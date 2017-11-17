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Главная Лента новостей «За сутки превратился в овоща»: мать алтайского призывника пытается вытащить сына из психлечебницы

«За сутки превратился в овоща»: мать алтайского призывника пытается вытащить сына из психлечебницы

21.11.2017 11:51

Виктор Веснин до армии
Виктор Веснин до армии

Жительница Алтайского края Елена Веснина, заявила, что ее здоровый 22-летний сын, которого она 13 ноября 2017 года отправила в армию в Абакан, спустя сутки оказался в психиатрической больнице. При встрече женщина не узнала в молодом мужчине своего ребенка, сказано в группе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте».

По словам жительницы Алтайского края, днем 13 ноября 2017 года она отправила своего сына с железнодорожного вокзала Барнаула в Абакан для прохождения службы в воинской части № 01662. 14 ноября рано утром он должен был оказаться на месте, однако ни звонка, ни сообщения от солдата не было. Через какое-то время матери все же поступил звонок с его номера, впрочем, голос сына она так и не услышала, только на заднем фоне звучали угрозы со стороны офицеров: «Да давай уже завязывай с ним разговаривать, пусть идет «толчки» грязные чистит». Обеспокоенная мать связалась с майором, который сопровождал призывников до пункта назначения. Однако офицер не успокоил встревоженную женщину, заявив: «Ваш сын сумасшедший, агрессивно себя ведет, в анализах крови не было обнаружено наркотических веществ и алкоголя, поэтому его положили в психиатрическую лечебницу, в изолятор».

Проводы на вокзале
Проводы на вокзале

На следующий день мать и тетка Виктора Веснина сами отправились в Абакан. В военной прокуратуре города им не дали вразумительного ответа, поэтому они приехали в часть и поговорили с офицерами. После этого мать с трудом, но добилась встречи с сыном в присутствии санитара. На просьбу оставить их наедине, санитар ответил: «Его поведение неадекватно, мало ли, что он может натворить, он сегодня кинулся на сотрудника больницы». Однако позже им все же удалось поговорить наедине. Виктор Веснин пояснил матери, что он действительно бросился на медработника, но не бил его. Такое поведение призывник объяснил тем, что ему не давали попить, помыться и сходить в туалет. На вопрос, зачем и сильно ли он сломал дверь, солдат ответил, что незначительно и ему в этом помогли, но так и не смог уточнить, кто именно, ссылаясь на потерю памяти. Молодой мужчина не смог также вспомнить, где и почему он находится, а также какой сегодня день.

Елена Веснина пояснила, что разговаривал он медленно и абсолютно спокойно. Было заметно, что он находился под действием каких-то препаратов. На момент поступления в лечебницу его давление было высокое 180/120, военнослужащий жаловался на головную боль. Мать просила обследовать сына, но ей в этом отказали. При этом женщина утверждает, что до ухода в армию проблем со здоровьем у него никогда не возникало. В личном деле и в медицинской карте все показатели в норме. Он окончил университет и в 22 года пошел служить в армию, причем с удовольствием.

Официальной причины случившегося родственникам призывника пока не называют. Однако Елена Веснина поделилась своими предположениями с журналистами «Наших новостей». Мать солдата предположила, что такая ситуация произошла из-за проступка, который Виктор совершил на призывном пункте. Оказалось, что он самовольно отлучился на ночь и утром прибыл на призывной пункт на улице Папанинцев. Из-за этого ему якобы даже поменяли войска – вместо военно-воздушных отправили в железнодорожные. «Майор ему сказал: «Ты у меня на особом внимании, к тебе теперь по-другому относиться будут». И он говорил, что его потом заколебал: «Веснин встань, Веснин, Веснин, Веснин». Это уже на «Папанке». Я хочу адекватно разобраться, но мое личное мнение, что вот этот вот майор его довел. Единственное, что я сейчас хочу - вернуть его на Алтай. Я буду там жить, я буду под окнами, а докопаться уже потом, почему за сутки — в овоща», - заключила Елена Веснина.

Фото, видео: «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 4
кум

21.11.2017 12:00

Ну, бывает, спайса, или анаши отведал, а в армии это -не приветствуються!
гость

21.11.2017 12:12

И ни один врач психиатрической больницы не признается в том, что они не умеют и не знают как лечить. Зато люди уже прекрасно разобрались как мыслящих людей они препаратами с одного раза попадания в больницу делают ОВОЩАМИ и вечными инвалидами!!!! И попасть к сожалению в психушку может любой абсолютно любой человек, меж тем реально "буйные" все с водительскими удостоверениями и на свободе!!!
гость

21.11.2017 12:17

голоередол
кум

21.11.2017 12:23

ты наверное сам спайса нажрался