«Я таю так легко»: бийская пенсионерка так и не дождалась «оплаченного» свидания с чернокожим ухажером

20.11.2017 11:27
Полицейские МУ МВД России «Бийское» расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная пенсионерка. Горожанку обманул мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств, информируют бийские полицейские.
Они установили, что 60-летняя бийчанка в поисках жизненного спутника вступила в переписку с неизвестным, который представился ей жителем Нигерии. Довольно быстро новый знакомый признался женщине в симпатии и предложил встретиться на ее территории. Однако для этого настойчивому поклоннику понадобились деньги. Под разными предлогами мужчина просил бийчанку помочь ему материально - то ему не хватило собственных средств на билет до России, то из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, то неожиданно сломал ногу, и на лечение нужна крупная сумма.
Чтобы выручить своего нигерийского кавалера, женщине пришлось брать кредиты. В общей сложности бийчанка перечислила на его имя около 400 тысяч рублей. Когда женщина, наконец, осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.
20.11.2017 11:39
Каждый хочет любить и солдат и моряк Только дни тяжелы, только дни наши — вьюга...
20.11.2017 11:51
20.11.2017 12:01
20.11.2017 12:02
20.11.2017 12:04
20.11.2017 12:44
20.11.2017 12:50
20.11.2017 13:03
Об этом уже АиФ Алтай написали, скоро во всех главных СМИ будете читать и правильно, что пишут, чтобы другие дуры опомнились, а, возможно, и Прожекторпересхилтон высмеет, на прошлой неделе что-то высмеял про край.
20.11.2017 13:04
20.11.2017 13:09
Шейда!! Срочно запроси штабь ЯБЛО по выборам!! Пенсионерка Хотова голосовать за ЯБЛИНского!!
20.11.2017 13:12