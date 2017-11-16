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Главная Лента новостей Пьяный дебош на борту самолета стоил карьеры и денег бывшему топ-менеджеру «Алтай-Кокса»

Пьяный дебош на борту самолета стоил карьеры и денег бывшему топ-менеджеру «Алтай-Кокса»

16.11.2017 12:55

Пермский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера энергетической компании «Алтай-Кокс» Олега Скороходова, который обвиняется в хулиганстве, совершенном на авиатранспорте. Из-за выходки г-н Скороходов уже уволился из «Алтай-Кокса» и в досудебном порядке выплатил авиакомпании S7 525 тысяч рублей, сообщает РБК.

Заместитель транспортного прокурора Прикамья Евгений Баяндин пояснил изданию, что г-н Скороходов сразу после задержания по факту авиаинцидента выплатил ООО «Глобус» (входит в группу компаний S7, представляло интересы всех сторон) в досудебном порядке затраты на «невынужденную посадку» в размере 525 тысяч рублей. Как сообщили «РБК Пермь» в S7 Airlines, авиакомпания впоследствии не инициировала судебное разбирательство по данному факту. Дело будет рассмотрено в особом порядке.

Материалы уголовного дела в конце октября направили в Пермский районный суд. По данным картотеки, судебное заседание назначено на 17 ноября. Скороходов обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в региональной транспортной прокуратуре сообщали, что, исходя из судебной практики, поведение на борту может обойтись Олегу Скороходову в несколько миллионов рублей. «В рамках гражданского иска, который может предъявить за вынужденную посадку авиакомпания, а также другие пассажиры, аиадебоширу может быть назначена компенсация в размере 2-3 млн рублей и более», — поясняла «РБК Пермь» представитель пермской транспортной прокуратуры Евгения Пермячина.

Как сообщили изданию в «Алтай-Коксе», г-н Скороходов уволился с предприятия в сентябре 2017 года, после инцидента. В «Алтай-Кокс» он проработал около пяти лет, во время случая в самолете занимал должность начальника коммерческого управления предприятия.

Напомним, 16 августа в линейное отделение полиции на транспорте аэропорта «Пермь» поступило сообщение, что самолет рейса Новосибирск — Москва совершит незапланированную посадку в аэропорту. Как отмечает «Экспресс-газета», один из пассажиров рейса начал нецензурно выражаться в адрес находящихся в самолете людей, а затем нанес несколько ударов одному из пассажиров. По словам очевидцев, коренастый мужчина приблизительно лет 40 едва стоял на ногах, мешал бортпроводникам делать свою работу, пытался драться, а когда его связали — угрожал всем присутствующим тюрьмой и даже убийством. В аэропорту «Большое Савино» г-на Скороходова задержали сотрудники правоохранительных органов.

В марте 2017 года в России ввели уголовную ответственность за угрозу безопасности пассажиров. Законопроект предполагает внесение в ст. 213 УК РФ и ст. 151 УПК РФ поправок, касающихся «действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств». Поправки в закон касаются нарушений на любом виде транспорта. За подобное хулиганство теперь будут наказывать штрафами от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до двух лет.


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Комментарий

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Комментариев 2
А морду ему бонусом никто не набил

16.11.2017 13:08

за испорченный отдых и незапланированную остановку в пути ? А надо бы . Какое же чмо работает в таких организациях ...мнят себя небожителями , а сами родом от сохи
предыдущему

16.11.2017 13:54

не оскорбляйте людей от сохи - это достойные люди.
а такого вида "божки" из захолустных ОАО и ООО родом из помойки.