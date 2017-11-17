Не ждут в Поднебесной: экспортные поставки из Алтайского края в Китай обвалились в 2017 году

На фоне общего роста экспорта из Алтайского края в 2017 году резко сократились поставки в Китай. По мнению экспертов, пробиться алтайским товарам на рынок КНР мешают не только заградительные пошлины и проблемы с логистикой, но и незнание специфики этой страны, а также неумение выстраивать контакты с восточным соседом. Кроме того, как отмечают эксперты, российские экспортеры в целом завышают маржинальность, в отличие от европейских, американских партнеров и даже соседей по СНГ. Разбор торговли Алтайского края с Китаем подготовила «Российская газета».

По данным Сибирской таможни, за истекший период 2017 года объем экспорта из Алтайского края в Китай сократился на 40,5 %, хотя в предыдущие два года он стабильно рос. Если за три квартала 2016-го регион поставил в Поднебесную продукции почти на $74 млн, то в этом году — только на $44 млн.

Как подчеркнул представитель консалтинговой компании UCHINA Артем Жданов, наращиванию товарооборота мешают стереотипы. «У многих российских производителей, в том числе в Алтайском крае, неправильное представление о китайском рынке. Им кажется, что в КНР можно продать все. Конечно, учитывая численность населения этой страны, рынок действительно огромный. Но сегодня туда поставляют продукцию многие страны мира, поэтому конкуренция очень высокая, и российские товары там как раз далеко не самые узнаваемые. Хотя наши страны расположены рядом, в КНР мало знают о России и ее возможностях. Наиболее тесные связи сложились с Синьцзян-Уйгурским автономным округом — самой бедной территорией, тогда как основные потребители находятся в центре, на востоке и юге Китая», — приводит издание слова г-на Жданова.

Алтайские зернопереработчики подтверждают, что, несмотря на нынешнюю курсовую разницу валют, играющую в плюс российским поставщикам, их продукция пока мало востребована на мировом рынке. «Самый конкурентоспособный продукт — по-прежнему зерно. Менее ценится мука, про другие продукты зернопереработки говорить пока вообще рано», — поясняет президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. По его словам, хотя Россия и вышла на первое место по поставкам пшеницы в Китай, экспорт других продуктов в КНР не растет. Причиной тому — большие затраты на логистику. «Сейчас у нас скидка в 70 % на перевозку продуктов зернопереработки по железной дороге, но только начиная с 2000-го километра. То есть за меньшее расстояние приходится платить по полной, а это сказывается на себестоимости», — отметил г-н Гачман.

Алтайские зернопереработчики добиваются применения скидки с первого километра, если муку и крупы предстоит везти на расстояние свыше 1100 км, но пока безуспешно. По словам Валерия Гачмана, не отработаны и новые механизмы поддержки экспортеров — например, в виде субсидирования железнодорожных контейнерных перевозок и «обнуления» тарифов на экспорт зерна. Если такие меры действительно заработают, то это существенно снизит себестоимость российской продукции и сделает ее более конкурентоспособной на мировом рынке. «Снижая затраты на логистику, российские экспортеры стараются что-то импортировать из Китая, чтобы не гнать пустые контейнеры обратно. Транспортировать продукты в холодильниках в КНР дорого, себестоимость получается очень высокой. В результате наше мороженое, например, не может конкурировать по цене с продукцией известных крупных международных брендов», — пояснил Артем Жданов.

В Китае действуют квоты на ввоз иностранных товаров и достаточно высокие пошлины. Но пока, благодаря разнице валютных курсов, ту же российскую муку в КНР завозить выгодно даже с пошлиной в 65 %. «Китайский рынок нужно начинать завоевывать с отдельных территорий. Показателен пример крупного зерноперерабатывающего предприятия из Алейска, которое открыло свое представительство в КНР и активно занимается логистикой. Правда, небольшим компаниям не под силу открыть зарубежный филиал или содержать экспортный отдел. Им нужно объединяться — как это сделали те же алтайские зернопереработчики — либо пользоваться услугами посредников, продвигающих товары на зарубежных рынках», — считает г-н Жданов.

Российские поставщики опасаются, что при стабилизации курса рубля экспорт в Китай может сильно сократиться. «Правда, наши компании привыкли закладывать в такие сделки достаточно высокую маржу — конкуренты из других стран работают с гораздо меньшей прибылью. Поэтому при стабилизации валютных курсов у российских экспортеров останется возможность наращивать экспорт», — утверждает Артем Жданов.

Напомним, что накануне Минсельхоз России подтвердил, что стратегическим приоритетом для Алтайского края является экспорт зерна и муки, и сложный сезон 2017-2018 — хорошее время для оказания региону поддержки в этом направлении. В министерство из края поступило предложение обнулить тарифные ставки на экспорт не только зерна, но и продуктов его переработки. Кроме того, уже сейчас Минсельхоз обеспечит вывоз зерна за пределы затоваренного Сибирского федерального округа. Об этом первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ в Новосибирске, посвященном ситуации на зерновом рынке в Сибирском федеральном округе.