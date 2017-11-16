Барнаульский суд оправдал известного «земельного тролля» Павла Бадажкова по всем статьям

Железнодорожный районный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении бизнесмена Павла Бадажкова, которого в ряде источников называют «земельный тролль» за огромное число судебных исков в отношении юрлиц с возможной целью получить с ответчиков деньги за отказ от претензий. Однако преступный умысел не подтвердился — г-н Бадажков полностью оправдан, что является исключительно редким случаем для российской системы правосудия. Информация о решении опубликована на сайте суда.

Павел Бадажков судился с Главимуществом и администрацией Барнаула из-за земельных участков с 2009 года. В своих многочисленных судебных претензиях по поводу выделения ему земли предприниматель указывал, что она нужна ему для строительства различных объектов недвижимости. В зону его интереса попадали десятки участков на разных улицах города, включая исторический центр.

С 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Павел Бадажков ничего не предоставлял и подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. К 2012 году он сменил стратегию своей исковой «войны» и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки, сообщал «Алтапресс».

В 2015 году под «прицел» предпринимателя попали площади, выделенные известным в краевом центре предприятиям — «Магис-Спорту», «СтройГАЗу» и др. Тогда же, по сведениям «Банкфакса», его неуемной исковой деятельностью заинтересовались правоохранители, предположившие, что он вымогал деньги у ответчиков и интересантов по искам в обмен на отказ от претензий.

В конце января 2016-го года зачинатель традиций «земельного троллинга» Павел Бадажков был заключен под стражу. 2 февраля ему предъявили обвинение по двум эпизодам п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере). Наказание предусматривало лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Однако после почти двух лет разбирательств, за время которых дело один раз было возвращено прокурору, Железнодорожный районный суд Барнаула решил, что г-н Бадажков невиновен. Надзорное ведомство с этим, естественно, не согласилось. Представитель гособвинения направил апелляционную жалобу в Алтайский краевой суд. Она будет рассмотрена в конце декабря.

Добавим, что «земельный троллинг» — распространенный в среде юристов шутливый термин, обозначающий массированную претензионную работу в отношении курирующих имущественные отношения ведомств и юридических лиц, получивших под застройку экономически привлекательные участки земли. В качестве объекта для такого «преследования» обычно выбираются крупные ресурсоемкие компании. Истец оспаривает в суде итоги проведения аукционов, заявляя о намерениях реализации собственных инвестпроектов на этих участках.

По мнению специалистов, в основе таких исков, предположительно, лежит желание получить с ответчиков определенное вознаграждение. До недавнего момента фактического подтверждения этой довольно очевидной версии не было, однако история Павла Бадажкова внезапно переквалифицировала «земельный троллинг» из юридической шутки в уголовное дело.