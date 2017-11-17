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Главная Лента новостей Одним из нейтрализованных в Чечне боевиков оказался житель Алтайского края

Одним из нейтрализованных в Чечне боевиков оказался житель Алтайского края

20.11.2017 10:23

В ночь на 19 ноября двое боевиков напали на пост полиции возле села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, после чего оба были ликвидированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже заявил в Telegram, что одним из агрессоров был 31-летний житель Алтайского края, сообщает газета «Взгляд».

По словам Рамзана Кадырова, боевики планировали завладеть оружием «для последующего резонансного преступления». «Они бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту. Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления», – написал Кадыров. Он уточнил, что одним из нападавших оказался 36-летний житель соседнего региона Ахмед Чахкиев, а его сообщником — 31-летний житель Алтайского края Адам Цуцаев.

Сотрудники регионального МВД и Управления Росгвардии смогли быстро нейтрализовать обоих бандитов. Как отметил глава республики, жертв среди личного состава удалось избежать. Один полицейский получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, в Чечне приняли все необходимые меры по поиску возможных сообщников.

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Комментарий

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Комментариев 8
Во-во!

20.11.2017 10:47

...ловко открестился Рамзан от "своего" джигита )))))))
про бандитов

20.11.2017 10:50

Ну если Адам , да еще Цуцаев--это точно алтаец . У нас прям через одного Цуцаевы и все чечню кошмарят...
ЭЭЭхххх

20.11.2017 11:12

Ну да Адамы это из Алтайского края. Вот падла, как бы нам еще того, кто деньги Кадырову дает, в Алтайский край заиметь.
Лингвист

20.11.2017 11:36

Знатоки, тоже мне! Чеченец Мовлади Цуцаев... знаменитый боксёр .Это я о фамилии .
гость

20.11.2017 12:22

все верно, у нас работы нет, цены задрали на продукты, вот он и пошел
СашОК

20.11.2017 12:39

Вот вотману, это всем Россияном повезло, не быть жертвами твоего другана!
кум

20.11.2017 12:44

Расстрел на месте, без суда и следствия, при попытке при побеге!
Директор СССР

20.11.2017 13:04

Лингвист писал(а):
Знатоки, тоже мне! Чеченец Мовлади Цуцаев... знаменитый боксёр .Это я о фамилии .


Но боксер Чакхиев все-таки познаменитее будет?