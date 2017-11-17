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Главная Лента новостей Алтайские подростки перевернулись на угнанном у родителей люксовом авто

Алтайские подростки перевернулись на угнанном у родителей люксовом авто

21.11.2017 10:23

Volkswagen после аварии
Volkswagen после аварии

19 ноября в Бийском районе произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Как рассказала пострадавшая в происшествии в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте», виновниками столкновения стали подростки, которые не справились с управлением на скользкой дороге.

По словам молодой женщины, она с маленьким ребенком ехала на автомобиле Nissan Juke на низкой скорости. Когда водитель увидела на встречной полосе быстро приближающийся Volkswagen Touareg, который начало заносить, она «прижалась» к обочине, однако это не уберегло ее транспортное средство от столкновения. Автоледи утверждает, что подростки успели разогнаться до 120 км/ч, их 16-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2106». От удара Volkswagen отбросило на Nissan Juke, после чего он перевернулся. Nissan также получил серьезные повреждения, владелица автомобиля пожаловалась в Сети, что ремонт машины обойдется не дешевле 200 тысяч рублей. Кроме того, ушибы получила ее маленькая дочь, которая сидела сзади. Жизнь девочке спасли сработавшие подушки безопасности.

Женщина заявила, что в машине находилось шесть несовершеннолетних. Сразу после ДТП четверо из них поймали попутный автомобиль и скрылись с места происшествия. Двое остались у машины, они и проболтались, что машина принадлежит родителям одного из них. Отметим, что несмотря на попытки участницы аварии воззвать к совести подростков, один из них воспринял критику довольно агрессивно. Он ответил своей визави хамством, заявив, что волноваться ей не о чем — страховая компания покроет все расходы. При этом юноша не преминул добавить, что ее машина не стоит таких переживаний.

Фото: «Инцидент Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 5
ЕЛЕНА

21.11.2017 10:28

У на свои мажоры
какие родители

21.11.2017 10:56

такие и дети
ФигВам

21.11.2017 11:23

Хм... Дело, мне кажется, гораздо хуже, чем просто фиксации очередной мажорской глупости.
Один их ровесник вот тоже пожалел уже "невинно убиенных" фашистских солдат...
Откуда этот молодой мерзавец. поведение которого описывает пострадавшая, так агрессивно и по-хамски научен себя вести? Это выросло поколение, отравленное легкими деньгами вкупе со вседозволенностью. И это печально - у такого поколения нет перспектив. Им ничего не дорого, кроме личного благополучия...
ФИО МАЖОРОВ В ВОЕНКОМАТ !! И НАПРАВИТЬ НА СЛУЖБУ В !??

21.11.2017 11:48

АРКТИКУ собирать МЕТАЛЛОЛОМ ....
Фома

21.11.2017 11:51

ФИО МАЖОРОВ В ВОЕНКОМАТ !! И НАПРАВИТЬ НА СЛУЖБУ В !?? писал(а):
У

а что? идея здравая!