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Главная Лента новостей Рыбный день: представители Ростуризма советуют развивать курорты Белокурихи по советским «лекалам»

Рыбный день: представители Ростуризма советуют развивать курорты Белокурихи по советским «лекалам»

17.11.2017 11:52

Исследования и наработки советского времени в сфере курортного дела, оздоровления и термальных источников необходимо использовать для развития курортной отрасли в Алтайском крае. В первую очередь советский порядки нужно возродить в Белокурихе, считает врио начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, его слова приводит ТАСС.

По мнению г-на Кудели, в советское время государство активнее участвовало в работе санаторно-курортного комплекса, так как было заинтересовано в здоровье нации. «Я бы хотел обратиться к тем, кто давно работает в курортной сфере — для нас важны советские наработки. В советское время санаторно-курортная сфера начала активно развиваться, потому что правительство обосновало, что чем чаще оздоравливаются люди, тем меньше они болеют, тем меньше нужно тратить на компенсацию больничных, выше производительность труда», — приводит издание его слова.

Чиновник заявил, что сейчас государство возвращается к тем же подходам, однако финансовому блоку правительства нужны дополнительные аргументы. «Нам это необходимо для того, чтобы Минфину обосновать необходимость финансирования санаторно-курортного комплекса из федерального бюджета — чем чаще мы оздоравливаем людей в санаториях, тем меньше федеральный бюджет потратит, поэтому, если вы нам поможете с этой статистикой и наработками, мы будем вам благодарны», — добавил г-н Куделя.

По словам представителя Ростуризма, также необходимо вернуться к исследованиям советского времени по термальным водам Белокурихи. Он подчеркнул, что это «уникальная жемчужина курорта», но необходимо выяснить, позволяет или нет дебет этого источника строить новые водолечебницы. Также, по его словам, необходимо понять, стоит ли привлекать к дополнительным исследованиям Роснедра, чтобы провести доразведку, или есть подобные советские наработки. «Давайте посмотрим, если нужны какие-то капитальные вложения — давайте их планировать», — сказал Евгений Куделя, обращаясь к представителям курортного бизнеса.

Лечебные свойства термальных вод Белокурихи были открыты в середине XIX века — им курорт и обязан своим появлением. Радоновые воды известны противовоспалительным и обезболивающим действием при различных заболеваниях. На сегодня порядка 20 санаториев курорта используют целебные свойства этой воды.

Напомним, что в районе Белокурихи сейчас создается масштабный туристический кластер. Так, компания «Курорт Белокуриха» в 2018 году начнет развитие нового санаторно-оздоровительного кластера «Белокуриха-3», который находится на расстоянии 18 км от еще не запущенной «Белокурихи-2». Эти два проекта являются самыми масштабными в городе-курорте, в 2016-м году объекты «Белокурихи-2» посетил президент Владимир Путин.


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Комментарий

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Комментариев 5
Deckman

17.11.2017 12:09

Приезжайте ко мне в Куету,я Вам , ёщё не такой курорт устрою!
Причём без курортного сбора!
ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕКС ПО СОВЕТСКИМ ЛЕКАЛАМ В БЕЛОКУРИХУ !??

17.11.2017 13:36

Таким образом можно создать КУРОРТНЫЙ МУЗЕЙ ДЛЯ ООН, для изучения, как не надо вести БИЗНЕС.....
Виктор

17.11.2017 13:56

Кто стремится обратно в СССР, да мы из его шибко-то и не выходили. Нужно изучать и внедрять не прошлое, а сегодняшний передовой опыт развитых стран, на пример Турции.
Тот Долдон

17.11.2017 15:53

кто не знает про радон
гость

17.11.2017 20:17

Виктор писал(а):
Нужно изучать и внедрять не прошлое, а сегодняшний передовой опыт развитых стран, на пример Турции.

С одной стороны, хорош турецкий опыт организации отдыха. С другой - были полезные советские наработки по оздоровлению. То есть не только отдых и туризм, но и санаторно-курортное лечение. В некоторых учреждениях было налажено довольно эффективно.