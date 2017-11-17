Одним из нейтрализованных в Чечне боевиков оказался житель Алтайского края

В ночь на 19 ноября двое боевиков напали на пост полиции возле села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, после чего оба были ликвидированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил в Telegram, что одним из агрессоров был 31-летний житель Алтайского края, сообщает газета «Взгляд».

По словам Рамзана Кадырова, боевики планировали завладеть оружием «для последующего резонансного преступления». «Они бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту. Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления», – написал Кадыров. Он уточнил, что одним из нападавших оказался 36-летний житель соседнего региона Ахмед Чахкиев, а его сообщником — 31-летний житель Алтайского края Адам Цуцаев.

Сотрудники регионального МВД и Управления Росгвардии смогли быстро нейтрализовать обоих бандитов. Как отметил глава республики, жертв среди личного состава удалось избежать. Один полицейский получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, в Чечне приняли все необходимые меры по поиску возможных сообщников.