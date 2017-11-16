Пьяный дебош на борту самолета стоил карьеры и денег бывшему топ-менеджеру «Алтай-Кокса»

16.11.2017 12:55
Пермский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера энергетической компании «Алтай-Кокс» Олега Скороходова, который обвиняется в хулиганстве, совершенном на авиатранспорте. Из-за выходки г-н Скороходов уже уволился из «Алтай-Кокса» и в досудебном порядке выплатил авиакомпании S7 525 тысяч рублей, сообщает РБК.
Заместитель транспортного прокурора Прикамья Евгений Баяндин пояснил изданию, что г-н Скороходов сразу после задержания по факту авиаинцидента выплатил ООО «Глобус» (входит в группу компаний S7, представляло интересы всех сторон) в досудебном порядке затраты на «невынужденную посадку» в размере 525 тысяч рублей. Как сообщили «РБК Пермь» в S7 Airlines, авиакомпания впоследствии не инициировала судебное разбирательство по данному факту. Дело будет рассмотрено в особом порядке.
Материалы уголовного дела в конце октября направили в Пермский районный суд. По данным картотеки, судебное заседание назначено на 17 ноября. Скороходов обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее в региональной транспортной прокуратуре сообщали, что, исходя из судебной практики, поведение на борту может обойтись Олегу Скороходову в несколько миллионов рублей. «В рамках гражданского иска, который может предъявить за вынужденную посадку авиакомпания, а также другие пассажиры, аиадебоширу может быть назначена компенсация в размере 2-3 млн рублей и более», — поясняла «РБК Пермь» представитель пермской транспортной прокуратуры Евгения Пермячина.
Как сообщили изданию в «Алтай-Коксе», г-н Скороходов уволился с предприятия в сентябре 2017 года, после инцидента. В «Алтай-Кокс» он проработал около пяти лет, во время случая в самолете занимал должность начальника коммерческого управления предприятия.
Напомним, 16 августа в линейное отделение полиции на транспорте аэропорта «Пермь» поступило сообщение, что самолет рейса Новосибирск — Москва совершит незапланированную посадку в аэропорту. Как отмечает «Экспресс-газета», один из пассажиров рейса начал нецензурно выражаться в адрес находящихся в самолете людей, а затем нанес несколько ударов одному из пассажиров. По словам очевидцев, коренастый мужчина приблизительно лет 40 едва стоял на ногах, мешал бортпроводникам делать свою работу, пытался драться, а когда его связали — угрожал всем присутствующим тюрьмой и даже убийством. В аэропорту «Большое Савино» г-на Скороходова задержали сотрудники правоохранительных органов.
В марте 2017 года в России ввели уголовную ответственность за угрозу безопасности пассажиров. Законопроект предполагает внесение в ст. 213 УК РФ и ст. 151 УПК РФ поправок, касающихся «действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств». Поправки в закон касаются нарушений на любом виде транспорта. За подобное хулиганство теперь будут наказывать штрафами от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до двух лет.
16.11.2017 13:08
16.11.2017 13:54
а такого вида "божки" из захолустных ОАО и ООО родом из помойки.