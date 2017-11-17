«Не пожалею денег»: опальный бийский перевозчик готов перекинуть свой гнев с мэрии на правительство

Директор бийской транспортной компании «При-Мар» Роман Туев не видит понимания и желания сотрудничать со стороны городской администрации, поэтому планирует начать «осаду» здания алтайского правительства. Об этом предприниматель заявил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс».

По словам перевозчика, его водители вторые сутки ведут акцию протеста возле здания администрации Бийска, однако чиновники не проявляют видимой заинтересованности в решении вопроса. После неудавшегося разговора с бизнесменом и. о. главы администрации Александр Студеникин больше не предпринимал попыток связаться в оставшимися без работы горожанами. «Мы в любом случае будем стоять здесь до понедельника, погода пока позволяет, будем надеяться, что мороз не ударит. Мы находимся у здании мэрии с водителями, девчонок-кондукторов мы пожалели, нечего им мерзнуть. Если власти не захотят идти на компромисс, мы поедем в Барнаул. Не пожалею сил, времени и денег, залью полные баки, пригоню автобусы и встанем возле здания правительства. Я своей компании погибнуть не дам и людей без работы не оставлю», - заверил перевозчик.

Он также добавил, что возмущение начинает нарастать и среди жителей заречной части Бийска. Они жалуются, что из-за сокращения автопарка, интервалы между автобусами стали больше, соответственно минуты ожидания растянулись. «Ранее интервал был пять минут, теперь, когда сняли мои автобусы, — стал семь минут. Людям уже довольно холодно дожидаться автобуса на остановке. Однако ко всему прочему транспорт может сломаться (колесо пробило элементарно) - автобусу нужно сойти с линии. Это сколько школьникам придется дожидаться следующего? Минут 15? Люди уже начали возмущаться, и это только начало, посмотрите, что будет дальше. Я сам живу в заречной части города и знаю, о чем говорю», - заявил собеседник.

Как сообщалось ранее, утром 16 ноября водители бийской транспортной компании «При-Мар» устроили акцию протеста у здания городской администрации. Горожане заявили, что планируют «осаждать» мэрию как минимум до 20 ноября, если представители власти не пойдут с ними на диалог ранее. На месте событий в данный момент находятся 15 водителей на восьми автобусах с плакатами, на которых написаны требования участников акции. Протестующие призывают чиновников подумать о 30 семьях, кормильцы которых лишились работы.

Напомним, 26 октября 2017 года администрация Бийска расторгла контракт на осуществление пассажироперевозок с ООО «При-Мар». Официальной причиной значится невыполнение плана. Однако сам перевозчик видит причину в его несогласии с «переделом» рынка, который недавно предложили чиновники.