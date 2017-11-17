Властные СМИ поставили под сомнение факт избиения бийского оппозиционера Сергея Горра

Сергей Горр доказал факт нападения несколькими селфи

Редакция газеты «Наш Бийск», учредителями которой являются администрация и гордума наукограда, сомневается в том, что на местного оппозиционного активиста Сергея Горра действительно было совершено жестокое нападение, о котором активист сообщил в соцсетях. Основанием для сомнений стало то, что опубликованные фото взяты из Интернета и не имеют отношения к случаю в наукограде, а полиция не расследует происшествие. Сам г-н Горр не объяснил ИА «Банкфакс», почему в соцсетях использовались эти фотографии, однако предоставил селфи, подтверждающие травмы и добавил, что не писал заявление в полицию.

Как пишет «Наш Бийск», после поступления информации о нападении, якобы связанном с выступлением Сергея Горра в защиту бастующих водителей автобусов транспортной компании «При-Мар», взявших администрацию в осаду, журналисты решили проверить опубликованные фотографии на предмет аутентичности. «В Интернете есть сервис проверки плагиата, то есть для определения ворованной интеллектуальной собственности. Так вот, мы прогнали эти фотографии через один из них. Оказалось, что данные кровавые фото достаточно распространены в сети и к г-ну Горру, «известному политику», не имеют абсолютно никакого отношения», — заявило издание, опубликовав в подтверждение несколько скриншотов.

Оппозиционер утверждает, что нападение прямо связано с продолжающимся протестом автоперевозчика

Простая проверка подтвердила заключение «Нашего Бийска» — некоторые фото используются уже несколько лет и находятся по запросу «кровь на снегу», один снимок — с окровавленным мужчиной в больничной палате — часто используется для иллюстрации избиений. Сергей Горр никак не прокомментировал иллюстрации, однако администраторы сообщества «Беспредел в городе Бийске!» в «Одноклассниках» подтвердили, что они не имеют отношения к активисту. «Фото фейковые, но не забывайте, что такое «Наш Бийск». Это холуйская газетенка, публикующая то, что приказано», — написали администраторы. Зачем они их использовали, не поясняется — вероятно, для привлечения внимания. Однако такой способ явно разрушает репутацию сообщества. Г-н Горр не причастен к публикации.

В ночь с 20 на 21 ноября Сергей Горр опубликовал несколько своих фотографий, подтверждающих факт нанесения побоев. На них видно, что он действительно получил травмы лица. Кроме того, оппозиционер рассказал ИА «Банкфакс», что происходило сразу после нападения. «На определенный момент я потерял сознание, очнулся весь в крови. Первым делом осмотрелся — деньги, документы и мобильный телефон нападавшие не взяли. Добрался до ближайшей больницы, где меня до утра определили в реанимацию, а утром перевели в палату. После я отказался от медпомощи, опасаясь за свою безопасность», — написал активист.

Что интересно, в комментариях под публикацией «Нашего Бийска» некоторые пользователи уличили провластное издание в том же самом — использовании «свободных» иллюстраций к громким новостям. «Но ребята, вы публикуете новости точно так же, с некой претензией на профессионализм. Далеко листать не нужно — в каждой второй новости мало того что фотография не принадлежит событию или происшествию, так еще никакого авторства фотографий вы не указываете», — написал один из читателей, сопроводив сообщение ссылкой на новость с сайта «Нашего Бийска», описывающую инцидент с поножовщиной. В статье без подписи размещено фото окровавленного ножа, которое также легко находится в поисковой выдаче на самые разные темы. «Ножик с места события? Откуда скопировали? Кто автор? Вы же не дилетанты?» — задал резонные вопросы читатель.

Журналисты «Нашего Бийска» также направили запрос в городскую полицию. Они хотели выяснить, поступало ли в органы заявление от оппозиционера о нападении. «Каково же было наше удивление, когда в полиции дали ответ, что вызова к «Офису» (бийский ночной клуб — прим. ред. БФ) в минувшие выходные не было и факта избиения не фиксировали. В общем, на 15:22 20-го ноября подобного заявления не поступало», — утверждает издание.

Сергей Горр в целом подтвердил эту информацию — в производстве полиции не находятся материалы по инциденту. Однако, по его словам, лишь потому, что он сам отказался писать заявление. «Полиция была у меня утром в палате. Я отказался писать заявление по причине того, что ранее в 2012 году я попадал в похожую ситуацию — был избит в подъезде за агитацию за КПРФ. Было возбуждено уголовное дело, где главным фигурантом проходил известный в городе депутат. В итоге заказчики ушли от ответственности, а на меня оказывалось давление со стороны криминальных элементов», — заявил оппозиционер.

Из ситуации «Наш Бийск» делает однозначный вывод — заказного нападения не было. «Мы видим просто очередную пиар-акцию Сергея Горра. Не отрицаем, что какой-то плохой инцидент возможно и мог с ним произойти в выходные, кстати, у ночного клуба «Офис» постоянно фиксируется немало пьяных драк. Что делал там поздней ночью наш активист — непонятно. Другое неприятно, что за счет этого случая Сергей вновь пытается набрать какие-то непонятные политические очки, пытаясь шоковыми фотографиями, сворованными из Интернета, возвысить свою персону», — сказано на сайте издания.

Однако г-н Горр уверен, что нападение было заказным. «Знаю, откуда ветер дует. Это связано с организацией бессрочной забастовки автоперевозчиков, которая продолжается и сейчас», — заявил он ИА «Банкфакс».

Тем не менее наверняка утверждать, что нападение было заказным, нельзя. Не исключено, что оппозиционер действительно просто оказался в не том месте не в то время, а обычных хулиганов кто-то спугнул, поэтому они и не взяли деньги и телефон. Однако сам факт получения г-ном Горром травм, похоже, можно считать доказанным. Если только он не специально измазался в крови — но тогда ему надо ставить уже совсем другой диагноз.

Напомним, утром 16 ноября водители бийской транспортной компании «При-Мар» устроили акцию протеста у здания городской администрации. Как рассказал ИА «Банкфакс» директор и учредитель фирмы Роман Туев, оставшиеся без работы сотрудники транспортной компании с ним во главе готовы стоять под стенами мэрии несколько суток, пока не дождутся продления с ними муниципального контракта на перевозку пассажиров. На месте событий 16 ноября находились 10 водителей на шести автобусах с плакатами, на которых написаны требования. Протестующие призывают чиновников подумать о 30 семьях, кормильцы которых лишились работы: «Нет средств на школу и детсад», «Вы оставили 20 детей без одежды и еды», «Нет денег больным родителям на лекарства», «Верните рабочие места». На стороне водителей выступил Сергей Горр, который активно освещал протест в соцсетях.