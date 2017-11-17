«Я таю так легко»: бийская пенсионерка так и не дождалась «оплаченного» свидания с чернокожим ухажером

Полицейские МУ МВД России «Бийское» расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала местная пенсионерка. Горожанку обманул мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств, информируют бийские полицейские.

Они установили, что 60-летняя бийчанка в поисках жизненного спутника вступила в переписку с неизвестным, который представился ей жителем Нигерии. Довольно быстро новый знакомый признался женщине в симпатии и предложил встретиться на ее территории. Однако для этого настойчивому поклоннику понадобились деньги. Под разными предлогами мужчина просил бийчанку помочь ему материально - то ему не хватило собственных средств на билет до России, то из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, то неожиданно сломал ногу, и на лечение нужна крупная сумма.

Чтобы выручить своего нигерийского кавалера, женщине пришлось брать кредиты. В общей сложности бийчанка перечислила на его имя около 400 тысяч рублей. Когда женщина, наконец, осознала, что долгожданный гость вряд ли появится, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.