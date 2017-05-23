Начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых: «Аномальный ураган конца мая может повториться этим летом»

Прошедший через Алтайский край 30-31 мая ураган с градом оставил после себя серьезные разрушения и вызвал широкий резонанс в медиа. Убытки от погодного явления еще только предстоит посчитать, хотя губернатор Алтайского края уже распорядился выделить из резервных фондов необходимые на восстановление инфраструктуры средства. Между тем не исключено, что этим летом региону вновь придется пережить подобный напор стихии. «Алтайский ураган» никак не связан с событиями, произошедшими в Москве днем ранее — он зародился намного ближе, рассказала ИА «Банкфакс» начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

- 30 мая и в ночь на 31 мая в Алтайском крае произошли погодные явления, связанные с прохождением циклона и атмосферных фронтов — так называемого фронта окклюзии. Это событие никак не связано с тем, что происходило в Москве ранее — просто два погодных явления совпали по времени. Вызвавший катастрофические разрушения в столице циклон прошел через часть европейской территории России, но затем двинулся в другом направлении. То есть, он не дошел даже до Урала. Хотя, такое случалось. Несколько лет назад циклон с запада, смещаясь через Европу и Урал, в итоге пришел к нам, тоже вызвав серьезные изменения погоды.

Циклон, который прошел через Алтайский край, зародился в северной части Аральского моря и прошел через территорию Казахстана, через Астану, до западных границ края. Такие массы воздуха из Средней Азии приходят в край достаточно часто. Причем зимой они, как правило, приносят теплый воздух, а летом — прохладный. Летние как раз и вызывают шквалистый ветер и осадки. Но последствия зависят от целого ряда факторов. Можно сказать, что в этот раз они наложились друг на друга неблагоприятным образом.

Дело в том, что при подходе к западным границам региона фронт достиг наивысшего пика активности. Это связано с тем, что циклон проходил по краю днем, когда фиксируются самые высокие температуры, а сам он нес холодный воздух и большие массы осадков. Около 16:00 в крае обычно фиксируются максимальные температуры и как раз на этот период пришелся наивысший разгул стихии — 30 мая до 28 градусов. Причем случилось это над степной зоной региона, что также добавило особенностей.

В среднем за время прохождения циклона в зоне его влияния выпало около 12 мм осадков. По нашим наблюдениям, максимальные значения по этому показателю зафиксированы в Баево, где за час выпало 17 мм. Местами по краю прошли грозы, а на пяти метеостанциях из действующих в 33-х районах отмечался град. Например, град диаметром от 2 до 6 мм выпал в Угловском, Баево, Рубцовске, Барнауле. В Змеиногорске диаметр составлял до 13 мм. При этом осадки сопровождались шквалистым ветром. В среднем порывы достигали скорости 18-23 м/сек. В Мамонтово, Баево, Благовещенке — 25-29 м/сек, это уже опасные значения. На метеостанции Родино зафиксирован ураганный ветер скоростью до 34 м/сек.

Как видно, сильнее страдала именно степная зона. Уже ко второй половине дня, когда фронт дошел до Барнаула, его сила стала уменьшаться. Это связано с тем, что температура в вечерние часы падает, соответственно перепад с фронтом оказался меньше. Например, в Тальменке порывы ветра достигали скорости 23 м/сек — сравните с другими населенными пунктами. Поздним вечером фронт в целом прошел, но циклон продолжал оказывать влияние на погоду — ночью температура упала до 5 градусов в некоторых районах. Только следующим днем воздух прогрелся до 13-18 градусов. В итоге циклон ушел на северо-восток, но он был уже гораздо менее активным.

Надо отметить, что лето только начинается. Вероятно, ситуация может повториться. Фронты часто проходят через край летом, когда температура воздуха высока, а воздух достаточно влажный. Это благоприятно сказывается на развитии облачности, а фронт может вызвать усиление ветра, грозы и ливневые дожди.

Если говорить о фотографиях, которые якобы фиксируют торнадо на территории края, то о них я ничего сказать не могу и, соответственно, не смогу классифицировать это явление. Смерч и торнадо возникают из кучево-дождевого облака, то есть,они достигают земли сверху вниз. Причем облако должно быть мощное и грозовое. Длина торнадо достигает от нескольких метров до нескольких км, хотя это характерно больше для Техаса и других районов Северной Америки. В Алтайском же крае нередко встречаются смерчи-вихри. Они возникают за счет нагревания приземного воздуха. То есть, они поднимаются от земли и уже как следствие вверху может образоваться облако, но, конечно, не грозовое. Смерчи-вихри не такая уж редкость на западе края за счет высоких температур. А торнадо, мне кажется, — это не наш случай.

Сейчас начальники наших метеостанций принимают обращения от жителей с суммами ущерба гражданам, нанесенного ураганом. Окончательную сумму пока назвать сложно. Но в любом случае те, у кого имущество застраховано, вероятно, смогут рассчитывать на страховую компенсацию.