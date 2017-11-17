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Главная Лента новостей В алтайском селе установили памятник героически погибшему участковому

В алтайском селе установили памятник героически погибшему участковому

20.11.2017 09:15

Обновленный памятник
Обновленный памятник

В Кытмановском районе Алтайского края состоялось открытие нового памятника погибшему 25 лет назад сотруднику милиции Николаю Максакову. Правоохранитель скончался от рук злоумышленника при выполнении служебных обязанностей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Трагедия произошла 10 января 1992 года на въезде в село Кытманово. Старший участковый уполномоченный милиции отдела внутренних дел Кытмановского райисполкома капитан милиции Николай Максаков погиб от рук преступника. В том же году его коллеги установили участковому памятник. Спустя 25 лет, в сентябре текущего года, родственники Николая Максакова решили обновить памятную плиту. Помощь в организации работ им оказали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кытмановский», пенсионеры МВД, жители района, члены общественных организаций муниципалитета, а также местные индивидуальные предприниматели.

Открытие состоялось в День памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Как уточняют правоохранители, к месту гибели сотрудника органа внутренних дел приходят много неравнодушных граждан, чтобы почтить его память.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 1
Гость

20.11.2017 10:02

Хорошее дело сделали ...