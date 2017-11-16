Генпрокуратура заявила о 60 исках по программе переселения из аварийного жилья в Алтайском крае

16.11.2017 10:52
По результатам проведенных в 2016-2017 годах прокурорских проверок установлены нарушения законодательства на всех этапах реализации программы переселения из аварийного жилья в Алтайском крае. По итогам мониторинга в суды направлены 60 исков, к ответственности привлечены восемь должностных лиц, в отношении еще одного возбуждено уголовное дело, сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос ИА «Банкфакс».
Как стало известно еще в конце сентября из заявления представителя Генпрокуратуры Алексея Куренного, массовые нарушения программы расселения аварийного жилищного фонда обнаружены в 40 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Основные проблемы — недостаток контроля региональных властей и ошибки местного самоуправления.
В Генпрокуратуре отметили, что в Алтайском крае нарушения обнаружены на всех этапах реализации госпрограммы. Так, органы местного самоуправления не принимали правовые акты, в которых описывались бы условия дальнейшего использования помещений в аварийных домах, а также сроки их сноса и отселения жильцов. В Барнауле и Рубцовске местные власти необоснованно отказывались включать некоторые аварийные дома в список. В Славгороде, Мамонтовском и Локтевском районах не направляли собственникам требования о сносе или реконструкции дома, а также не выкупали землю под аварийным жильем и помещения в них. В нарушение закона и прав граждан власти Барнаула, Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Павловского района не укладывались в сроки сноса домов и предоставляли переселенцам жилье, не отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Серьезные претензии имеются и к застройщикам, которые нарушали условия госконтрактов по строительству нового жилья, при этом муниципальные власти не контролировали ход работ и не пресекали нарушения. Более того, они даже не взыскивали с подрядчиков неустойки, когда нарушения вскрывались. Такие факты отмечены в Алейске, Камне-на-Оби, Барнауле, Бийске, Рубцовске. Разрешения на ввод жилья в эксплуатацию выдавались с нарушениями в Бийске, Камне-на-Оби и Рубцовске.
Как отмечает Генпрокуратура, по результатам проверок внесено 55 представлений, принесено восемь протестов, в суды направлены 60 исков, возбуждено два производства об административном правонарушении, к ответственности привлечены восемь должностных лиц органов местного самоуправления. По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего должностного лица органа местного самоуправления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим госдолжность), сейчас оно находится на рассмотрении. Район или город, в котором предположительно было совершено преступление, не указываются.
Напомним, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, затем ее реализацию продлили до 2017 года. В список аварийных включены более 46 тысяч зданий. На реализацию программы в федеральном масштабе было направлено 579,16 млрд рублей. В Алтайском крае проект, предусматривающий расселение 153,53 тысяч кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тысяч человек, реализовывался на территории 24 муниципалитетов. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. С наиболее серьезными проблемами столкнулся Бийск, причем их не могут решить до сих пор. Так, в середине сентября стало известно, что квартиры, в которые бийчанам предлагает вселяться застройщик, имеют комнаты шириной менее 2 м. Ситуация стала поводом для жалоб, на которые отреагировал Минстройтранс. Ведомство разрешило не вселяться в такое жилье и требовать у администрации наукограда замены квартир.
16.11.2017 11:09
...Напомним, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год...прямо скажем жуликоватая программа, особенно в Славгороде, где длительное время председателем жилищной комиссии была Валя Гартман, под крышей в тч. экс-прокурора Роот А П /дочь Вали Гартман -Алёну Гартман сделал себе замом/ и пилили, пилили все очереди нуждающихся в жилье. Что удивительно, журангалы всех очередников в администрации казнокрадов НЕ СОХРАНИЛИСЬ, а за умышленную утрату журналов с 2005 и последующих годов Валю Гартман поставила ПЖиВ председателем УИК в г Славгороде ...уже считать...голоса ДОСРАЧНИКОВ в т.ч. по Сталински .....НЕ ВАЖНО как проголосуют избиратели, ВАЖНО как посчитают ... По большому счёт жильё от жулья получило более 60% фактически НЕ НУЖДАЮЩИХСЯ в жилье.
Особенно было циничное узаконивание ЖИЛЬЯ от Жулья ...Информация по делу №2-40/2016 (2-1218/2015;) ~ М-1319/2015 Дело № 2 – 40/ 2016
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Славгород 28 января 2016 года
Славгородский городской суд Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Косых С.И.
...Руководствуясь ст.ст. 194 -198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Отказать муниципальному образованию г. Славгород Алтайского края в лице администрации г. Славгорода в удовлетворении иска к К. о взыскании социальной выплаты (субсидии) на строительство жилого дома, в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Славгородский городской суд в течение одного месяца.
В окончательной форме решение изготовлено 29 января 2015 года
но никто и не обжаловал, даже хвалёная Генпрокуратура
http://egerai.livejournal.com/62293.html 14 09 16г - кто же тот ИУДА за 30 сребренников, отменив отменивший это законное требование?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
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Куда смотрело государево око Яков Хороший? наверное в карман - бери больше кидай ближе))) Или я заблуждаюсь!!!???