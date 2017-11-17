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Главная Лента новостей «Я таю так легко»: бийская пенсионерка так и не дождалась «оплаченного» свидания с чернокожим ухажером

«Я таю так легко»: бийская пенсионерка так и не дождалась «оплаченного» свидания с чернокожим ухажером

20.11.2017 11:27

Полицейские МУ МВД России «Бийское» расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная пенсионерка. Горожанку обманул мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств, информируют бийские полицейские.

Они установили, что 60-летняя бийчанка в поисках жизненного спутника вступила в переписку с неизвестным, который представился ей жителем Нигерии. Довольно быстро новый знакомый признался женщине в симпатии и предложил встретиться на ее территории. Однако для этого настойчивому поклоннику понадобились деньги. Под разными предлогами мужчина просил бийчанку помочь ему материально - то ему не хватило собственных средств на билет до России, то из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, то неожиданно сломал ногу, и на лечение нужна крупная сумма.

Чтобы выручить своего нигерийского кавалера, женщине пришлось брать кредиты. В общей сложности бийчанка перечислила на его имя около 400 тысяч рублей. Когда женщина, наконец, осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.

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Комментарий

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Комментариев 11
эх , шоколадный заяц

20.11.2017 11:39

и ласковый - МЕРЗАВЕЦ ....Каждый хочет любить и солдат и моряк Каждый хочет иметь и невесту и друга
Каждый хочет любить и солдат и моряк Только дни тяжелы, только дни наши — вьюга...
гость

20.11.2017 11:51

вот дура, капец, а мы говорим о том что надо бороться с ворами у власти.У нас люди глупые
Гость

20.11.2017 12:01

Какая сексапильная старуха! Шоколадного зайца захотела!
Жалко

20.11.2017 12:02

бабульку, а все потому что в Бийске мужики перевелись. Захотелось настоящего черного.
Вредный

20.11.2017 12:04

Тьфу! Дура старая!
....

20.11.2017 12:44

Интересно, а кто из полиции сливает банфаксу новости? Женщине бы надо разобраться, ведь это ее личный вопрос, я не думаю. что она хотела бы , чтобы это все выносилось на обсуждение общественности. Нужно начинать наказывать СМИ, а то они создают людям проблемы
кум

20.11.2017 12:50

Со мной в перепиську надо было вступить, ксюха собчак, раньше бы народиллось!
Гость

20.11.2017 13:03

12:44
.... писал(а):
Интересно, а кто из полиции сливает банфаксу новости?

Об этом уже АиФ Алтай написали, скоро во всех главных СМИ будете читать и правильно, что пишут, чтобы другие дуры опомнились, а, возможно, и Прожекторпересхилтон высмеет, на прошлой неделе что-то высмеял про край.
ДА ЭТО НАВЕРНО СТОЛЕТНИЙ БЫЛ МУГАБЕ !?? ПОМОГИ ??

20.11.2017 13:04

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ СОЛИДАЗИРОВАТЬСЯ ПЕНСИОНЕРАМ БИЙСКА !!
По этому случаю ПИЙСК ЗАСЛУЖИВАЕТ ПАМЯТНИК !??

20.11.2017 13:09

местному СЕКСУ... Жалко шо это не по профилю ОТрыжкова.. А то помог бы наверно материально....
Шейда!! Срочно запроси штабь ЯБЛО по выборам!! Пенсионерка Хотова голосовать за ЯБЛИНского!!
.....

20.11.2017 13:12

А пусть полицейские и журналисты нам тоже подробности своей жизни напишут, а мы все осудим