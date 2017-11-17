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Главная Лента новостей Глава Республики Алтай поручил снести развалюхи, «уродующие» «Чуйский тракт»

Глава Республики Алтай поручил снести развалюхи, «уродующие» «Чуйский тракт»

21.11.2017 11:28

Глава Республики Алтай Александр Бердников на очередном заседании правительства поручил решить в регионе проблему ветхих и разрушающихся домов, стоящих вдоль федеральной автодороги Р-256 («Чуйский тракт») и других дорог регионального значения. Определить, какие дома придется снести, необходимо за зимние месяцы, приводятся на сайте правительства региона слова Александра Бердникова.

Глава региона поручил руководителям муниципальных образований заняться брошенными разрушающимися зданиями, которые встречаются вдоль главных транспортных артерий Республики Алтай. «Это совершенно недопустимо, они уродуют местность, за зиму мы должны составить точный перечень этих объектов, связаться с собственниками и предложить им помощь в сносе этих никому не нужных построек. Найти для этого источники финансирования», — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что в первую очередь этим нужно заняться именно вдоль федеральной трассы, а также в Онгудайском, Усть-Коксинском, Чойском, Турочакском, Майминском районах, в Горно-Алтайске.

Александр Бердников неоднократно заявлял, что «Чуйский тракт» имеет для региона важнейшее значение. Дорога обеспечивает экономические связи, соединяя Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай, а также всю Западную Сибирь с Монголией, Китаем и странами Средней Азии. Кроме того, по трассе едет большая часть туристов, более 2 млн которых ежегодно приезжает в Горный Алтай на отдых. «Мы сделаем все необходимое для повышения безопасности «Чуйского тракта», — заявил Александр Бердников.

Отметим, что, по сообщению правительства, в 2017 году в регионе повысили транспортно-эксплуатационные характеристики 76 километра федеральной трассы, выполнен ремонт и капитальный ремонт 587 м водопропускных труб.

В 2017 году дорожники также приступили к реконструкции пятого пускового комплекса «Чуйского тракта». Здесь будет построена двухуровневая развязка, которая разделит транспортные потоки на Горно-Алтайск, в обход Маймы, и в саму Майму. Ввод пятого пускового участка в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Стоимость проекта составляет 790,2 млн рублей. В этом году выполнялись работы по переустройству коммуникаций, устройству опор на путепроводе, водопропускных труб и другие земляные работы.


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Комментарий

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Комментариев 1
кум

21.11.2017 11:35

Проще снести всю 04, чем навести в моей родине порядок!