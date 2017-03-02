«Голливуд» за свои: окончательный проект набережной Оби в Барнауле показали во всем блеске

Несмотря на то, что федеральный центр планово приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город», администрация краевого центра рассчитывает на продолжение строительства. В частности, в 2017 году основной упор будет сделан на достройке набережной Оби и облагораживании склонов Нагорного парка, которые, судя по представленным эскизам, в итоге должны превратиться в оригинальную прогулочную зону со второй лестницей и масштабной иллюминацией, приводятся на сайте администрации Барнаула слова сити-менеджера Сергея Дугина.

Главный архитектор проектного института «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров рассказал о планах на год на очередном заседании Общественного совета по реализации проекта. В частности, он показал, какой разработчики видят будущую набережную и территорию Нагорного парка. По его словам, изначально заказчику представили две концепции, которые после обсуждения с городскими чиновниками и архитекторами объединили, дополнили и превратили в третью.

Евгений Башкиров, главный архитектор ПИ «Алтайгражданпроект»: Связь Нагорного парка с набережной обеспечит монолитный лестничный спуск. На территории парка наряду с местом тихого семейного отдыха будет выделена зона активного отдыха, где предполагается установить аттракционы, «колесо обозрения», велосипедную дорожку и т. д. Спустившись по лестнице, посетители окажутся на прогулочной зоне набережной, длина которой составит около 400 м. Предусмотрена зона отдыха, велосипедная дорожка. Будет амфитеатр для проведения различных мероприятий, установлены малые архитектурные формы, теневые навесы. Планируется два варианта освещения – дежурный и праздничный.

Судя по рендерам, вторая лестница появится неподалеку от знаменитых букв «Барнаул», «смотрящих» на новый мост через Обь. Сергей Дугин заявил, что затягивать со стройкой не будут. По его словам, уже на следующем заседании общественного совета с учетом пожеланий будет принято решение по оформлению входного узла набережной, цветовому решению элементов, озеленению. «В этом году предстоит большая работа — обустройство территории Нагорного парка, набережной, строительство лестницы; новое ограждение Центрального парка, благоустройство улицы Мало-Тобольской, где намечается «барнаульский Арбат», улицы Льва Толстого. На всех этапах работы ощущаем внимание, заинтересованность и поддержку губернатора Алтайского края. Хочется, чтобы результаты труда удовлетворили всех жителей города», — приводятся на сайте слова сити-менеджера.

В соцсетях горожане уже обсуждают озвученные планы. Как обычно, в адрес проекта высказывается множество диаметрально противоположных претензий: от опасений, что всю территорию превратят в огромный аттракцион до пожелания не начинать благоустройство вовсе, так как все деньги «разворуют». Впрочем, многим идеи явно пришлись по вкусу — ряд пользователей попросил лишь устроить поблизости пункт патрульно-постовой службы полиции, чтобы туристические объекты дольше оставались в приемлемом состоянии.

Напомним, что накануне строительства новой лестницы в Нагорный парк многие горожане также противились проекту и заявляли о том, что в реализованном виде он не будет интересен барнаульцам. Дело едва не дошло до массовых акций. Однако в итоге лестница с первых дней стала излюбленным местом для прогулок горожан.

Напомним, что в рамках кластера исторический центр Барнаула планируется превратить в туристическую зону с пешими улицами и реконструированными объектами архитектуры. В частности, в рамках первого этапа, на котором и осуществлялось федеральное финансирование, необходимо было провести террасирование склонов Нагорного парка и набережной Оби, реконструкцию двух мостов через реку Барнаулку, построить модульную газовую котельную на улице Чехова, 24, многоуровневый паркинг, храм в Нагорном парке, провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Как видно, далеко не все удалось реализовать.

Всего за два года Москва вложила в реализацию проекта кластера около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из бизнеса. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей.