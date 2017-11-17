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Главная Лента новостей Устроивший авиадебош бывший топ-менеджер «Алтай-Кокса» рассказал, что выпил из-за смерти друга

Устроивший авиадебош бывший топ-менеджер «Алтай-Кокса» рассказал, что выпил из-за смерти друга

21.11.2017 10:55

Пермский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера энергетической компании «Алтай-Кокс» Олега Скороходова, который обвиняется в хулиганстве, совершенном на авиатранспорте. Из-за выходки г-н Скороходов уже уволился из «Алтай-Кокса» и в досудебном порядке выплатил авиакомпании S7 525 тысяч рублей. Теперь ему присудили еще и 330 тысяч рублей штрафа, сообщает РБК.

В зале заседаний Олег Скороходов выразил раскаяние и уточнил, что в день инцидента узнал о смерти близкого человека и выпил. Кроме того, он сообщил, что предлагал сразу оплатить ущерб не только авиакомпании, но и пассажирам. Также к материалам суда были приобщены материалы о благотворительной деятельности г-на Скороходова — будучи родом из Донецка, после начала боевых действий он вывез несколько семей из ДНР, после чего финансово помогал школам и больницам Донбасса. Пермский райсуд в итоге признал бывшего топ-менеджера энергокомпании виновным и присудил ему 330 тысяч рублей штрафа по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, 16 августа в линейное отделение полиции на транспорте аэропорта «Пермь» поступило сообщение, что самолет рейса Новосибирск — Москва совершит незапланированную посадку в аэропорту. Как отмечала «Экспресс-газета», один из пассажиров рейса начал нецензурно выражаться в адрес находящихся в самолете людей, а затем нанес несколько ударов одному из пассажиров. По словам очевидцев, коренастый мужчина приблизительно лет 40 едва стоял на ногах из-за алкоголя, мешал бортпроводникам делать свою работу, пытался драться, а когда его связали — угрожал всем присутствующим тюрьмой и даже убийством. В аэропорту «Большое Савино» г-на Скороходова задержали сотрудники правоохранительных органов.

Авиакомпания не инициировала судебное разбирательство по данному факту. Впервые в практике авидебошир сам до следствия расплатился с авиакомпанией. В досудебном порядке он возместил затраты на «невынужденную посадку» в размере 525 тысяч рублей.

В марте 2017 года в России ввели уголовную ответственность за угрозу безопасности пассажиров. Законопроект предполагает внесение в ст. 213 УК РФ и ст. 151 УПК РФ поправок, касающихся «действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств». Поправки в закон касаются нарушений на любом виде транспорта. За подобное хулиганство теперь наказывают штрафами от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до двух лет.


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Комментарий

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Комментариев 5
ВОТ ТАКИЕ ОНИ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ДОБЫТЧИКИ ДЛЯ !?

21.11.2017 11:25

РЕНТНОЙ БУРЖУАЗИИ РОССИИ СРЕДСТВ НА ПРОПИТАНИЕ... И КОМУ ЭТО НАДО ??
интересно

21.11.2017 11:29

причину выпивки назвал, а говно с чего полезло?
Одвокат

21.11.2017 11:32

... не удивлюсь, что скоро подобные толстосумы могут запросто взорвать масалёт и выпрыгнуть с порошутом. Нуачо, заплатят за самолёт и возместят ущербы родственникам погибших ... потом пересядут на другой лайнер сразу из зала суда! ))))))
Алекс

21.11.2017 11:48

Ублюдок)
Ну если аналитики утверждают

21.11.2017 12:15

о бесперспективной российской экономике , то как тут не запьешь . Бейся - не бейся , а к вечеру напейся