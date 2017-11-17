Алтайские подростки перевернулись на угнанном у родителей люксовом авто

Volkswagen после аварии

19 ноября в Бийском районе произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Как рассказала пострадавшая в происшествии в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте», виновниками столкновения стали подростки, которые не справились с управлением на скользкой дороге.

По словам молодой женщины, она с маленьким ребенком ехала на автомобиле Nissan Juke на низкой скорости. Когда водитель увидела на встречной полосе быстро приближающийся Volkswagen Touareg, который начало заносить, она «прижалась» к обочине, однако это не уберегло ее транспортное средство от столкновения. Автоледи утверждает, что подростки успели разогнаться до 120 км/ч, их 16-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2106». От удара Volkswagen отбросило на Nissan Juke, после чего он перевернулся. Nissan также получил серьезные повреждения, владелица автомобиля пожаловалась в Сети, что ремонт машины обойдется не дешевле 200 тысяч рублей. Кроме того, ушибы получила ее маленькая дочь, которая сидела сзади. Жизнь девочке спасли сработавшие подушки безопасности.

Женщина заявила, что в машине находилось шесть несовершеннолетних. Сразу после ДТП четверо из них поймали попутный автомобиль и скрылись с места происшествия. Двое остались у машины, они и проболтались, что машина принадлежит родителям одного из них. Отметим, что несмотря на попытки участницы аварии воззвать к совести подростков, один из них воспринял критику довольно агрессивно. Он ответил своей визави хамством, заявив, что волноваться ей не о чем — страховая компания покроет все расходы. При этом юноша не преминул добавить, что ее машина не стоит таких переживаний.