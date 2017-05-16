Компания экс-депутата Алтайского Заксобрания заблокировала строительство гаража для чиновников Барнаула

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю наложило вето заключение контрактов в рамках аукциона на строительство гаража для автопарка администрации Барнаула по улице Льва Толстого, 13. Причиной аннулирования закупки, которая обошлась бы бюджету Барнаула в 153,2 млн рублей, стала жалоба компании «Строй-мастер», которой руководят бывший депутат АКЗС Роман Трепаков и его отец Александр Трепаков. О решении уполномоченного органа говорится на сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен еще в феврале 2017 года, причем это была повторная закупка, объявленная спустя год после прошлой неудачи. Предполагалось, что на улице Льва Толстого, 13 к концу 2019 года может появиться пятиэтажный гараж. Прошлый конкурс не вызвал ажиотажа среди потенциальных подрядчиков. Предположительно, это было связано с негативной реакцией реготделения «Народного фронта».

Новый аукцион должен был состояться 19 мая, заявки принимались до 10 мая. Причем изначально в карточке закупки стояли более ранние даты — прием заявок продлевался в связи с предписанием УФАС от 13 марта, выданным организатору торгов на основании жалобы ООО «Скорость». Компания тогда нашла в документации требования, противоречащие закону о контрактной системе. В основном они касались требований к материалам. Например, «в позиции 12 «Гвозди строительные» заказчиком установлены требования, противоречащие ГОСТ 4028-63 в части высоты головки гвоздя», указывалось в жалобе.

В процессе подачи заявок подавались и другие жалобы, однако они не повлияли на ход закупки. 10 мая свои претензии сформулировала компания «Строй-мастер», и уже 12 мая документ рассмотрела комиссия УФАС. Что интересно, компания г-на Трепакова также нашла нарушения, связанные с требованиями к материалам. Отдельные положения документации устанавливают избыточные требования к материалам, описание объекта закупки не носит объективного характера, установлены характеристики материалов, не соответствующие техническим регламентам. «Установленные требования не позволяют подать заявку, которая одновременно соответствовала бы требованиям и документации об аукционе и действующим стандартам», - говорится в жалобе «Строй-мастера».

В соответствии с итоговым решением, жалоба признана обоснованной. В итоге Комитету муниципального заказа Барнаула выдано предписание об аннулировании закупки. Что интересно, ни УФАС, ни комитет муниципального заказа, ни Управление единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула не смогли прокомментировать ИА «Банкфакс» итог рассмотрения жалобы.

Роман Трепаков со своей стороны рассказал «Банкфаксу», что «Строй-мастер» подал заявку на участие в аукционе, однако юристы обнаружили в документации нарушения, что и стало причиной реакции УФАС. «В закон о госзакупках постоянно вносятся изменения, и заказчики просто не успевают их отслеживать. Вероятно, в данном случае так и произошло. Насколько я знаю, в этой закупке был большой блок из 10-20 пунктов, на которые можно было пожаловаться. Мы со своей стороны выступаем за допуск к участию максимального числа участников конкурса. Тем более, я считаю, гараж — объект социальный, он необходим городу, раз на него выделена такая колоссальная сумма», — сказал г-н Трепаков.

Напомним, что год назад ОНФ счел данную закупку расточительной и призвал городскую администрацию отменить аукцион. «Фронтовики» посчитали, что 149,6 млн рублей, выделенных на строительство в рамках прошлого аукциона, целесообразнее направить на решение проблем в социальной сфере. Особенно странным выглядело желание мэрии возвести объект в условиях дефицита городского бюджета и необходимости исполнения администрацией города судебных решений на сумму 5 млрд рублей, настаивали сторонники пропрезидентского движения. Однако чиновники не пошли на попятную, аукцион не был отменен. Впрочем, после окончания срока подачи заявок на конкурс выяснилось, что ни одна компания так и не решилась направить документы в адрес заказчика.