жильцов. В Барнауле и Рубцовске местные власти необоснованно отказывались включать некоторые аварийные дома в список. В Славгороде, Мамонтовском и Локтевском районах не направляли собственникам требования о сносе или реконструкции дома, а также не выкупали землю под аварийным жильем и помещения в них. В нарушение закона и прав граждан власти Барнаула, Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Павловского района не укладывались в сроки сноса домов и предоставляли переселенцам жилье, не отвечающее санитарным и техническим требованиям.

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Куда смотрело государево око Яков Хороший? наверное в карман - бери больше кидай ближе))) Или я заблуждаюсь!!!???